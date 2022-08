Los uruguayos que se van … y los que vuelven también

Se van para «no volver». Sin embargo uno mira números, y en varios de los años del gobierno de izquierda, la predisposición de los uruguayos a emigrar llegó a ser mayor que en 2002, ¡increíble!, una predisposición a irse mayor que cuando se registró una de las peores crisis económicas de la región.

«Hasta hace pocos años, los uruguayos iban al aeropuerto para conocer una playa o un destino. Hoy empiezan a volver al aeropuerto para irse del país. Eso es lo que preocupa: la turbulencia que preocupa es la falta de esperanza del pueblo uruguayo», aseguró Pereira, refiriéndose por supuesto a la situación económi­ca del país en este momento. «Cuando los aeropuertos empiezan a ser de nuevo un lugar donde los uruguayos despiden a sus hijos porque se van del país, empieza a haber un cambio», dijo también.

Lo que sucede es que lo que dice Pereira, parece basarse en un reciente informe de la consultora Cifra, que muestra esa huida de uruguayos hacia el exterior. Pero no como un fenómeno de ahora, sino que en el Uruguay existe una tendencia (que algunos llaman «tendencia estructural») a irse del país desde hace décadas.

Pero fíjese usted, estimado lector, algunos números que exhibimos a

continuación. A finales del año 2018, un informe de la empresa Latinobarómetro (muy respetada en el continente), demostró que ese año, en el que gobernaba el Frente Amplio de Pereira, la cantidad de uruguayos que pensaban emigrar era mayor que en 2002, en plena crisis.

Dice ese estudio que en 2002 el 27 % de los uruguayos pensaba en emigrar, en tanto el181 181 29% pensaba hacerlo en 2018.

Al fin de cuentas, uno a veces no llega a entender demasiado ese vínculo que muchos hacen casi automáticamente: Crisis econó­mica = Emigración. En los hechos, eso se da tan así.

Vea esto otro: Dos años antes, o sea en 2016, siempre dentro de los años de gobierno de izquier­da, la empresa Radar realizó una encuesta sobre el perfil de los estudiantes universitarios, en la que consultó si consideraban la posibilidad de emigrar luego de terminar la carrera: el 60% contestó que sí, que era una «posibilidad». Y así, los informes se repiten a lo largo de años y años con resultados muy similares, estando distintos partidos en el gobierno.

En cuanto a la situación actual, nadie puede discutir que no estamos estamos en un buen momento.

No es novedad decir que los uruguayos no la estamos pasando muy bien económicamente; sin embargo, un reciente informe periodístico, en base a informa­ción de la Dirección Nacional de Migraciones, demostró que, a pesar de la crisis por el Covid, fueron más los uruguayos que llegaron al país que los que se fueron. Es una curiosidad, ¿verdad? ¿Cómo se explica? No lo sabemos …

Pero lo que parece claro es que le erra Pereira en centrar el foco en que si los uruguayos que se están yendo, eso refleja el mal gobierno actual. ¡Son más los que están llegando, Pereira!

«En los últimos tres años previos a la existencia de covid-19, fueron más los pasajeros uruguayos que entraron al país que los que se fueron. Según las estadísticas de la Dirección Nacional de Migración, en la pandemia el tránsito se redujo a la quinta parte pero no cambió la tendencia y, tanto en 2020 como 2021, se mantuvo el «saldo positivo» (término que define al ingreso de más gente que al egreso). De hecho, el año pasado hubo unos 35.000 más entradas que salidas», dice el informe citado.

Entonces, vamos a cerrar estas líneas diciendo lo mismo que hemos dicho tantas veces a este gobierno podemos criticarle, con sobrada razón, los aumentos en las tarifas públicas (que además se prometió no aumentarían); se puede criticarle que los aumentos para trabajadores y para pasivos son muy escasos; se le puede criticar el tema de los precios, que son altos, la inflación, en gran medida por la constante suba de los combustibles (más allá que me puedan decir que la guerra de Rusia, etc., etc.); todo eso le podemos criticar a este gobierno actual…

Pero decir que es ahora cuando más se están yendo los uruguayos por la crisis que hay, no parece una buena estrategia; parece poco inteligente por parte de la oposición, simplemente porque son relatos que se pretende armar, pero que se desmienten cuando uno mira los números fríos, como esos que acabamos de compartir.