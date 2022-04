Los vaivenes de la economía y las opiniones de los referentes de los Centros Comerciales

Salto- Concordia

Mucho se ha hablado por estos días del cruce de los salteños a realizar sus compras o cargar combustible en la vecina ciudad de Concordia-Argentina. Desde Salto se esperan consecuencias nefastas de no aprobarse los proyectos que permitan minimizar los daños al comercio. Desde Concordia el tema se toma con una óptica más global y con la expectativa de comenzar a trabajar en proyectos conjuntos en beneficio de las dos ciudades.



VERA FACHIN: «ES UNA SITUACION COMPLEJA Y PREOCUPANTE LA

QUE VAMOS A VIVIR»

Sabido es que una de las acciones llevadas adelante para intentar minimizar el impacto económico que puede dejar el cruce por compras a Concordia , es el registro de franquicias, que permite ingresar 5 kg por persona cada 15 días. Al respecto consultamos a la pta. del Centro Comercial e Industrial de Salto Ctdora. Vera Fachin quien informó que se realizó una primera evaluación a los 15 días de su implementación.



«La evaluación la hicimos a los 15 días de aplicadas las franquicias y el dato es que 850 personas hicieron uso de la aplicación para ingresar mercadería al país. Además tenemos varios informes , por un lado podemos sostener que el comercio en general ya vio disminuido su poder de ventas, y otro capítulo aparte son los estacioneros que también han visto disminuidas sus ventas y si bien todavía lo peor no ha llegado, ya empieza a notarse.» Fachin sostuvo que el camino que se seguirá como central empresarial es medir semanalmente como evoluciona el nivel de ventas con cortes mensuales « para hacer una evaluación objetiva y real de como está la economía». «Por el momento la aplicación de la franquicia va a seguir «adelantó la contadora, y agregó que se está a la espera que se termine de ajustar el mecanismo para la micro importación , « y nosotros seguimos insistiendo y trasmitiendo que las soluciones tienen que venir dadas de acuerdo a las herramientas que plantean los proyectos de ley que están presentados en el parlamento y estas son la micro importación para empresas, el descuento del IVA en algunos productos de la canasta básica y descuentos de los costos de las empresas.» Reunido el Centro comercial con el Intendente Andrés Lima, le consultaron sobre la postura que tendrá su sector político ante los proyectos de ley que saldrán del Ejecutivo, «porque para nosotros es importante que todos los sectores polìticos apoyen lo más rapidamente estos mecanismos para que salga del parlamento y se esté aplicando en nuestras ciudades lo antes posible» El comerciante vive la preocupación de lo que se viene, según Fachin. «Para el comerciante sin duda es una situación bastante compleja que vamos a vivir ahora , es compleja, preocupante, y que va a tener un efecto directo sobre el empleo si no alcanzamos a tomar algunas herramientas concretas para poder salvar esta situación.»

ADRIAN LAMPAZZI « LA

COMPARATIVA DE PRECIOS SE HACE ENTRE PRECIOS NORMALES Y SUBSIDIADOS Y ESO NO INLCUYE A TODOS LOS PRODUCTOS»

Consultado el Presidente del Centro Comercial de Concordia sobre la presencia de uruguayos en aquella ciudad sostuvo que es poco el movimiento que se ve. «Si bien llama la atención porque se vuelve a ver uruguayos despuès de mucho tiempo , por el momento no se nota gran movimiento, ni siquiera como era lo normal de siempre de muchos autos en la vuelta.»

Lampazzi negó rotundamente que las estaciones de servicios se vieran sin combustible a raiz de la venta a uruguayos. «Eso lo desmiento total y absolutamente, eso no es verdad. El día que quedamos sin combustible no habia uruguayos practicamente, además el combustible en Argentina está faltando en varias provincias , y en la que menos faltante había era en Concordia .Hay faltante por cuestiones internas de nuestro país, esta faltando gas oil.» En relación al turismo para la próxima semana, nuestro entrevistado sostuvo que en la zona los alojamientos están todos reservados pero sobre todo de turismo interno, no por uruguayos. Lampazzi señaló por otra parte que los argentinos están interesados en la compra de neumáticos en Uruguay porque están más baratos. «A veces la comparativa se hace entre precios normales y precios subsidiados o congelados y no son todos los productos. En el caso de los neumáticos, en caso de algunas marcas fabricadas en Argentina están más baratos en Uruguay por ser precios dolarizados más la carga impositiva y esos productos no se han relevado, como otros productos como pueden ser repuestos que están más baratos del lado uruguayo.» «Nuestra economía es algo totamente aleatorio , por eso nunca poníamos atención en el tema del cambio, es algo muy momentáneo y queremos sacar el foco de esa discusión y tratar de trabajar de qué forma de ambos lados podemos trabajan el conjunto para pedir normativas a los gobiernos centrales y seguir trabajando en otros temas como las potencialidades de la región» sostuvo el pte del Centro Comercial de Concorida que recordó que la pandemia dejó por el camino varios proyectos que se habían iniciado con las anteriores presidencias del Centro Comercial de Salto. «Este tema de las conveniencias por el cambio de las monedas es cíclico «, dijo Lampazzi destacando el interés que se tiene de trabajar por beneficios económicos y de desarrollo para ambas ciudades.