Malvín es amenaza y Trouville es cosa seria

Cinco partidos de la fecha 24 de la Liga Uruguaya de básquetbol se disputaron y dos cerrarán la etapa mañana viernes. Aguada se bajó de la pelea por meterse entre los cuatro de arriba, Malvín se acercó a Peñarol en ese objetivo y Urunday Universitario no pudo sumar pensando en la permanencia. Trouville le ganó a Aguada 85-75 a domicilio y dio un enorme paso pensando en entrar con ventaja a los play-in. Malvín le ganó a Peñarol 84-70 como local y se le puso a un punto en la lucha por el cuarto puesto, más allá de que los carboneros tienen ventaja en los cruces directos porque en la ida ganaron 93-64. Biguá derrotó a Urupán 105-98 a domicilio con un doble-doble de Martín Rojas (19 puntos y 13 rebotes) para seguir luchando con Goes por el primer puesto, Urunday Universitario cayó 76-68 con Defensor Sporting en cancha de Welcome y sigue en zona de descenso, y Olimpia ganó 92-71 en su visita al descendido Capitol. Hoy viernes: Hebraica y Macabi-Nacional a las 20:30 en Larre Borges y Olivol Mundial-Goes a las 21:15 en Welcome.