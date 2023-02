Luis Alonso, Presidente del Frente Amplio Salto

“2023 es esencial para construir una conciencia colectiva ante lo que viene ocurriendo en el país: corrupción, espionaje, hambre, falta de trabajo, inequidad”

El Frente Amplio festejó sus 52 años de vida con un acto en la Plazoleta de los Recuerdos y escriturando la casa que desde este martes es propiedad de dicha fuerza política, que fue justamente dónde recibió a EL PUEBLO el Presidente de la Departamental Salto, Luis Alonso para hablar del presente y del futuro de su partido político.

– Este martes se firmaron los títulos de propiedad, ¿podemos decir entonces que me está recibiendo en su casa?

– En la casa de todas y todos los frenteamplistas, es verdad. Estamos muy contentos con haber concluido la adquisición de esta casa del Frente Amplio. Un sueño de larga data y de muchos compañeros y compañeras que hoy no están, pero que fueron fieles guardianes de las finanzas del Frente Amplio durante muchos años y que se ha logrado concretar, primero por la iniciativa de la Dirección anterior, debemos reconocer allí todo lo que la compañera Mónica Cabrera como presidenta del Frente Amplio logró desarrollar en ese momento a través de la búsqueda de diferentes inmuebles con precios que fueran acordes con un plan de pago que se logró concretar y finalmente pagar en nuestro período. Entonces, allí hay algo que (Fernando) Pereira nos dejaba muy claro este martes pasado que estuvo en Salto, que era un mensaje de saludo y felicitaciones a toda la Departamental, inclusive a la Dirección anterior, uno por haber iniciado el proceso y el otro por haberlo concretado. No era fácil la tarea en este último año 2022 porque nos implicaba ser muy cuidadosos y austeros con nuestros ingresos como Frente Amplio para poder culminar este proceso de compra. Estamos muy contentos porque no solo que tenemos nuestra casa propia, la casa de los y las frenteamplistas, que intenta ser de puertas abiertas no solo para los frenteamplistas sino también para aquellos sectores de la sociedad que necesiten venir a reunirse, a compartir, a intercambiar, a construir, a lo que entiendan que puedan aportar desde este lugar. Esta casa está abierta.

Otro tema no menos importante de poder concretar en este año el sueño de la casa propia, es que hemos podido lograr en esta nueva Dirección realizar diferentes actividades que hoy pasando raya podemos decir que el 2022 fue un año de mucha discusión interna, de grandes logros en materia de consensos para la reestructuración interna de nuestra fuerza política, que también ha sido un año de mucha militancia en el territorio con “El FA te Escucha” y con lo que fue el despliegue que se tuvo el 25 de agosto con la creación de nuevos Comités de Base. Y este año no solo que no va a ser diferente sino que además también tenemos nuevos desafíos.

– ¿Cómo se encuentra hoy el Frente Amplio tras los festejos de su 52° aniversario?

– Hemos sido siempre muy respetuosos de la discusión interna y de la interna propiamente dicha de nuestra fuerza política, algo que no venía pasando. Cuando nos tocó ser parte de la Mesa Política en otro rol, siempre lo remarcamos, que teníamos que ser muy cuidadosos. Sabemos que el Frente Amplio es una fuerza política con una diversidad de pensamientos y de ideologías o por lo menos con diferentes matices ideológicos, pero nosotros allí hemos tratado siempre de priorizar o jerarquizar esos espacios de discusión que aporten en lograr ese consenso interno. Entonces más allá de aquellas posiciones públicas que hubo en 2022, que fueron críticas o a favor de la gestión del gobierno departamental, siempre hemos sido muy respetuosos, y al final del día uno puede quedar tranquilo que más allá de esas posiciones y que algunos compañeros, sea por su propio estilo o por su forma de querer posicionarse expresando públicamente su posición, como fuerza Frente Amplio tuvimos siempre claro la ruta de ir por la senda de la discusión interna, fortaleciendo esos espacios y cuando no había acuerdo, discutir más para que lo haya, y si no hay, volver a discutir, reconsiderar algunas posiciones que muchas veces no han caído bien y en ese sentido enfrentaba o dividía. Siempre se intentó y al final se logró poder allanar los caminos y alcanzar los consensos de los grandes acuerdos en los distintos temas.

Por lo que fue toda la reestructuración interna de nuestra fuerza política con los reglamentos internos, con lo que fue la discusión del hotel municipal que nos llevó más de medio año, con lo que fue la elaboración y aprobación del plan político, este año tenemos todas las herramientas y todo ese trayecto realizado para poner en práctica todo lo que queremos para nuestra fuerza política en materia de desarrollo territorial, desarrollo político, de crecimiento e ir transitando rumbo a las elecciones con un Frente Amplio fuerte y preparado para volver a ser gobierno, tanto en lo nacional como en lo departamental.

– Eso respecto a la interna política del Frente Amplio, pero ¿cómo se encuentra el Frente Amplio de la puerta de esta casa para afuera, o sea, con los salteños?

– Si algo hemos dejado en claro es que siempre intentamos generar una política de cercanía, el mano a mano con los vecinos ha sido algo esencial. Todos los discursos que se dijeron en el acto del Frente Amplio en la noche del martes, que fueron fuertes, contundentes y claros, también lo venimos desarrollando día a día a través de los diferentes sectores y Bases del Frente, y esa deberá seguir siendo la estrategia por excelencia del Frente Amplio, de ir buscando ese mano a mano, el puerta a puerta, sin prisa pero sin pausa.

Este año es esencial para consolidarse como una fuerza política de oposición, pero también de construcción de conciencia colectiva ante lo que viene ocurriendo en nuestro país, como la corrupción, sin miedo a decirlo, el espionaje, sin miedo a decirlo, la falta de políticas claras para atender el hambre, la falta de trabajo, la inequidad. Entonces, este año debe ser clave para eso, y la estrategia es que el Frente Amplio de puertas abiertas es un Frente Amplio unido, fortalecido en sus Bases y en sus sectores, mano a mano y puerta a puerta.

– ¿Cómo ha sido este año como presidente del Frente Amplio?

– Uno va madurando políticamente, y esta madurez pasa por asumir la experiencia y responsabilidades que te desafían. 2022 fue un gran desafío junto a un equipo de trabajo y una propuesta política clara como Frente Amplio, y lo que uno realmente pudo desarrollar cuando asumió. Cuando a uno le toca estar en el rol de integrante de la Mesa o ser un simple militante más, que todos lo somos, pero hoy en el rol de dirección, uno tiene una perspectiva muy diferente. Y cuando uno hace una propuesta de un Frente Amplio diferente, renovado, aggiornado, modernizado en algunas cuestiones, lo hace convencido.

Obviamente que la madurez pasa cuando uno asume la responsabilidad, se enfrenta a los desafíos y logra después de esa idea inicial ver cuál es el producto, y que este sea algo que represente a todos y todas. Por eso siempre repito que ha sido un año muy difícil para buscar esos consensos y acuerdos internos porque era algo nuevo, porque la Dirección es totalmente diferente a lo que se venía dando en períodos anteriores, pero que finalmente esos grandes acuerdos salieron, y lo remarco porque es un gran logro de nuestra fuerza política, Buscar siempre la unanimidad de las decisiones ha sido un gran desafío, por momentos agotadores pero que sin duda deja muchas satisfacciones. Cuando vemos a compañeros y compañeras que están convencidos, motivados y entusiasmados con las definiciones y con el rumbo que viene trazando nuestra fuerza política, eso nos deja muy contentos. Y este año no será diferente en el camino a seguir pero sí con una clara madurez distinta a la que teníamos cuando asumimos esta responsabilidad. Además, ese aprendizaje de poder verme fuera del rol de presidente es esencial para ver las cosas que hay que corregir.

– ¿Qué se espera del 2023, que es el año previo al comienzo de la campaña electoral?

– Este año va a ser clave para principalmente tres desafíos. Primero, el fortalecimiento de nuestra fuerza política a niveles orgánicos y estructurales. Segundo, a nivel de despliegue territorial de nuestra propuesta y de nuestra fuerza política a lo largo y ancho del departamento y del país. Tercero, a nivel de lo discursivo y programático, que terminará con una propuesta o síntesis en el Congreso Programático del Frente Amplio a fines de este año y que luego será presentado a la ciudadanía.

———————————

PERFIL DE LUIS ALONSO

Casado, tiene dos hijos.

Es del signo de Capricornio.

De chiquito quería ser médico, pero luego político.

Es hincha de Nacional.

¿Una asignatura pendiente? Terminar la Licenciatura en Trabajo Social.

¿Una comida? El asado.

¿Un libro? El Quijote.

¿Un hobby? Ir a leer al Parque del Lago.

¿Qué música escucha? De todo, pero prefiere el rock.

¿Un día de la semana? El jueves.

¿Qué le gusta de la gente? La frontalidad.

¿Qué no le gusta de la gente? La mentira.