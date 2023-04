Mañana la Junta Departamental declara de Interés Departamental al Instituto Politécnico Osimani y Llerena por sus 150 años

Finalmente el acto será en la propia Junta y no en el Liceo

Estaba todo previsto para que mañana miércoles la Junta Departamental de Salto sesionaría de forma extraordinaria en el hall principal del Liceo N 1 IPOLL, ocasión en que las celebraciones por los 150 años de esta institución educativa serían declaradas de Interés Departamental. Hubo sin embargo un cambio a último momento: si bien la sesión se desarrollará con la misma temática prevista, lo hará en su propio local y no en el del liceo. Protocolos que habría que ajustar y no fue posible hacerlo a tiempo, así como cierto recelo de ambas partes a que puedan inmiscuirse cuestiones político-partidarias que pudieran exceder algunos límites de la laicidad, habrían conducido al cambio en la idea original.

En diálogo con EL PUEBLO, el Presidente del Legislativo, Mtro. Gonzalo Rodríguez, dijo que lo que faltó para que la sesión pudiera realizarse en el mismo centro de enseñanza fue que se pidiera autorización al CODICEN. Luego, señaló que “la sesión de este miércoles 12, a las 20 horas, es una sesión extraordinaria que va a consistir en el inicio de los festejos por los 150 años del liceo IPOLL. Es abierta a todo público, o sea que todas aquellas personas que quieran concurrir, participar, pueden ir. Los ediles van a hablar y contar sus anécdotas sobre el Liceo IPOLL, también va a haber autoridades y personajes que han pasado por este liceo en distintas épocas y contarán sus vivencias”. Asimismo informó que “en esa misma sesión se va a declarar de interés departamental al Liceo IPOLL por sus 150 años. Si bien los 150 años de vida se cumplirán en noviembre, esto va a ser el puntapié inicial para una serie de festejos que el liceo tiene programada a lo largo del año….Queremos invitar a todos los salteños a que concurran, aquellos que tengan afinidad, que tengan recuerdos del liceo, a presenciar esta sesión abierta y pública”

PRIMER LICEO DEL INTERIOR DEL PAÍS

Sobre el mismo tema, EL PUEBLO recabó también la palabra de la actual Directora del liceo, Prof. Silvia Sevrini, quien comenzó por expresar que”para nosotros, que estamos viviendo a pleno esta celebración, es un acto sumamente importante porque consideramos que a partir de esas declaraciones oficiales nos sentimos con una gran responsabilidad de llevar luego adelante una serie de actividades enmarcadas en estos festejos. Nuestras autoridades de la Educación, desde Montevideo, están muy atentas a todo lo que estamos organizando y programando, nos están incluso apoyando por supuesto y procurando que este sea un año de grandes acontecimientos para este centro de estudios, porque no olvidemos que es el primer liceo del interior del país. Pensemos que en el año 1873 aún no estaba constituido el primer sistema educativo nacional, que José Pedro Varela estaba precisamente en esa planificación, en sus viajes de reconocimiento de sistemas de educación por los países más desarrollados del mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos, y ya había personas aquí en nuestro departamento pensando en una Educación Media, en una Educación Secundaria que, para ese entonces, era una preparación mirando siempre a un nivel terciario”.

INVITACIÓN ABIERTA

“A 150 años, estamos viendo hoy esta institución educativa como un lugar de integración, de afianzamiento no solo de conocimientos sino también de conformación de la personalidad de los jóvenes y de los adultos que aquí vienen, de una formación integral de la persona”. En tanto respecto al acto en sí de mañana miércoles, dijo que “estamos invitando a todos aquellos ex docentes, ex funcionarios, ex alumnos, obviamente docentes, otros funcionarios y alumnos actuales, a todo el pueblo salteño que de alguna u otra manera haya pasado por esta casa de estudios o que por algún motivo estén relacionados a ella, que nos acompañen este miércoles a la hora 20 la Junta Departamental”..