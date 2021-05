Mantener la calidad de vida de los adultos mayores durante la cuarentena:

Los adultos mayores tienen un estilo de vida más o menos independiente, satisfactorios, más o menos acompañados, con más o menos recursos, aunque el envejecimiento es inevitable, el estilo de vida de cada uno juega un papel fundamental. Sin dudas que en la actualidad y con la situación que nos ha tocado vivir desde hace ya un año de pandemia, al adulto mayor se le suma una preocupación más por encontrarse dentro del grupo más vulnerables de este virus.

Liderar con estos factores no es fácil, lo cual dependerá de la realidad y estilo de vida de cada adulto. Igualmente está “fatiga pandemia” impacta psicológicamente en cada uno de ellos, sumados con otros factores como el, miedo, angustia, aumento de síntomas depresivos, no debemos transformar el “aislamiento” en “ soledad”, debemos buscar la manera que se sientan cuidados, protegidos, contenidos, hacer de sus vidas lo más parecido a la cotidianidad.

Si estamos solos, estamos más propensos a aumentar el riesgo de sedentarismo, cambios en el sueño, en la alimentación y en las actividades cotidianas. Generar respuestas adaptativas al estrés y conductas de autocuidado. Ver el aislamiento no como algo “negativo”, si no como una “oportunidad” de realizar actividades hogareñas q no se hacían, aprovechar el tiempo de otra manera, pintar, escribir, escuchar música, cultivar jardines; mantenerse activos ayudará a que las preocupaciones se alejen.

El uso de las redes y la tecnología también se ha convertido en un nuevo mundo, lo cual se debería aprovechar para incorporarlos a sus vidas, Facebook, Twitter, Instagram, hacer redes de comunicación familiar y de amigos para estar más contenidos.

No consumir tantas noticias sobre la pandemia, si no limitarse solo a estar informados, cambiando esos momentos para realizar musicoterapia, juegos lúdicos, ver videos divertidos.

Como hijos, nietos, vecinos debemos colaborar con ellos en esta situación, llamarlos, hacerles las compras, enviarles links con ejercicios físicos, bibliotecas virtuales, juegos, frases motivadoras, ayudarán a mantener pensamientos positivos, es uno de los aspectos más importantes que se deben fomentar para mantener la vitalidad y el interés. Esta etapa puede convertirse en una época exitosa, productiva, y que continúen estando activos física y cognitivamente.

Lic. Daniela Todoroff

Psicóloga.