Ma. Florencia Presentado, una locutora que ha ido cumpliendo sueños, hasta lograr lo que siempre anheló

En el Día de la Mujer, una mujer protagoniza nuestro Al Dorso: María Florencia Presentado Machado, una de las más distinguidas locutoras de nuestro medio, tanto por su buena voz, como por su cálido y delicado trato personal. Aunque nacida en Montevideo, se siente completamente salteña. Nació el 26 de diciembre del año 1987 y sus primeros años transcurrieron en la localidad de Laureles.

1-¿Montevideana de nacimiento?

Nací en el Pereira Rosell, mamá estaba en San José, Ciudad del Plata, y viajó a Montevideo a tenerme. Fue un 26 de diciembre muy caluroso. Dice que no la dejé pasar bien las fiestas (risas)… El 25 nadie de la familia la pasó bien porque tuvieron que pasar viajando para ir a esperarme, nací como a las 5 de la mañana del 26. En 1992 nos vinimos a Salto y nos fuimos inmediatamente a vivir a Laureles, pueblo a 50 kms de la ciudad, donde mi mamá fue a trabajar como enfermera e incluso es actualmente enfermera. Me crié con ella acompañándola en esa labor. Nos vinimos de Montevideo por eso. Me crié con mis abuelos también, en realidad mi familia es salteña. Mamá estaba allá porque estaba estudiando, por eso nací allá, pero me siento más salteña que nadie.

2-¿Cómo surge la vocación por la locución? No podría poner un eje exacto de cuándo nace y por qué. Pero estoy convencida que fue de escuchar Radio Salto. Mi abuela la escuchaba todo el día, el informativo era algo religioso, y ahora cuando tengo el honor de hacerlo, porque algunos días aún voy, es un placer. A mediodía ella ponía la radio y era religioso sentarse a la mesa a almorzar, y como era un pueblo tan chico se podía escuchar, a las 12, en cada casa la marcha del informativo. Entonces ahí estaba mi curiosidad y mi encanto por Raquel Vispo, por su voz…Un día llegué a abrir una radio vieja a ver si encontraba los locutores. Era tanta mi devoción por escuchar la radio…. Mi abuelo me hacía micrófonos de madera y los colgaba en una parra, había 3 o 4

micrófonos donde yo daba publicidades. Con Margarita, una prima que somos como hermanas, nos grabábamos con un radiograbador doble cassetero, hacíamos programas ficticios, nos hacíamos entrevistas, así que siempre jugando con eso de la locución. Así que lo practiqué durante muchos años hasta que tuve la oportunidad de entrar en el mundo de la radio.

3-¿Cómo se da ese ingreso?

Fue gracias a mi mamá que siempre me acompañó y apoyó, y a Paulino Delsa, que me dio el primer puntapié en Mundo FM. Fui tocada con la varita mágica, porque entré sin ningún conocimiento a conocer la radio y no solo que Paulino Delsa me recibe, me escucha, me ayuda después en una formación, sino que en el momento estaba al aire “Mentiras Verdaderas”, de Leonardo Silva. Yo tenía 15 años, la voz para nada formada…Ese día estaba Leonardo con Julio César Píriz y Luis Benítez, y Luis Vispo en los controles, no me olvido más, y Leonardo me invita a que vaya a leer publicidades, así que al otro día me presenté. Por lo tanto con todo lo inexperta que era tuve las puertas abiertas, ya después me llamaron de Radio Salto, después trabajé en América FM…

4-¿Cuáles son tus actividades actuales?

Estoy grabando únicamente locución comercial, vendiendo la voz, felizmente me está yendo bien, es algo que había anhelado mucho tiempo y se me han ido cumpliendo sueños de la manera más inesperada. Eso me pone muy feliz, surgen cosas que me sorprenden. Por otro lado estoy haciendo un curso de masajista, estoy ya para recibirme de masajista y terapeuta, por ese lado también los objetivos se van cumpliendo. Y sin abandonar la cocina, algo que me fascina. Para mí es una forma de demostrar amor a las personas que amo, a través de la comida. Como lo hacía mi abuela, es el regalo más lindo, una forma de entregar amor a las personas que queremos, al menos lo siento así. Además cumplo algunos turnos en Radio Salto, aunque poco por razones de estudio y actividades de locución comercial. Pero esa es siempre mi casa, donde siempre estoy volviendo.

5-¿Cuál ha sido entonces tu trayectoria en radios? Mundo FM, Radio Salto, Emisora del Lago, también en América FM con una propuesta que disfruté muchísimo porque trabajé con Óscar Amaral, hicimos “El semáforo” juntos durante muchos años. Ese programa sigue con mucho éxito con

Óscar y Gabriela Cardozo. También trabajé en Siglo XXI, donde hacíamos “Flash Back” y pensamos volver pronto, donde pasábamos old hits, algo que me encanta. Estuve también en Ozono FM, en Nueva Era, en casi todas las emisoras. Tuve también la oportunidad de grabar para Radio Carve, y ahora habría una propuesta de grabar algo para EEUU, una radio hispana. Pero trabajando siempre en lo local y haciendo algunos spots para alguna radio de Montevideo y Canal 10.

6-Quiero preguntarte por tu mamá, una referente en Laureles…

Se llama Isabel, hace más de 20 años que es enfermera allí y me enseñó todo…Soy única hija, ella quería que fuera enfermera o algo en la rama de la salud. Hice Escuela de Enfermería, llegué a hacer el práctico, casi terminando me retiré, siento que no soy para eso y que nunca fue lo mío. Aprendí mucho acompañándola, muchas vivencias. Imaginate lo que es la campaña, llegar a lugares donde no había luz, llegar a tomar la presión, o por un malestar en una estancia a medianoche, viví muchas cosas con mi mamá y me encantó. Por más que no me apasionaba la enfermería, me fascinaba la aventura, y eso también me enseñó mucho de la valentía. Mi mamá y mi abuela fueron mujeres muy referentes para mí. Mi abuela ya no está, pero me enseñaron todo eso de luchar y salir adelante. Mamá sigue cumpliendo su labor en el pueblo con sus charlas, sus actividades, tratando de llevar a la campaña la actualidad, tiene un Facebook de la policlínica, hace carteleras, viene acá a imprimir cosas, siempre en actividad…Es un referente para mí en lo personal. Mi infancia en un pueblo es la cosa más linda, la gente es muy humana, siempre “buenos días” o “buenas tardes”, si alguien está enfermo corren a la casa, si hacen pan casero van a compartirlo. Eso me costó un poco cuando vine a la ciudad, al principio saludaba a todo el mundo y no todo el mundo me saludaba a mí, esa es una diferencia. La gente en la ciudad vive como más ocupada, en el campo parece que el tiempo sobra, que la gente está más tranquila.

7-¿Cómo se conforma tu familia? Tengo tres hijos: Candela (14), Mateo (10) y Sofía (5). Es lo más maravilloso, la familia que tengo es la que siempre soñé,

soy bastante creyente en el universo y creo que me trajo todo lo que soñé, no le falta nada. Tengo a Adrián (Fagúndez) que es un compañero de fierro, y somos una familia en la que somos muy compañeros, hay mucho amor, eso hace que me sienta la mujer más afortunada, soy muy agradecida a la vida, mi familia es todo y más de lo que esperaba.

8- Adrián es periodista, ¿eso hace especial la relación?

Estar los dos en la comunicación permite entendernos cuando hablamos de esos temas, de noticias, de periodismo, miramos los mismos programas, sobre todo te diría que le presto atención porque entiendo la pasión que le pone a las cosas y cuando me cuenta algo lo entiendo, lo vivo, hablamos el mismo idioma. Él al periodismo y yo a la locución lo vivimos con pasión. No es fácil, en los medios hay que ir de a poquito para ganarse un lugar y lograr nuestros objetivos de estar trabajando en lo que nos gusta, es lo más maravilloso. No todos tienen esa posibilidad, hay gente que tiene que trabajar de lo que hay para llevar un peso a la casa. La fortuna de nosotros es poder trabajar en lo que nos apasiona y a eso lo hablamos, y lo hablamos con pasión, eso creo que nos une. Yo grabo un spot y se lo muestro, es mi crítico, él me dice algo sobre el tono por ejemplo, eso me gusta. Cuando él hace algo y me lo muestra yo también trato de ayudarlo, si tengo que darle una crítica constructiva se la doy, siempre apoyándonos. Somos el uno para el otro, compartimos la mayoría de los gustos, somos compañeros y aunque fue difícil conquistarlo, porque me costó mucho (risas) lo logré y no me equivoqué.

9-Has dicho abiertamente “soy de izquierda pero me llevo bien con todos”, ¿una reflexión sobre eso? Quienes me conocen saben que soy de izquierda desde hace muchísimos años, desde niña. Me crié en una familia donde mis abuelos eran batllistas a muerte, mi tía y mi prima blancas como hueso de bagual, así que en mi casa había un poco de todo, y yo de izquierda. Pero había algo que me llamaba, me gustaba, me enamoré de la ideología, de los principios, de la igualdad, me enamoré de un montón de cosas de la izquierda con las que en parte ahora no me siento muy representada, en general, no hablando de este gobierno departamental sino en general hay cosas que a veces no me representan, pero soy de izquierda sí, he estado en actos del Frente Amplio, tengo

compañeros que aprecio muchísimo, pero siempre me llevé bien con la gente de todos los partidos y tengo amigos de todos los colores. Jamás me llevé mal con alguien de otro partido,

10-¿Grabarías spots para otros partidos?

Ya he tenido oportunidad de trabajar y si surge trabajaría grabando un spot para el partido que sea, porque es mi manera de ser, jamás utilicé mi Facebook ni mi voz en el micrófono para ofender a nadie, eso ha hecho que tenga siempre las puertas abiertas y eso me hace sentir tranquila y feliz. Soy defensora de que si queremos representar, en el caso nuestro a la izquierda, lo tenemos que hacer con respeto, eso es hacer las cosas bien. Que el otro piense diferente no lo hace nuestro enemigo, al contrario, considero que necesitamos de todas las opciones y de todos los puntos de vista para que el país pueda crecer, enfrentándonos no conseguimos nada, sin embargo sentándonos a conversar podemos lograr algo. Sé que es un sueño lejano y casi imposible que eso ocurra, entonces me hago a un lado y trato de no opinar, porque no encuentro un terreno para sentirme cómoda en ese sentido. Pero pienso que cada uno tiene derecho a ser del partido que quiera y pensar de la manera que quiera, y eso no me da derecho a no hablarle o a decirle que tiene que pensar diferente.