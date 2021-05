Malestar del Partido Nacional por dichos de edil del Frente Amplio

“Es necesario marcar ese tipo de actitudes porque nos parece que son tremendamente repudiables”

Ante el repentino fallecimiento este fin de semana del Ministro del Interior Jorge Larrañaga, inmediatamente las redes sociales se llenaron de mensajes de estupor, solidaridad y cariño hacia el recordado “Guapo”. También hubo mensajes que ocasionaron malestar, como el que escribió en su Facebook ese mismo sábado el Edil del Frente Amplio Fabián Granja, quien, con una sola frase, despertó una crítica cerrada desde todas las tiendas políticas. También recibió voces de respaldo.

En esa oportunidad, Granja escribió, “¿Qué en paz descanse???? Subió por última vez a la escalera del honorable directorio. Falleció un eterno perdedor (igual a Mieres) ¿Q.E.P.D?????”.

Como era de prever, lo escrito por el Edil Granja, quien hace unos meses solicitó licencia a su cargo por encontrarse trabajando fuera del departamento, mereció la crítica desde el mismo Partido Nacional. En este caso, EL PUEBLO consultó al Coordinador de la Bancada nacionalista en la Junta Departamental, el Edil Facundo Marziotte, quien sostuvo que aún se espera algún tipo de aclaración sobre esta situación por parte del Frente Amplio.

“Básicamente creemos –comenzó diciendo Marziotte- que cualquier persona que tenga, como en este caso, una responsabilidad política, que sea un Edil electo y que se manifieste de esa manera para con una persona fallecida, no solamente le está haciendo daño a una familia, a un grupo de amigos o en este caso, a gente que militó con él, a sus compañeros más cercanos, le hace daño también a todo un partido, le hace daño a la institucionalidad porque además era el Ministro del Interior, y además le hace daño a la democracia en general”.

“Creemos que, como dice el propio Presidente, los que tenemos alguna responsabilidad política, sea un poco más grande o más chica, tenemos más obligaciones que derechos, y eso tenemos que hacerlo valer y cumplir en la cancha, en el día a día. Realmente tenemos que tomar la actividad política con más obligaciones que derechos, y cuando hablamos de esas obligaciones, una de las que tenemos es la del respeto hacia el adversario, el respeto hacia el pensamiento diferente. Con las diferencias si, fuerte con las ideas, pero suaves con las personas, y más aún cuando se trata de una persona que falleció y que no está para poder defenderse”.

“Entonces, en ese aspecto rápidamente salimos a repudiarlo, y seguramente hagamos alguna cosa más que tenga que ver con el repudio de este tipo de cosas, porque en este caso hoy le toca a un compañero de nuestro partido, que lamentablemente perdimos este fin de semana, fue un fin de semana muy doloroso, un compañero de una valía importantísima, un hombre que será recordado como un guerrero, un resiliente, un tipo que siempre estaba y además que venía haciendo las cosas muy bien en un Ministerio muy duro, muy difícil, venía haciendo un tremendo trabajo, que además hoy se están viendo los resultados de lo que realizó. Pero eso es entre paréntesis, para hablar un poco de Jorge, que es, en definitiva, lo más importante”.

“Volviendo al planteo principal, no queremos que estas cosas pasen. En este caso nos toca a nosotros recibirlo de parte de otra persona que milita en otro partido dirigido hacia nuestro partido, pero tampoco permitiríamos que un dirigente, como un Edil, que un representante de nuestro partido lo haga para con otro. Lo repudiaríamos de la misma manera porque no creemos que sea esta la actitud que hay que tener para cuidar la democracia, ni mucho menos, lo que pasó está lejos de serlo. Hay que cuidar esas cosas, nosotros vamos a defenderlo y no nos vamos a callar porque creemos que es necesario marcar ese tipo de actitudes, porque nos parece que son tremendamente repudiables y tenemos que decirlo con claridad”.

– ¿Esperaban de las autoridades del Frente Amplio algún comentario al respecto?

– Si esperábamos y seguimos esperando. Es necesario que se repudien este tipo de actitudes, porque nos parece que le hacen mucho daño a la actividad política toda.

Nos gustaría saber la opinión del Frente Amplio como fuerza política sobre este tema. Se trata de un Edil, no de cualquier persona que se esconde en las redes sociales.

– El edil borró su publicación, reconoció su error y pidió disculpas, ¿no alcanza?

– Es parte importante que reconozca. Pero vuelvo a la responsabilidad que tenemos que tener quienes ejercemos algún cargo de responsabilidad para con la sociedad. El respeto debe ser prioridad. La fuerza política a la que representa debería brindar su opinión al respecto.