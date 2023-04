Luego de muchos años de erradicada, retornó al Uruguay la Rabia Urbana a través de un murciélago

No estamos ante una epidemia ni pandemia, pero hay que prevenir

La aparición de un murciélago infectado con Rabia que se conoció en Montevideo hace pocos días, despertó las alarmas a varios niveles. Especialmente, porque esta enfermedad ya había sido erradicada de nuestro país hace muchos años. Ahora retornó, y se espera con optimismo que esto haya sido solo un caso aislado. Tampoco hay que generar una psicosis, no estamos de ninguna manera ante una pandemia, enfatizaron los profesionales a los que EL PUEBLO consultó sobre el tema. Pero sucede que hay que estar atentos y tomar todas las precauciones necesarias, sobre todo porque en Salto permanentemente se escucha hablar de la presencia de murciélagos en distintos edificios, en especial antiguos, tanto privados como de instituciones públicas.



ENFERMEDAD LETAL PERO PREVENIBLE

Al conversar con este diario la Dra. Ana Beatriz Menoni (Médica Veterinaria, Docente de Facultad de Veterinaria e integrante por la UdelaR de la Comisión de Bienestar Animal) explicó: “Esta enfermedad tiene casi un 100 % de letalidad, o sea de mortalidad, pero también hoy, en el siglo XXI, tiene un 100% de posibilidad de ser prevenible. Son muy pocos los casos que pueda salvarse un animal o una persona, porque afecta a todos los mamíferos. Tenemos mamíferos que están en el agua, otros que están en la tierra y otros que son aéreos como los murciélagos. En Uruguay la particularidad que hay es el ciclo aéreo, que es transmitido por los murciélagos, por eso es muy importante ante esta aparición de un murciélago que tenía Rabia, empezar a hablar de la prevención. La particularidad que tienen los murciélagos, tanto los insectívoros como los hematófagos, es que son migratorios, y nuestro país está rodeado por tres países que tienen Rabia, Argentina, Brasil y Paraguay. Porque en realidad la Rabia está distribuida mundialmente. Pero está localizada, por ejemplo en los países del norte en los mamíferos salvajes, en África también aunque con mucha relación con perros y gatos, y Acá en el Uruguay ocurre que los que se han contagiado son los murciélagos”.

ESTAR ATENTOS A LA ACTITUD DE LOS MURCIÉLAGOS

“Estos tienen una actividad nocturna -prosiguió la profesional-, salen al anochecer, porque no les gusta mucho la luz, viven en cuevas, en lugares oscuros. Entonces, cuando uno de estos animales se contagia de Rabia y la Rabia es un virus que afecta el sistema nervioso central, provoca una encefalitis, desde la mordedura recorre los nervios, no va por la sangre sino por los nervios hasta el sistema nervioso central…y el murciélago va a empezar a tener actitudes erráticas, actitudes anormales, por ejemplo va a salir de día, pueden chocarse entre sí cuando hay más de uno, pueden caer al suelo, mostrar dificultad para moverse… Ahí está el peligro, porque tanto los perros como los gatos pueden verlos como presa, ir a atacarlos y ahí podría venir el contagio”.

CÓMO SE DA EL CONTAGIO Y CÓMO SE PREVIENE

“El contagio se da a través de la saliva, por la mordedura a través de la saliva, también a través de los arañazos o de los fluidos como orina o materia, pero en este caso siempre que tengamos una herida abierta. Por eso es tan importante la prevención. En las mascotas se previene a través de la vacunación. Y en el caso de nosotros, las personas, la prevención es no manipular con las manos libres, es decir sin protección, este tipo de animales si los llegamos a encontrar en nuestro patio por ejemplo. Si vemos que cae uno, no ir a tocarlo. Porque nuestra primera reacción si el perro o el gato lo va a atacar es decir: no, no, dejalo… Y para que no lo mate vamos y lo agarramos. Bueno, en ese momento lo que hay que hacer es no tocarlo ni dejar que nuestras mascotas lo hagan, porque seguramente ese animal que está con esa actividad nerviosa, errática, puede estar contagiado del virus de Rabia. Lo que recomienda la Cátedra de Enfermedades Infecto-Contagiosas de la Facultad de Veterinaria y el Ministerio de Salud Pública es que se coloque encima de ese animal un frasco, o un tarro, y que por debajo se desplace un cartón o un papel que sea resistente, se le hagan pequeños agujeritos y se lo lleve así, reitero, sin ninguna manipulación directa, al departamento de Zoonosis de la localidad”. En este punto, la Dra. Menoni mencionó que los salteños pueden acudir a la sede del MSP (Uruguay al 300) o a la sede del MGAP (Artigas y Rincón).

NO SALIR A MATAR TODOS LOS MURCIÉLAGOS

Por otra parte, fue clara la entrevistada al sostener que “lo que tenemos que dejar en claro es que no todos los murciélagos están infectados por el virus de la Rabia, entonces no podemos salir a matar todos los murciélagos, no hagamos como en la Edad Media que mataron todos los gatos por superstición y después vino la enfermedad bubónica por la transmisión de la pulga a la rata. Bueno, no matemos todos los murciélagos porque, como digo, no todos están infectados, y porque cada uno, cada ser vivo, tiene su fin, cumple una misión siempre. Entonces si salimos a matarlos podríamos cortar una cadena en el ciclo normal de la vida en la cual el murciélago es importante. Así que no es cuestión de salir a matar murciélagos, sino que lo que tenemos que hacer es tener precaución si vemos un animal con ese tipo de actitudes”.

¿Y SI UNA MASCOTA O UNA PERSONA ES MORDIDA?

Esa fue una de las preguntas que EL PUEBLO formuló a la profesional y esto respondía: “Si nuestra mascota fue mordida o arañada por ese murciélago infectado, se puede contagiar de Rabia, y ahí es donde empieza el problema. Tiene un período de incubación de entre 2 y 14 días, que es donde empiezan a aparecer los síntomas, en los cuales si esa mascota nos llega a morder a nosotros, tiene que pasar por un período vigilado de cuarentena. Cuando hablamos de cuarentena, en realidad no son 40 sino 10 días de observación vigilada, y el animal, si no presenta síntomas en ese tiempo, no tendría la Rabia. El tema en nosotros es que si ese animal nos llega a morder instamos a que vayan a un centro de asistencia médica y que digan que fueron mordido por un perro o gato en esa situación”.

NO HAY PANDEMIA, NI EPIDEMIA…

“No estamos frente a una epidemia, vamos a focalizarnos bien en esto, no estamos ni frente a una pandemia, ni epidemia ni nada por el estilo”, dijo Menoni, para luego explicar: “Fue un caso aislado que apareció en Montevideo y que coincidió que ese murciélago tenía Rabia. Me podrá preguntar alguien: ¿Por qué apareció en Montevideo y no en el interior, donde de repente hay más cuevas, más lugares donde pueden vivir? Quizás porque ese animal vino en algún contenedor, puede haber llegado viajando en un contenedor por ejemplo, es decir que puede ser una caso totalmente aislado…”.