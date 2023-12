Mal entendido”: confusión y dudas en el Gobierno respecto del decreto de Alberto Fernández sobre la custodia presidencial

El gobierno de Javier Milei quedó envuelto en un confuso episodio respecto de la futura vigencia del decreto que firmó Alberto Fernández el 9 de diciembre pasado, cuando restaban menos de 24 horas para que dejara el poder, en el que estableció que la seguridad de los expresidentes y sus familias quedara bajo la órbita de la Casa Militar, explicitando en uno de sus artículos que el Estado debía pagarles la custodia también en el exterior.

La polémica tomó mayor dimensión luego de la respuesta que el exmandatario le dedicó este jueves a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a una nota de LA NACION, a través de una serie de mensajes en la red social X.

Ayer, Bullrich escribió un tuit celebrando la derogación del decreto de Fernández. “Se derogó el decreto de custodia presidencial. ¡Se terminan los privilegios de la clase política! Vamos a una Argentina austera. Basta de gastos inútiles y privilegios para pocos que pagamos todos”, escribió, junto a imágenes del documento de la presunta derogación del decreto 735/23. Luego borró el tuit.

En su respuesta, Fernández defendió los cambios que estableció en la custodia presidencial, con el argumento de que la seguridad de los exmandatarios no podía estar en manos de Bullrich. “Es público y notorio que la ministra de Seguridad y algunos de sus dirigentes más cercanos, están sospechados de haber ejercido una persecución política en el pasado”, afirmó. Luego apuntó contra el diputado Gerardo Milman, quien fuera mano derecha de Bullrich y al que el kirchnerismo vinculó con el atentado que Cristina Kirchner sufrió en septiembre del año pasado.

Por eso Fernández justificó el pase de la custodia de los expresidentes del Ministerio de Seguridad a la órbita de Casa Militar y la Secretaría General de Presidencia.

Además, anunció que decidió suspender el viaje que tenía previsto realizar a España, a donde ya habían volado su mujer, Fabiola Yañez, y su hijo Francisco. Antes de dejar el cargo, Fernández había informado que tenía previsto residir “durante unos meses” en Europa para realizar “actividades académicas” y para que el inicio de la “socialización” de su hijo en un jardín de infantes tuviera lugar en un ambiente menos “hostil” y “nocivo” que el argentino.

“El decreto que yo firmé no alteró en absoluto el régimen de custodias otorgados para presidentes y expresidentes y sus familiares directos que cuenta con décadas de vigencia”, afirmó y agregó: “No he reclamado ningún trato especial con la custodia. La misma me fue dada directamente por lo que emana de las normas vigentes que, repito, llevan muchos años”.

En línea con lo que había afirmado el exministro de Seguridad Aníbal Fernández, y como dio cuenta LA NACION, Alberto Fernández indicó que el expresidente Mauricio Macri contó “en muchas ocasiones” con el servicio de custodia del Estado cuando viajó al exterior para cumplir tareas en la Fundación FIFA.

En el entorno de Bullrich aseguran que la decisión del Gobierno es avanzar con la derogación del decreto 735/2023 que firmó Fernández antes de irse de la Casa Rosada. “No hay vuelta atrás. Es una decisión política”, sostuvo una alta fuente del Ministerio de Seguridad. Quienes frecuentan a Bullrich afirman que “no hay impedimentos” por parte de Milei para retrotraer el esquema de custodia presidencial al estado anterior del decreto de Fernández. Dicho de otro modo: aseguran que la seguridad de los expresidentes, vicepresidentes y familiares volverá a estar bajo control de Bullrich.

En esa cartera argumentan que borraron el mensaje de Bullrich en redes sociales debido a que hubo un “mal entendido” y que los equipos de la titular de Pro se apresuraron a comunicar una medida que aún no había sido firmada por el Presidente ni publicada en el Boletín Oficial. Interlocutores frecuentes de Bullrich descuentan que el primer mandatario oficializará la decisión en los próximos días. “No hay ningún problema. Va a salir. Se apresuró [la comunicación]”, dicen cerca de la ministra.

Sin embargo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, evitó confirmar este jueves si Milei estaba dispuesto a derogar el decreto. “No tengo precisión”, remarcó ante la consulta de la prensa en Balcarce 50. LA NACION indagó a fuentes ligadas a la Secretaría General y al Jefe del Estado respecto de la futura vigencia de la norma que dispuso Fernández, pero hasta el momento no hubo una respuesta oficial.

Los colaboradores de Bullrich consideran que no corresponde que se sostenga la custodia en caso de que un expresidente decida irse a vivir a otro país transitoriamente. “Nosotros no les vamos a firmar la autorización”, advierten, respecto de los efectivos de la Policía Federal asignados a División Custodia Presidencial ante un eventual viaje de Fernández o de Cristina Kirchner para residir en el extranjero.

