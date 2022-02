Luca Tourn es un estudiante que está realizando su trabajo de final de grado en el área de Psicología Cognitiva de la Facultad de Psicología

Alumno necesita sujetos experimentales para recibirse de licenciado en Psicología

Cuánto te queda pendiente de la carrera?

Desde el año 2019 tengo la totalidad de la malla curricular culminada, pero dado mi rol de administrador honorario en el laboratorio y mi inclinación hacia el método científico, decidí hacer mi TFG -trabajo de final de grado- en base a un estudio acumulativo. El problema surgió a partir de los impedimentos que conllevó la pandemia. Me vi privado de la posibilidad de acceder de forma habitual al espacio del laboratorio y por ende de levantar datos de forma presencial. Ante esta situación, busqué formas alternativas de levantamiento de datos: aprendí a programar experimentos como si fueran páginas web, lo que me posibilitó juntarme con algunos datos, pero al analizarlos nos dimos cuenta de que distaban mucho de lo esperado. Entonces decidí esperar a que amainara un poco la situación pandémica y retomar la investigación en las instalaciones del laboratorio de la facultad como se planteó desde un principio.

¿En qué consiste la investigación?

Según las corrientes clásicas de la Psicología Cognitiva, el procesamiento semántico del texto es tarea exclusiva de procesos centrales y superiores de la mente. Sin embargo, los avances científicos de los últimos treinta años han permitido demostrar que esto no necesariamente es cierto. Rizzolatti, Zwaan, Barsalou y mucho otros autores desarrollaron un montón de estudios cuyos resultados evidencian que al momento de comprender -sea una acción desarrollada por un tercero o al leerla en un texto- simulamos mentalmente esa acción. A modo de ejemplo, si veo una persona llevarse un cigarrillo a los labios o leo sobre una persona que hace esa acción, se me activan parcialmente las mismas partes del cerebro que se activarían si fuera yo el que lleva a cabo la acción. Además, los humanos desarrollamos estrategias mentales como, por ejemplo, pensar que el pasado está atrás y el futuro está adelante. Sin embargo, esas son propiedades espaciales, no temporales. Según la teoría de cognición encarnada, el entendimiento humano implica parte de esa simulación mental. Entendemos porque simulamos. Ya el presupuesto lingüístico de iconicidad temporal -que plantea que lo que se presenta primero en un texto, se dio primero, en una lógica de ”a, b y c”, donde ”a” sería lo primero que se presenta y por ende lo que primero sucedió y “c” sería lo último-, es un ejemplo de simulación. Pero, existen oraciones que, aún teniendo coherencia a nivel de sintaxis, son incoherentes a nivel de simulación mental.

A modo de ejemplo, si digo “Mientras me subo al auto, me pongo cinturón, para ir a trabajar”, sintácticamente no debería suponer un problema. Sin embargo, dado nuestro conocimiento de los automóviles sabemos que no podemos ponernos el cinturón antes de estar sentados adentro del auto, por lo que sabemos que no podemos hacerlo mientras realizamos la acción anterior -subirse al auto-. Ya en el caso de “luego de subirme al auto, me pongo el cinturón, para ir a trabajar”, no se generaría ese conflicto en el orden de los eventos. Pasa lo mismo con acciones que recaen sobre los mismos efectores (acciones que necesitan del mismo órgano/músculo para ser llevadas a cabo). No quiero complicar más de lo necesario, la pregunta que intenta contestar la investigación es básicamente ésta: ¿De que forma afecta a la simulación mental de las acciones los adverbios temporales y las restricciones motoras?

¿Quienes pueden participar?

Pueden participar todos los hablantes nativos de español uruguayo, mayores de 18 años y menores a 60.

¿Pueden abandonar el experimento cuando quieran?

Por supuesto, el experimento no conlleva ningún tipo de compromiso. Los participantes pueden decidir abandonar la instancia en el momento que quieran. Aunque, claro, eso no nos gustaría que pasara.

¿Cuánto dura el

experimento por persona?

La duración del experimento varía en función de la capacidad de comprender textos de los participantes. El experimento no tiene un tiempo definido a priori, normalmente les toma entre 20 y 40 minutos.

¿Cómo pueden contactarte para colaborar?

Pueden agendarse mandando email a labpexcenur@gmail.com especificando en el asunto que quieren participar de la investigación.