Marcelo Malaquina lanzó su precandidatura a la Intendencia de Salto con una visión de renovación partidaria

Con tres de los seis precandidatos presidenciales colorados

Con la presencia de tres de los seis precandidatos presidenciales que tendrá el Partido Colorado de cara a las elecciones internas del año próximo, Robert Silva, Gustavo Zubía y Guzmán Acosta y Lara, junto al vicecanciller Nicolás Albertoni, además de los Diputados Felipe Schipani y Juan Carlos Moreno del sector Ciudadanos y Conrado Rodríguez que vino en representación del precandidato Gabriel Gurméndez, Marcelo Malaquina lanzó junto a la dirigencia partidaria local, su precandidatura a la Intendencia de Salto por el Partido Colorado en las instalaciones de Círculo Sportivo.

En la parte oratoria hicieron uso de la palabra los precandidatos presidenciales presentes, cerrando la misma el propio Malaquina.

GUSTAVO ZUBÍA

El Diputado Zubía comenzó su oratoria dejando algún manto de sospecha sobre ciertas llamadas telefónicas que habría recibido antes de viajar a Salto. “Llegamos a pesar de la lluvia y de las distancias, y también llegamos pese a las llamadas telefónicas, un gran problema que existe a veces en las líneas de comunicación. Si no se entiende lo explico, creo que no es necesario”, algo más tarde Pablo Vela, dirigente referente del diputado Zubía, denominaría esta situación en sus redes como “llamadas amenazantes”.

“Esta oportunidad que se le brinda a Marcelo, que tiene un abolengo político de distinción, es propio de una nueva época del Partido Colorado que tiene que desarrollarse. El partido es un partido de quilla, de profundidad, de antigüedad, de gestión y sobre todo, instrumento de cambio”.

“Marcelo llega con otra forma política de la tradicional, y nuestra esperanza es que pueda reparar errores que en el pasado lamentablemente se han cometido en el ámbito de una coalición que no ha funcionado en este departamento y que es necesario rever para poder sacar al Frente Amplio de una vez por todas de la conducción de Salto. La coalición tiene que actuar”, sostuvo.

GUZMÁN ACOSTA Y LARA

“Nos decían que el Partido Colorado estaba mal –dijo Acosta y Lara en parte de su dicurso-, que no encontrábamos candidato, que no teníamos rumbo. Y hoy el Partido Colorado es el partido que más precandidatos tiene a la presidencia y que se va a renovar de una vez por todas. Era hora de la renovación, a nivel nacional y a nivel departamental. Hay un viento que entró a soplar, sacado las nubes, y por eso salió el sol”.

“Ayer cuando llegué a Salto me encontré con una ciudad con ríos de agua en lugar de calles, al igual que en Montevideo. Una ciudad que en otra época era una ciudad limpia y hoy es una ciudad sucia, con muchos pozos. Otra coincidencia con Montevideo, hay muchos cargos de más, hay mucho acomodo”.

“Pero no podemos cambiar con los mismos de siempre, no podemos cambiar si no hacemos autocrítica, no podemos cambiar si no sabemos pedir perdón por nuestros errores. Pero vamos a cambiar, porque esta va a ser una elección histórica para la coalición, pero más histórica para el Partido Colorado, porque es la elección donde por una vez por todas va a renovarse, va a tener varias opciones para todos los gustos y van a poder sentirse nuevamente orgullosamente colorados”.

ROBERT SILVA

Por su parte, el expresidente del CODICEN recordó que “venimos a acompañar a Marcelo Malaquina y a todo el equipo que le acompaña en representación de una fuerza transformadora de Crece, que hemos presentado para las elecciones internas del Partido Colorado. Y hoy aquí lo que Marcelo nos ofrece junto a ustedes es parte importante de lo que a nuestro partido pero a nuestro país le tiene que pasar que es la conjunción de la tradición con la renovación”.

“Quién no se acuerda de nuestro querido Intendente Malaquina, que tanto orgullo nos colmó a todos, a los salteños pero también a todo el país. A Marcelo le contaba una anécdota de cuando era secretario general del CODICEN. Una vez junto a Germán Rama recibimos al Intendente Malaquina, a quien se le planteó la necesidad de descentralizar la formación de los profesores, había que crear un centro regional que recibiera a gente que no solo quisiera estudiar docencia en Salto sino que vinieran de Artigas, de Paysandú, de Tacuarembó, de otros departamentos, había que generar una residencia y acompañar con el traslado. Inmediatamente el Intendente Malaquina dijo que tenía el Palacio Córdoba, y que ahí iba a comenzar el CERP. Y ahí comenzó el Centro Regional de Profesores gracias al Intendente Malaquina hace 25 años. Y pongo eso de ejemplo, porque el Intendente Malaquina, al igual que su hijo, tuvo claro una cosa que es fundamental, y que hemos tenido siempre claro desde que se gestó este país, la educación es la locomotora del progreso de la gente y que nos da oportunidades a todos, pero sobre todo a los que menos tienen”, afirmó.

MARCELO MALAQUINA

Cerrando el tiempo de los discursos, Malaquina se refirió al acuerdo político. “La base fundamental de este acuerdo es lo departamental, tenemos que ganar la interna de junio para presentar el candidato a Intendente, y para que yo en lo personal tome la responsabilidad de dirigir el departamento en el futuro”.

¿Para qué? se preguntó Malaquina, “para cambiar una forma de hacer política. No venimos a inventar nada, pero no nos gusta lo que vemos. No nos gusta tener un departamento con dos mil millones de pesos de déficit, no nos gusta tener un turismo que cada vez está peor y que tenemos un hotel municipal cerrado desde hace 3 o 4 años esperando que se decidan ideológicamente a ver qué van a hacer con él”, sostuvo en parte de su discurso, donde no faltó la parte emotiva cuando dirigiéndose a su madre, sentada en segunda fila, le dijo

“me río porque la veo a mamá y no pensabas estar en un acto político de vuelta, no?”.