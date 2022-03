Luis Alberto Arreseigor. Ahora el presidente «Para solucionar lo que haya que solucionar, la Liga no necesita de opiniones acompañadas de manijas»

«A veces uno piensa que en este medio como es gratis opinar, se opina y punto. Aunque no se sepa, se opina. Si no se tiene conocimiento del tema, se opina igual. No me corresponde limitar el derecho a que lo hagan, pero por lo menos que se informen. Que sepan cómo funciona la Liga y que existe una organización detrás. Esta Liga tiene más de 100 años, con tres divisionales, con 35 clubes. Cada consejo tiene sus neutrales, sus tribunales, sus áreas de consulta, de asesoramiento. Podremos cometer errores, pero cada uno de los que estamos aquí en la función que sea, estamos dispuestos siempre a ofrecer lo mejor. Para solucionar lo que haya que solucionar, la Liga no necesita de opiniones acompañadas de manijas. Y lo que veo es que la manija anda por todos lados. Que vengan a la Liga, que se informen, que sepan y después que lo que opinen tenga algún tipo de fundamento.

Caso contrario, el desconocimiento invalida lo que se pueda decir. Opinar sobre alguna razón de hecho y no para acarrear agua para un determinado molino»

No le falta decepción al presidente de la Liga Salteña de Fútbol.

Porque la suma de enfoques no falta desde algunos ámbitos colectivos o posturas individuales. Es verdad que de un tiempo a esta parte, la Liga genera titulares de diarios o puesta a punto en la radio o en la tele.

El cuestionado Balance, la decisión de no jugar el Campeonato del Interior, priorizar el piso sintético. En fin….acaso, sostenes para una discusión.

Por eso, entre tanta maleza bordeando el camino, LUIS ALBERTO ARRESEIGOR, apuesta a ir clareando. Para que se entienda.

«Con el Balance tenemos un problema y nosotros como neutrales, se lo dijimos a los delegados de clubes: hay que terminarlo, porque de esto, ya hace más de un año. El problema entra a saturar y de alguna manera, hay que hacer el esfuerzo para ponernos de acuerdo.

De lo que se trata es de saber que es lo mejor para la Liga, cual es el beneficio o el perjuicio, de acuerdo a cómo se actúe o como se decida. No estamos solos como dirigentes de fútbol que somos y hemos buscado asesoramiento en abogados que tienen relación con clubes de la Liga o con la propia Liga. Esto supera lo deportivo.

Como el Balance plantea dudas y fue cuestionado, ya más que de fútbol, hablamos de ética y entonces se trata de saber lo que se puede decir o cómo decirlo, porque lo peor que le puede pasar a la Liga es el efecto boomerang y que algunos dichos desde nosotros, termine finalizando en un perjuicio.

Es la primera vez que la Liga de Fútbol pasa por una situación como esta y hay que resolverla, con conocimiento de causa.

Se nos ha dicho que el Balance presenta sombras y obligan a la duda. Pero lo que preguntamos es si en materia de pruebas, todas son suficientes para acusar. Como neutrales tenemos una responsabilidad.

Está en juego la imagen de la Liga y a esa imagen la tenemos que defender»