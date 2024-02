Luis Gómez ex dirigente sindicalista y trabajador SG

Parece que el Frente Amplio quiere terminar con la represa de Salto Grande

De un tiempo a esta parte Salto Grande viene siendo foco de discusiones , reclamos y polémicas , la que se avivó ante la llegada del Presidente de la República Luis Lacalle Pou recientemente a Salto .

A su paso un cartel hacía referencia al tema señalando “ Solo pase a saludar, tus amigos siguen en Salto Grande”

Sobre el tema EL PUEBLO habló con Luis Gómez , jubilado de Salto Grande , ex dirigente del sindicato y ex integrante del PIT-CNT.

Gómez critica duramente a quienes “sin conocimiento” hablan sobre el tema.

El tema CTM Salto Grande se ha convertido en algo político partidario , vivimos en época de elecciones , y lo más importante , en vez de dedicarse a hacer política partidaria con Salto Grande, es lo que le ha aportado al país en los años que está generando energía eléctrica desde la represa.

Salto Grande ha sido una fuente de recursos de las más importantes del país, ha mantenido la independencia en energía eléctrica.

Debo aclarar que en los 15 años del Frente Amplio , fueron bien trabajados en la gestión de la represa , en lo que ha generado, en la parte técnica, hay que reconocer que el Ing.Gabriel Rodríguez hizo un gran trabajo en la parte técnica pero ahora lo que están haciendo , es lo que hicieron históricamente los blancos , terminar con El Espinillar, terminar con los pequeños y medianos citricultores del departamento , y ahora parece que el Frente Amplio quiere terminar con la Represa de Salto Grande.

Si bien ha habido según la cámara de diputados , un mal manejo de los fondos en este período en que estuvo el Dr.Carlos Albisu , debemos de aclarar que la represa no es solamente eso , la represa es generadora de energía y le ha dado al país miles de millones de dólares . Y después lo que ganan los funcionarios se debe a que es un organismo binacional.

Ingreso de funcionarios

Otra cosa que debemos aclarar es que cuando se va a tomar un empleado de cargo político, deben de estar de acuerdo los delegados uruguayos y argentinos. Si no están todos de acuerdo no se puede ingresar.

El gran error de algunos diputados que están hablando y se llenan la boca diciendo que lo van a manejar ellos desde la cámara de diputados, y no porque estamos ante un organismo binacional con sede en Uruguay y Argentina.

Los funcionarios para ser tomados a prueba 6 meses , si es un cargo político , es porque están de acuerdo los integrantes que tienen representatividad en los dos países. Y hablando de ingreso mediante concursos, en todos lados se cuecen habas , me ha tocado estar como veedor y no quiero hablar , pero sin duda que los ingresos son más transparentes a través de un concurso.

A mi me llama la atención como se han ensañado y no hablan ni dicen que esto es político. Porque hablar de la Represa de Salto Grande aquellos que están lejos, y para los que quieren hacer política partidaria , hay que limpiarse la boca y saber mucho. La empresa le ha dado al país miles de millones de ganancia y haciendo una excepción , digo que durante 15 años en el gobierno del FA, la represa ha generado mucho y ha sido más ordenada ( solo hablo de la gestión en Salto Grande , no estoy haciendo política)

La represa de Salto Grande le ha dado soberanía e independencia de energía a nuestro país. Si no que averiguen los parques eólicos a ver si tienen la ganancia que deja la represa de Salto Grande , que digan sobre los reclamos que han hecho los compañeros de AUTE , porque en el gobierno del FA se vendió el rico patrimonio de los orientales.

Para hablar de Salto Grande que aclaren, que digan que políticamente creen que se ha manejado muy mal esta delegación , pero que no hagan política con la represa , que no ataquen con lo que ganan los técnicos que han venido haciendo un trabajo excepcional en estos 40 años, por algo la represa brilla y hay que dejar aparte a los trabajadores que han tenido una capacidad que han dejado de generación en generación en la práctica de trabajo.

Hablar con propiedad

Así que , por favor a los compañeros del frente Amplio dedíquense a aclarar que es política lo que están haciendo , no hablando de la represa, y con cualquiera de los que opina me siento a debatir sobre tema CTM Salto Grande

Que los diputados hablen con propiedad porque en muchas cosas están tocando de oído.

Gómez dijo además que siempre se apoyó , que siempre lucharon para que los recursos en un porcentaje se volcara al departamento, a Artigas y a Paysandú, “nunca en 15 años del gobierno del FA se hizo algo por eso. Sin embargo se hizo una fundación , pero estuvimos en desacuerdo porque hay un derecho ganado de volcar recursos en la región , el egoísmo partidario no ha permitido que un departamento como Salto sea beneficiado ni siquiera en el descuento de la energía eléctrica”