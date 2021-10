Macedo también dispersó toda la oferta

Con muy buen marco de público como acostumbra Cabaña Macedo, se llevó adelante este sábado el octavo remate anual en la propia estancia, con ventas a cargo de los escritorios Megaagro y Gaston Araujo.

Muchos compradores de todo el país operaron por toda la oferta que salió a pista. La presentación de los vientres fue sobresaliente tanto en el Brangus como el Aberdeen Angus. Los valores fueron destacados pra toda la oferta de comercializada. En machos, la torada fue de primer nivel una vez más, acompañada por la oferta destacada de las cabañas invitadas Santa María de Arapey y El Tacurú.

La oferta de Macedo se fue vendiendo en lotes de 3 y 4 animales con buena agilidad y demanda selectiva, no hubo prácticamente compradores de lotes, pero si de volumen de toros.

Hubo gran satisfacción por las ventas por parte de los escritorios y los principales de la cabaña, que una vez más pusieron a la venta lo mejor de su genética productiva.



VALORES

Vacus Angus vacías Máximo U$S 835, Mínimo U$S 820, Promedio U$S 828; Vaquillonas Brangus Tacurú Máximo U$S 1.200, Mínimo U$S 1.080, Promedio U$S 1.120; Vientres Angus Máximo U$S 2.520, Mínimo U$S 1.320, Promedio U$S 1.750; Vientres Brangus Máximo U$S 4.320, Mínimo U$S 1.920, Promedio U$S 2.886; Toros Polled Hereford Máximo U$S 2.880, Mínimo U$S 2.520, Promedio U$S 2.624; Toros Brangus Máximo U$S 4.560, Mínimo U$S 3.600, Promedio U$S 3.940; Toros Angus Máximo U$S 14.400, Mínimo U$S 3.000, Promedio U$S 4.403; Criollos de andar Máximo U$S 3.000, Mínimo U$S 1.200, Promedio U$S 2.060; Criollos manada Máximo U$S 1.200, Criollos pieza de cría Máximo U$S 960, Mínimo U$S 480, Promedio U$S 800.