Fin de semana movido en Paso de Frontera

Miles de uruguayos aprovecharon la excusa del comienza de la Semana de Turismo y del levantamiento de las restricciones sanitarias que existían debido a la pandemia para viajar a los países de la región, siendo elegido particularmente el hermano país de Argentina, donde solo el sábado se registraron colas de 4 kilómetros en el puente de Paysandú y de 12 kilómetros en el puente de Fray Bentos, no siendo Salto la excepción. Pero lo cierto es que la diferencia cambiaria y de precios que existe a favor de Uruguay, donde pueden encontrarse precios de mercaderías y servicios en torno de un 50% más barato que en nuestro país, fueron un gran motivador de quienes decidieron pasar por el puente de Salto – Concordia. Según información oficial de la Dirección Nacional de Migración (DNM) a la que tuvo acceso EL PUEBLO, el viernes ingresaron al país 8.813 personas, de los que 4.476 fueron uruguayos que retornaron a su terruño, 2.844 fueron argentinos, 526 brasileros, 135 paraguayos, 82 chilenos y las restantes 750 personas provinieron de otros países. De esta cantidad de ingresos al país, 1.181 personas lo hicieron por el puente de Salto. Pero nótese la diferencia a la hora de comparar con las personas que partieron de nuestro país el mismo viernes, llegando a 23.006 personas, de las cuales 18.879 fueron uruguayos. Si bien la DNM no discrimina Salto, se menciona como «otras» puertas de salida a 2.723 personas que pudieron haber salido por nuestro paso de frontera, tras mencionar a Río Branco, Colonia, Fray Bentos, Chuy, Paysandú, Puerto de Montevideo (Buquebus) y el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Sobre las 17 horas de este caluroso sábado, momento de hacer esta nota, aún no existían cifras definitivas de la cantidad de personas que estaban pasando ese día por el puente de Salto debido a que el pasaje de personas se volvió «algo continuo». De todas maneras, es notorio el cambio de comportamiento de los uruguayos respecto al día anterior, al viernes, porque este sábado «sin duda que ha sido muchísimo mayor el movimiento. Y en estos momentos se ha vuelto continuo hacia Argentina», confirmó el funcionario que dialogó con EL PUEBLO. Respecto al momento del día elegido para pasar a Argentina, «las horas pico son las de la mañana, mientras que las horas más movidas para volver a Uruguay es en la tarde – noche», concluyó.