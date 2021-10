Manejo reproductivo: claves y tips para arrancar con el pie derecho

Por Juan Andrés García Pintos – Foro rural

Sin duda la idea de lograr un ternero por vaca por año está dentro de los principales objetivos de todo criador, pero para lograrlo, existen diversos factores tanto internos como externos que repercuten en el resultado global de la empresa.

La utilización de diferentes técnicas y la implementación cuidadosa de tecnologías que permitan mejorar la eficiencia de las explotaciones ganaderas, resultan alternativas cada vez más utilizadas entre los productores, sobre todo en aquellos que buscan que sus resultados estén por encima de la media. En este sentido, conversamos con el Médico Veterinario Juan Andrés García Pintos, para que nos cuente algunos detalles sobre el manejo reproductivo asociado a la IATF, y algunas claves y tips que él tiene en cuenta, y que se podrían utilizar para arrancar con el pie derecho desde el primer servicio.

En los detalles está

la diferencia

Cada caso es particular y son tan diversas las estrategias de manejo como la realidad de cada productor, pero en muchos casos, el desafío no está en cómo poder llegar a ese primer entore con un peso entre 280 y 310 kilos, sino el verdadero desafío se trata de cómo preñar esa vaquillona sin comprometer su futuro reproductivo ni el resultado global de la empresa al año siguiente.

La IATF es una tecnología que calza muy bien en esta situación, con varios años de validación y con resultados contundentes permite servicios y pariciones tempranas, con mayor cantidad de terneros en cabeza de parición lo que resulta que sean más pesados al destete. Pero como toda tecnología que es efectiva, tiene requisitos que son necesarios cumplir, y al igual que los eslabones de una cadena, ninguno puede fallar para logar los resultados deseados. A continuación les presentamos un punteo de las cosas que a mí entender hay tener en cuenta a la hora de planificar una IATF, poniendo especial énfasis en el método y en ciertos detalles que determinan el éxito de la técnica, pero que muchas veces no se les da la importancia que se merecen.

Partir de un buen

asesoramiento y

seguimiento previo

Lo que no se mide no se puede mejorar, y cuanto mayor sea el seguimiento que tenemos de nuestro rodeo, más información tendremos para evaluar, mejores decisiones podremos tomar y más acertados estaremos en nuestras predicciones. Dicho de otra manera, si no sabemos bien nuestro punto de partida, difícilmente podremos predecir cómo nos irá, ni evaluar con objetividad los resultados obtenidos.

Por eso creo que es muy importante realizar con tiempo el seguimiento de los animales junto al veterinario de confianza, y en base a eso elaborar una estrategia adecuada y tomar los recaudos previos necesarios tanto sanitarios como nutricionales para empezar desde el mejor punto de partida posible.

Claves:

Realizar un correcto seguimiento sanitario del rodeo (tanto gastrointestinal como garrapata si se trata de campos complicados).

Monitoreo para descartar preñez y evaluar comportamiento reproductivo.

Medición del peso actual y evolución del peso.

Conocer el punto de partida y en base a eso plantear objetivos acordes.

Vacunas reproductivas: doble dosis en vaquillonas y un descanso de 20 días mínimo en la última dosis previo a la inseminación de manera de asegurar el funcionamiento de la vacuna.

Planificar con tiempo permite minimizar errores.

Arrancar con el pie derecho

Una porción importante de los vientres quedarán preñados el primer día de la estación reproductiva, y no solamente por esa gran ventaja creo que es una excelente técnica para empezar con el pie derecho en las vaquillonas, pero además, gracias a ello se desencadena otra cantidad de beneficios que nos permitirán afrontar este periodo de una forma muy organizada.

La posibilidad de preñar gran parte del rodeo el primer día, nos va a permitir tener una concentración de partos temprana, con mayor tiempo de recuperación para la madre y terneros de tamaño parejo y cabeza de parición, que repercutirá en mayores pesos al destete. No comprometer la preñez de esa vaquillona el siguiente año es clave, además que nos permite mayor flexibilidad al momento de tomar decisiones y mayor practicidad el hecho de tener el trabajo en tiempo reducido, partos concentrados y animales parejos para aplicar otras tecnologías asociadas como el destete precoz. Por otra parte nos brinda la posibilidad de aplicarlo no solamente en vaquillonas o vacas solteras, sino también en vacas de cría que están en anestro. Si bien difiere el protocolo, la tecnología logra sacar esas vacas del anestro y servirlas en la inseminación o dejarlas ciclando para el repaso.

Tips:

Que la vaquillona se encuentre ganado kilos al momento de la IATF.

La tecnología no sustituye al Destete precoz pero si lo potencia.

Al combinar la IATF con el Destete precoz esperar al menos 15 días para inseminar, logrando que la vaca se comporte como una vaca soltera.

Utilizar toros de bajo peso al nacer y facilidad de parto en vaquillonas.

Diagnóstico temprano post IATF permite evaluar cómo viene la inseminación y el repaso de los toros (monitoreo durante el servicio).

Semen probado y con

garantías para tener la

mitad del partido ganado

Este es uno de los aspectos más importantes, y que muchas veces no se le da la relevancia que se merece. Hay que tener en cuenta que la mitad del partido se juega con la madre, pero la otra mitad depende del padre y la calidad del semen que seleccionamos. De nada sirve hacer todos los deberes y cumplir a rajatabla cada uno de los pasos del protocolo, si luego el semen que utilizamos no es probado, analizado, o ante cualquier problema la empresa responsable no nos brinda el respaldo correspondiente.

Claves:

Manejar al menos 2 opciones de toros, para reducir riesgos y prevenir malos resultados si un toro por cualquier eventualidad no rinde como es esperado.

Apuntar a genética de calidad y masificarla en el rodeo para lograr mejores madres, futuros toros de reposición o novillos con mejor carcasa.

Semen probado, con un correcto análisis y con respaldo de una empresa seria.

Toros jóvenes, atléticos

y de alta capacidad de

servicio para el repaso

La IATF no solamente nos permite preñar la mitad o más de nuestro rodeo el primer día de servicio, sino que otro gran beneficio es que las que no quedan preñadas en ese momento, estarán sincronizadas para el repaso con toros o una re sincronización de servicio.

Esto sin dudas es un gran beneficio, pero hay que estar preparados y ser conscientes que una gran cantidad de animales estarán ciclando en un periodo muy corto de tiempo, y si no se toman los recaudos necesarios, hay grandes posibilidades de terminar con toros fundidos, lastimados y vaquillonas ciclando sin ser servidas.

Claves:

Toros jóvenes, atléticos y de alta capacidad de servicio

Reforzar la cantidad de toros entre el día 15 y el día 23 pos tiempo fijo a 4 o 6 %

Las recorridas son muy importantes para monitorear cómo marcha el entore y notar posibles interferencias entre los toros.

Es importante tener en cuenta que solamente en el repaso no estamos jugando entre 20 y 30% de la preñez. (La idea es que sumando los 2 celos entre IATF y repaso logremos al menos 80% de preñez).

Bienestar animal e

instalaciones adecuadas

Tener las mínimas instalaciones necesarias nunca está demás remarcar, así como también resaltar que todo comportamiento o acción que le genere estrés al animal nos va a repercutir negativamente en los resultados, por eso es recomendable trabajar lo más tranquilo posible, con banderas, sin golpes, gritos o perros.

Tips:

Los terneros deben de llevar tablilla durante todo el protocolo, y al momento de la inseminación ya haber retirado las tablillas.

Que los terneros esperen al final del tubo.

Trabajar en horas lo más frescas posible.

El bienestar del equipo también juega un rol fundamental (buena casilla para descongelar sobre todo con protección del viento, el sol o la lluvia.

En síntesis, la IATF es una de las tecnologías disponibles que mayor impacto pueden generar dentro de un sistema ganadero. Una herramienta que permite comenzar la estación reproductiva de manera muy ordenada en las vaquillonas, masificar genética seleccionada, corregir errores en vacas adultas adelantando cabeza de parición y lograr teneros parejos y más pesados al destete entre otras cosas.

Sin duda cada productor deberá evaluar junto al veterinario de confianza la conveniencia de su utilización, pero es bueno remarcar que una vez que se decide implementarla, es calve cumplir el protocolo al pie de la letra y tener en cuenta los pequeños detalles, ya que muchas veces estos son los que determinan el éxito o el fracaso de la tecnología.