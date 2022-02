«Los ves con el sueño de llegar»

Los tiempos del «Pitufo» Olivera. Sobre finales de la década de los 70 y principio de los 80, cuando llegó a la Primera División de Parque Solari, para luego emigrar a Nacional de Montevideo e integrar el plantel Campeón de América y del Mundo en 1988.

El bagaje para el puntero de la zurda fue real. El universo del fútbol se fue ensanchando y fue jugador de varios equipos en el exterior e igualmente en Europa (Francia).

El retorno a Salto en calidad de jugador. Hasta que llegaría el tiempo de «colgar los tarros», aunque lejos de desprenderse de la pasión, la Dirección Técnica lo prolongó en el fútbol.

Desde el año pasado en Salto FC y en este 2022, acentuando la misión en categorías juveniles. Todos los días, el Parque Juan José Vispo Mari es el ámbito casi natural de cada entrenamiento. ¡La casa de Salto Fútbol Club!. Y el «Pitufo» que ahí está.

«Uno pasó por estas situaciones. Fue adolescente, sin faltar la inclinación por la pelota. No solo hablamos de lo que se hace en la cancha, sino de todo aquello que es parte del jugador. El comportamiento, la conciencia, el adaptarse al régimen de prácticas y determinada rigurosidad, para que el aprendizaje sea posible. Los ves a los gurises con el sueño de llegar. Eso es concreto, no solo en la actitud que pueden sostener en una práctica, sino en el pensamiento de cada uno. Salto Fútbol Club no les garantiza el futuro, pero les abre una posibilidad. El aprovechamiento de esa posibilidad es lo que cuenta»