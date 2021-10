Manfred Mann: lider del rock progresivo

EL JAZZ AL RHYTHM &

BLUES

Manfred Mann o Manfred Manne, cuyo nombre original es Manfred Lubowitz cuando joven estudió música y solfeo en la Universidad de Witwatersrand. Empezó su carrera como tecladista y arreglador de jazz en su país, siguiendo en el Reino Unido, lugar donde se afincó a partir de 1961. Alternó la actuación con su actividad como profesor y redactor de artículos periodísticos, los cuales firmaba bajo el nombre fantasía de Manfred Manne. De ahí derivó más tarde que lo llamaran Manfred Mann.



Del jazz pasó al rhythm & blues. En 1962 formó la banda Mann Hugg Blues Brothers, que en 1963 pasó a denominarse Manfred Mann. En 1969 la agrupación dio un giro hacia el jazz experimental y cambió su nombre por Manfred Mann Chapter Three. Solo un año después se convirtió en Manfred Mann’s Earth Band, fusionando su evolución musical hacia el entonces naciente rock progresivo. Siendo el líder llevó adelante a su grupo Manfred Mann, haciéndolo integrante de la llamada «Invasión Británica», movimiento rockero predominante en Estados Unidos en la década de los sesenta. En ese período combinaban muy bien el estilo R&B y jazz, con el pop más pegadizo y muy bien conformado.



«5-4-3-2-1»: PRIMER EXITO

Manfred Sepse Lubowitz llegó a éste mundo en Johannesburgo, Gauteng, Sudáfrica, y se nacionalizó británico, el 21 de octubre de 1940, acabando de cumplir sus 81 años. En 1962, Manfred conoció al percusionista Mike Hugg, con quien formó el grupo Mann-Hugg Blues Brothers. Luego de algunos cambios en la integración, en 1963 quedó conformado además, por Mike Vickers -guitarra, flauta y saxofón- Paul Jones -voz y Dave Richmond en el bajo, mientras que Kenneth Pittse se hizo cargo del manejo de la banda e consiguiendo al toque pruebas con discográficas de la época. Así fue como firmaron un contrato con el sello HMV y comenzaron a trabajar con el productor John Burgess, quien fue el principal impulsor del cambio de nombre por Manfred Mann. De esta manera registran los primeros simples de la orquesta: «Why should we not», «Brother Jack», «Free Jacques» o «Cock-A Hoop», demostrando las distintas facetas del grupo que por momentos se acercaba al jazz y al blues. Sin embargo, hacia fines de 1963, llegaría el primer éxito para el grupo, cuando grabaron el tema «5-4-3-2-1» para el programa de televisión «Ready, Steady, Go», que alcanzó el quinto lugar en las listas británicas.

LLEGAN CON EXITO A USA

Luego del lanzamiento de éste simple, todo cambió para el conjunto; en primer término, Richmond fue reemplazado por Tom McGuinness, quien toco el bajo y por otro lado, los siguientes sencillos con los covers «Do wah diddy diddy» del grupo Exciters y «Sha la la» de The Shirelles, alcanzarían suceso con mayor facilidad, debido al impacto de «5-4-3-2-1». En 1965, con cambios en su formación inician una nueva etapa, más cerca del pop firmando contrato con Fontana Records. Estos magníficos logros, permitieron a la banda de Manfred penetrar definitivamente en territorio norteamericano con actuaciones en el mismísimo «Show de Ed Sullivan», como asimismo shows en directo. En octubre de 1966, editan un nuevo álbum titulado «As Is», donde se destacan con «Another kind of music» o la muy buena versión de «Just like a woman», de Bob Dylan, todo un hit en el Reino Unido. Más tarde, en 1967 lanzan una compilación llamada «Soul of mann», mostrando la faceta musical de los primeros años de la agrupación y en 1968 llegan entre otros trabajos: «One way», «The mighty Quinn» y el soundtrack «Up the junction».

1971: CARRERA EN

SOLITARIO

En 1969, Mann desintegra la banda y forma Manfred Mann Chapter Three junto a su compañero de siempre, Mike Hugg, quien además se ocupa de las voces, el piano y la composición, intentando volver a sus raíces: el jazz, pero el resultado de las grabaciones no fue bueno y rápidamente retornan con una música más rockera, con un nuevo nombre, Manfred Mann’s Earth Band, con Mick Rogers en voz y guitarra.

A partir de este momento, comienza la carrera en solitario de Mann, lanzando «This is Manfred Mann», 1971, «Glorified magnified», 1972, «Solar fire», 1973, y «The roaring silence», 1976, entre otros, que presenta a Chris Thompson en voz, con los covers de Bruce Springsteen «Blinded by the light» y «Spirit in the night». Entretanto, Mann continuaría como solista hasta 2001, en que edita su última placa en vivo, «Wired», y durante el 2002, efectúa una gigantesca tourné por Europa junto a Earth Band. Por otro lado, en 1992, con motivo de un documental presentado en tv y una placa editada ese mismo año, «The ages of Mann», el resto de los integrantes de la banda -D’Abo, Jones, McGuinness, Hugg y Vickers- realiza un tour por Europa bajo el nombre The Manfreds, hecho que se repitió en los años venideros y que ha servido para revivir algunos de los buenos momentos de esta agrupación. Juanjo Alberti. Más allá de la nostalgia.

