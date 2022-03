Mañana lunes 14 de marzo, el Instituto LEGACY celebra 45 años de labor ininterrumpida.

Eduardo, Carolina y Cecilia Corbo forman parte del Equipo de Dirección del Instituto LEGACY.

Eduardo, como fundador del Instituto LEGACY, ¿qué sensaciones afloran en este momento?

«Todo es emoción! Real­mente es una gran satis­facción haber recorrido este camino junto a perso­nas que han dejado hue­llas en la institución, cami­no que ha dejado mucho más sensaciones positivas quede las notan lindas.



Estamos satisfechos con todo lo hecho a lo largo de estos años y particular­mente agradecidos con todos los docentes que nos han acompañado. Y sobre todo, debemos expresar un gran «gracias» a toda la población salteña quien nos ha apoyado incondicionalmente.

No podemos dejar de agra­decer a todos los medios de comunicación, sin excepción, que siempre nos han abierto las puer­tas, así que Uds también han sido parte influyente en estos primeros 45 años,» concluyó Eduardo.



¿Cómo surge la idea de fundar un Instituto de enseñanza de idioma inglés?

Nos pareció que era nece­sario presentar una nueva propuesta en cuanto al enfoque de la enseñanza del idioma inglés, muy distinta a las ya existentes, desde varios puntos de vista. El hecho que el insti­tuto haya comenzado a funcionar en el año 1977 con 110 alumnos, avala lo dicho. No fue difícil inser­tarse en el medio ya que en ese entonces habíamos solamente 2 instituciones de enseñanza de Inglés en la ciudad. A lo largo de los años, el número de alum­nos ha ido en aumento gracias a los buenos resul­tados que hemos obtenido siempre, tanto en de aprendizaje e inserción laboral, como también en aquéllos relativos a exá­menes internacionales.»



Carolina, ¿a qué atribu­yes tú lo que Eduardo acaba de decir?

«Estoy convencida que todo ello se debe al apoyo y a la confianza de las familias salteñas y al staff

Docente y administrativo, como lo dijera él. Viendo todo este crecimiento, y para brindar una mayor comodidad a padres y alumnos, es que en el año 1985 decidimos abrir una filial en el barrio Cerro, logrando gran aceptación de manera inmediata

Actualmente contamos con casi 50 grupos de dife­rentes niveles -niños, adolescentes y adultos­atendidos por 12 docentes y 4 administrativos.»



Cecilia, ¿cuál es la pro­pu esta académica del Instituto LEGACY?

«El Instituto ha ido siem­pre en crecimiento poniendo al alumno y su desarrollo como priori­dad. Contamos con cursos para niños, adolescentes y adultos así como también cursos intensivos. Somos muy cuidadosos con la evolución de los aprendi­zajes de nuestros alum­nos, a los que se les hace un continuo seguimiento, muy personalizado. Para ello, el cuerpo docente se reúne periódicamente, planificando actividades, intercambiando ideas y coordinando acciones que apunten a lo mencionado.

Aparte de los cursos curri­culares, también somos centro de preparación de exámenes internacionales de Cambridge (centro número 000469). «Terminó explicando Cecilia.



Eduardo, ¿cómo celebra LEGACY estos 45 años?

«El mejor festejo que pode­mos hacer es seguir brin­dando a los estudiantes y a sus familias las mismas garantías de aprendizaje que hemos estado brin­dando durante estos 45 años,» aseveró. «Pensa­mos que el mejor regalo que podemos hacerle a la comunidad es retribuir todo el apoyo incondicio­nal que nos han dado en este tiempo.

odríamos decir que hay muchos institutos en el país que tienen 2 sedes. Sin embargo LEGACY es el único en el interior del país que tiene 2 sedes diseña­das y reformadas específi­camente para la enseñan­za, brindandole al alumno un ambiente cómodo y naturalmente iluminado, lo que lo hace el ideal para aprender.

Nos consta que todas estas inversiones edilicias son y fueron hechas pensando en el educando.

Nuestro interés -agregó Eduardo- es que los alum­nos se sientan cómodos en la institución, aprendien­do mediante el uso de herramientas de última generación y libros de cursos con enfoques holís­ticos, cuyos autores apli­can las más recientes meto­dologías.»



¿Qu é reflexión final pueden Uds hacer luego de estos primeros 45 años?

«Estos 45 años nos han enseñado que las metas se logran con esfuerzo y dedi­cación poniendo todo de sí, particularmente profe­sionalismo, organización y la honestidad en cuanto al proceder. De no haber sido así, no estaríamos cele­brando este gran logro,» aseguró Carolina.

«No queremos dejar de mencionar una vez más nuestra enorme gratitud a todos los docentes que nos han acompañado en este tiempo lo cual -por supuesto- hacemos exten­siva a alumnos y padres, quienes en tiempos difíci­les como lo han sido estos dos últimos años, no deja­ron de brindarnos su apo­yo,» concluyó Cecilia.



¿Y de aquí en más, Eduar­do?

Seguiremos por el mismo camino, siempre aspiran­do a la perfección, incor­porando los cursos de publicación más reciente, dando todo de nosotros para que al final de su ciclo, el educando haya adquirido los conocimien­tos y las herramientas necesarias para desenvol­verse en la sociedad, haciendo que la inversión realizada por sus padres, rinda los frutos deseados,» terminó diciendo Eduar­do.