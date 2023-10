Los Teros cerraron su participación en el Mundial de Rugby

Por Nicolás Caiazzo

La selección uruguaya de rugby finalizó el jueves su participación en el Mundial de Francia con un triunfo y tres derrotas, la quinta presencia mundialista en su historial y la segunda a cargo del entrenador argentino Esteban Meneses.

El camino de Los Teros en tierras galas comenzó con un partido muy emotivo ante los locales, con caída por 27-12, en un trámite en el que incluso Uruguay supo estar adelante en el tanteador.

Con la presencia de Luis Lacalle Pou en las tribunas y la alegría de una presentación inicial de nivel, comenzaba el camino con el objetivo histórico de conseguir dos triunfos en una misma edición.

“En un momento estuvimos a punto de arruinar la fiesta”, dijo Andrés Vilaseca tras el cotejo, pintando lo que fue un duelo durísimo para los franceses, candidatos al título, en el que la diferencia de 15 puntos marcó la menor derrota de Los Teros en un Mundial ante rivales que juegan el Seis Naciones o del Rugby Championship.

Luego vino la batalla ante Italia, uno de los apuntados a vencer en una apuesta sin precedente. Un duelo en el que los celestes se fueron adelante por 17-7 al descanso, pero un parcial de 21-0 en el complemento para los tanos revirtió todo a su favor por 38-17.

El golpe fue duro para el plantel, por la expectativa previa de vencer a un rival top, pero los celestes no se dejaron decaer y se prepararon con todo para Namibia; el triunfo era impostergable y la actitud innegociable. Allí, tras un flojo arranque, apareció lo mejor de su juego para sentenciar el triunfo por 36-26.

Una victoria que iguala lo alcanzado en tres ediciones anteriores, cuando en 1999 vencieron a España 27-15, en 2003 a Georgia 24-15 y en 2019 a Fiji por 30-27. Además, los 36 puntos conseguidos marcan la mayor anotación en un partido en estas clases de citas.

El cierre fue con los All Blacks neozelandeses, para muchos el mejor equipo del mundo. La derrota fue clara y esperable por 73-0, algo que no destiñe la labor de Los Teros en Francia.

Punto final de la competencia para un equipo que dejó todo en el camino, cerró un nuevo ciclo mundialista y en el cual concluye el vínculo de Meneses con la Unión de Rugby.

Los desafíos están por delante y la Unión de Rugby del Uruguay deberá tomar decisiones con el objetivo de mantener un camino exitoso de un deporte en continuo crecimiento.

ENTRENADOR DE LOS ALL BLACKS ELOGIÓ A LOS TEROS

“Era lo que esperábamos. Ya avisamos que Uruguay había hecho un muy buen trabajo con el balón en sus partidos anteriores, y lo demostraron nuevamente. Nos tomó mucho tiempo poder descubrir cómo superarlos”, destacó Ian Foster, entrenador de Nueva Zelanda en la conferencia de prensa posterior a la clasificación a la siguiente ronda.

“Me gustó la paciencia que tuvimos y la comunicación entre nosotros para no frustrarnos y no ceder al pánico. Hubiera sido fácil hacerlo después de esos primeros 20 minutos, pero no lo hicimos, nos mantuvimos bien unidos, conseguimos el punto extra en el entretiempo y terminamos fuertes”, dijo, y cerró: “Fue fundamental que termináramos los últimos 15 minutos muy fuertes. Una vez que rompes un equipo, tienes que mantener el pie en el acelerador, como la semana pasada, estoy muy satisfecho con el último tercio de partido”.

MEJORANDO Y CRECIENDO

Esteban Meneses, entrenador de la selección uruguaya de rugby, analizó la derrota 73-0 que sufrieron Los Teros frente a Nueva Zelanda en el cierre de la fase de grupos del Mundial de Francia: “Los primeros 20 minutos fueron muy buenos. Jugamos ante el mejor equipo hasta ahora en la primera fase, que empezó a hacer diferencia en el uno por uno, y ahí fue difícil hacer pie”.

El argentino destacó “la pasión con la que juegan y la entrega”. “Me quedo con la convicción y la confianza con la que han salido a jugar”, añadió a ESPN, y siguió: “Estos partidos te dejan muchas cosas para seguir mejorando y creciendo. Hay que ir siempre por más”.

“Agradecer a toda la gente que vino, nos sentimos muy apoyados. La pasión que transmiten los jugadores se contagia”, indicó, y concluyó hablando de su futuro: “Llegaré a Uruguay, me sentaré con los dirigentes y lo analizaré, pero no tengo nada cerrado. Me siento muy bien acá”.