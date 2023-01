LOTES DE LANA MERINO CONCENTRAN LA MAYOR DEMANDA EN EL COMERCIO LOCAL

Al cierre de una nueva semana, se destacaron varios negocios de venta de lana en nuestro país. Nuevamente el grueso de la demanda se concentra por lanas finas o ultra finas. Según el comentario desde el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) se informan los siguientes negocios:

Lote Merino 8.500 kg. 17,7 micras acondicionado con grifa verde y certificación orgánica y RWS. Sin datos de rendimiento al lavado. Precio US$ 9,50 vellón y US$ 1,00 subproductos. Plazo 90 días.

Lote Merino 4.000 kg. 18,3 micras acondicionado con grifa verde. Rendimiento al lavado 78%. Precio US$ 7,50 vellón y US$ 1,00 subproductos. Plazo 45 días.

Lote Merino 2.000 kg. 19,7 micras acondicionado con grifa verde. Rendimiento al lavado 77%. Precio US$ 6,50 vellón y US$ 1,00 subproductos. Plazo 45 días.

Lote Merino 5.000 kg. 20,1 micras acondicionado con grifa verde. Rendimiento al lavado 77,2%. Precio US$ 6,00 vellón y US$ 1,00 subproductos. Sin información de plazo.

Lote Merino 24.000 kg. 20,2 micras acondicionado con grifa verde y certificación orgánica y RWS. Sin datos de rendimiento al lavado. Precio US$ 7,00 vellón y US$ 1,00 subproductos. Plazo 90 días.

Lote Merino 30.000 kg. 20,3 micras acondicionado con grifa verde y certificación orgánica y RWS. Rendimiento al lavado 77,1%. Precio US$ 6,00 vellón y US$ 1,00 subproductos. Plazo 120 días.

Lote cruza 8.000 kg. 25,3 micras acondicionado con grifa verde. Rendimiento al lavado 78,2%. Precio US$ 1,40 vellón y US$ 0,60 subproductos. Plazo 30 días.Varios lotes Corriedale aprox. 9.000 kg. entre 28 – 28,5 micras acondicionado con grifa verde. Sin datos de rendimiento al lavado. Precio US$ 1,05 vellón y US$ 0,50 subproductos. Plazo 30 días.