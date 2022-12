Luis Suárez y es la estocada de Gremio

Paulo Caleffi, presidente del Gremio de Brasil, anunció públicamente en una entrevista en canal de YouTube Caju Tricolor que el club se reunirá con Luis Suárez para intentar ficharlo.

“Vamos a tener una conversación con el representante de Luis Suárez. Aunque se ha publicado varias veces que ya nos hemos reunido, esta conversación aún no se ha producido. Lo que pasó fueron algunas señales”, señaló. “Lo que les puedo dejar claro a los hinchas del Gremio, por la responsabilidad que tenemos, es que el fichaje no se convertirá en una telenovela, como pasó con otro jugador uruguayo (Edinson Cavani). En este caso la posible llegada de Suárez tendrá una conclusión a finales de esta semana, ya sea para un lado o para el otro”, añadió. Por su parte, Felipe Carballo, nuevo jugador de Gremio, habló al respecto, de acuerdo a la noticia aparecida en FÜTBOL.UY: “No he hablado porque estas decisiones son personales y prefiero que él (Suárez) tome la decisión que considere y luego hablaré”.