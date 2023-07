Marcela Rubil, Coach especializada en empoderamiento femenino.

“Desactivá el piloto automático”

Este próximo 4 de agosto mediante un Webinar, Marcela Rubil, Formada en ICC (Instituto Canario de Coaching), estará interactuando con aquellas mujeres interesadas en fortalecer y darle un giro de 180 grados a su vida.

Basada en su experiencia personal, Marcela trabaja en trasmitir su aprendizaje y conocimiento a otras mujeres que desean cambiar y encontrar un sentido a sus días, optimizando principalmente el tiempo, la salud y el bienestar.

La inscripción es hasta el 3 de agosto, un día antes de la conferencia.

Cabe señalar que es totalmente gratuito. Deben ingresar en el Instagram @Marcelarubil, allí en la bio está el enlace para registrarse y al día siguiente se cumplirá con la jornada de 90 minutos donde la Couching brindará sus conocimientos.

“Lo que se busca a través de este Webinar es que las mujeres se hagan cargo de su propio bienestar. Si de alguna manera se sienten disconformes con su propia vida como está sucediendo en la actualidad, sin encontrar sentido en su día a día. Entonces es momento de tomar acciones que la ayuden a salir de ese ‘estado’. Buscar cubrir esas necesidades y hacerse responsables de lo que no se ha podido hacer hasta hoy. Pero siempre buscando el mejor de los ánimos. Sin miedos y sin culpas, sino viendo que hay una gran oportunidad.”

El nacimiento de esta iniciativa.

“Tiene que ver mucho con mi vida personal, en este momento tengo 38 años, hasta los 32 tenía la sensación que venía cumpliendo con un montón de cosas que eran como ‘mandatos sociales’; una de ellas la carrera universitaria, después me recibí. Soy esposa después de 8 años de noviazgo, madre de dos hermosas hijas, posteriormente vino la compra de la casa, las mascotas, todo eso pero, de repente: Ahora qué?. Llegaba a mi casa después de trabajar 12 horas y no tenía tiempo para mis hijas. Obviamente el cansancio me ganaba y lo único que quería era descansar.

Comencé a descubrir que todo esto no tenía sentido, perderme de disfrutar de lo mejor de nuestras vidas que son nuestros hijos.

Fue un ‘quiebre en la vida’, un antes y un después, de tener dos trabajos escogí quedar con uno. El proceso de cambio de mentalidad comenzó a dar sus primeros pasos. Mi vida hoy, es totalmente distinta y acorde a lo que yo necesito.

El Couching fue la herramienta que encontré para salir de la situación anterior y a su vez ayudar a otras mujeres que también pasaban por lo mismo que yo.

El hecho concreto está en encontrar el día ‘alineado’ a tus necesidades, a tus valores, a tu manera de ser y querer. No pueden estar haciendo algo que no te guste porque eso es muy perjudicial.”

Rubil en esta charla deja de manifiesto lo que sucede a diario en muchas familias. Se prioriza el trabajo y lo que demanda dejando de lado la familia y los hijos principalmente.

“El precio que yo ganaba en mi trabajo no compensaba lo que estaba dejando en el camino; perderme de disfrutar de mis hijas, pagarle a otra persona para que se quede con ellas todo el día. Era un cambio de dinero en definitiva. No había tiempo para mí, no había energía, comencé a enfermarme y todo eso fue un detonante para decir basta! Hasta aquí llegué.”

Comenzar de nuevo, y dar un giro de 180 grados.

Emprender fue lo que me comencé a hacer paralelo al trabajo con el que elegí quedar. Luego di el salto de depender de lo que emprendí. Hoy utilizo mi tiempo y lo manejo a mi manera. Trabajo en algo que me gusta tengo tiempo para mis hijas, para mí y mi familia. Poder acompañarlas en su día a día, sinceramente fue un cambio rotundo de 180 grados en mi vida y por supuesto en mi casa.”

“Las ayudo a ampliar sus perspectivas”

“Las mujeres que llegan a trabajar conmigo vienen con esa sensación de agotamiento de estrés, de no poder más. Las frases más comunes son; ‘no tengo tiempo para mí’, ‘siempre estoy corriendo’, ‘nunca llego a lograr lo que quiero’.

Esos son detonantes de baja autoestima, ansiedad, preocupación, frustración. Fíjate los términos que te menciono y lo alarmantes que son.

Que le brindo? Les ayudo a ampliar perspectiva, a mirar la vida de otra manera y que hay un gran margen de mejora en la vida donde se puede tomar otro rumbo y pensar en la salud primero, en el bienestar mío para asegurar el de mi familia.

“Ya no podemos ser más la Mujer Maravilla!”

“Debemos dejar atrás esa carga de que la mujer puede con todo y tiene obligaciones que ‘cumplir’.

Basta a los roles que no se pueden, la carga y sobrecarga en nosotras hace que nos apaguemos en cierta manera.

También hay una particularidad que no es menor; las mujeres fuimos educadas para estar al servicio de… Y ese estereotipo ha quedado muy atrás en el tiempo. Pero si que sigue vigente en muchas familias y hogares.

Te doy como ejemplo la siguiente situación; la mujer ‘tradicional’ debe estar todo el tiempo viendo que hacer en la casa y buscando las soluciones todo el tiempo. Procurando el bienestar de todos, incluso logrando esto igual existe disconformidad. Que pasa con eso? De inmediato genera enojo, genera frustración y no te hace nada bien ya que dejaste todo para conformar y no lo lograste.

Que buscamos con el Webinar del 4 de agosto? Buscamos una reflexión, debemos pensar que pretendemos de aquí en adelante.

Primero está nuestra salud, mental y física luego está todo lo demás. Debemos estar bien nosotras para que todo esté bien a nuestro alrededor.”