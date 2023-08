Los Teros ante Namibia dentro de su preparación

Por Nicolás Caiazzo

Después de haber comenzado la serie de tres amistosos con triunfo ante Chile el pasado sábado, Los Teros se aprontan para enfrentar a Namibia en un partido especial ya que será la antesala del encuentro que jugarán el miércoles 27 de setiembre en Lyon, por el Grupo A del Mundial de Francia 2023.

Lo cierto es que en plena fase de preparación y ya mirando de reojo a la Copa del Mundo, el equipo de Esteban Meneses volverá a saltar a la cancha en el día de hoy desde la hora 18:00 (Star+) frente al seleccionado africano en el Estadio Charrúa, donde el sábado cayó con Argentina XV por 34 a 27.

El capitán celeste, Andrés Vilaseca, habló con Ovación y contó qué espera de este encuentro: “Es algo raro, pero la verdad que no le hemos dado mucha bola a eso. Aunque obviamente respetamos mucho a Namibia. Ya lo estamos analizando y es un equipo muy duro. Más allá de que después nos vamos a enfrentar en la Copa del Mundo, hoy estamos muy enfocados en lo nuestro, en seguir mejorando el juego y mejorar muchas cosas en ataque y también en defensa, en los detalles, en seguir poniéndole intensidad y velocidad a nuestro juego”.

Por otra parte, el centro que milita en el Vannes de Francia, explicó que “estos partidos amistosos pasan más por nosotros que por los rivales de turno. Repito que respetamos mucho a Namibia, pero son partidos que vamos a usar más para nosotros. Así que estamos recontra expectante de cómo el equipo va a dar un paso más de lo que fue el juego del sábado pasado con Chile”.

Los Teros ultiman los detalles para el encuentro de mañana y acerca de cómo espera que se pueda llegar a dar ese partido, Andrés Vilaseca cerró diciendo que “estoy seguro de que vamos a andar muy bien. Le tocarán a otros 23, habrá rotación, pero la esencia es la misma y la intensidad del equipo también es la misma. Así que llegamos con muchas ganas y expectativas”.

CON NAMIBIA

Los Teros enfrentarán a Namibia en el Estadio Charrùa y el partido se podrá ver en vivo a través de Star+, la plataforma digital de ESPN.

Además, las entradas están a la venta a través de TickAntel y los precios son los siguientes: Tribuna Preferencial general $550 (menores de 5 años gratis), Tribuna Bolivia general $300 (menores de 13 años gratis), Tribuna Cabecera Norte general $200 (menores de 13 años gratis).

La Unión de Rugby del Uruguay informó que una parte de lo recaudado por la venta de boletos será destinado a la Fundación Pérez Scremini, que trabaja por la cura del cáncer infantil en Uruguay.

RECEPCIÓN EN LA EMBAJADA

Emotiva y sencilla. Así fue la recepción que el Embajador de Francia en Uruguay, Jean-Paul Seytre le hizo ayer al plantel de Los Teros en su residencia con motivo de la cercanía del Mundial de rugby que se jugará en el país europeo entre el 8 de setiembre y el 28 de octubre.

Juan Manuel García, Santiago Slinger y Jean-Paul Seytre en la residencia del Embajador de Francia en Uruguay.

Juan Manuel García, Santiago Slinger y Jean-Paul Seytre en la residencia del Embajador de Francia en Uruguay.

Seytre comenzó su discurso felicitando a la selección uruguaya por la clasificación a la Copa del Mundo y también le deseó suerte al equipo de Esteban Meneses: “Les quiero dar la bienvenida a Francia, porque acá (en la residencia del Embajador), estamos en territorio francés (risas). En este Mundial el destino quiso que nuestros países se encontraran en el mismo grupo y les deseo la mejor de las suertes en todos sus partidos, que sea esta la ocasión de ver a Los Teros en su más alto nivel demostrando el trabajo de todo lo que vienen realizando desde hace años. Eso sí, este hincha les desea todo eso menos la suerte entre las 21:00 y las 23:00 (hora de Francia del jueves 14 de setiembre, día en el que jugarán Los Teros ante el equipo francés)”, bromeó el Embajador galo en Uruguay.

Por otra parte, Jean-Paul Seytre destacó el trabajo de la Secretaría Nacional del Deporte —estuvo representada por el Director Sebastián Bauzá y Eduardo Ulloa— y remarcó que “quiero destacar la diversidad que hay a la hora del acceso a las prácticas deportivas con un gran esfuerzo que se está llevando adelante. Francia, a través de la educación y el apoyo al deporte, mantiene el objetivo de seguir fomentando todas las disciplinas que nos acompañarán el año que viene en los Juegos Olímpicos de París 2024”.

El presidente de la Unión de Rugby del Uruguay (URU), Santiago Slinger, agradeció la cálida recepción del Embajador de Francia y expresó que “ha sido un largo camino del rugby uruguayo que lleva varios años y los jugadores y entrenadores nos han permitido disfrutar hoy de la antesala a nuestro quinto Mundial y estoy seguro que el equipo va a dar todo. La preparación ha sido dura pero necesaria para llegar de la mejor manera a Francia”.

LA SUB 20 EN LO ALTO

España derrotó a Uruguay por 39 a 32 en el Estadio Nacional Nyayo de Kenya y se quedó con el título del World Rugby U20 Trophy. Los europeos jugarán la próxima edición del Mundial Juvenil en 2024.

En un primer tiempo parejo, Los Teritos se impusieron de entrada. A los dos minutos abrieron el marcador con un penal de Juan Carlos Canessa y a la siguiente jugada, Juan Storace armó una tremenda maniobra para que el tercera línea Francisco Deffeminis apoye. Los uruguayos no le dieron respiro a los españoles y a los 11 minutos facturaron nuevamente con Juan González para poner el parcial 15-0.

Si bien la superioridad charrúa era notoria, los Leoncitos reaccionaron, casi en la mitad de la primera etapa. Primero con Borja Ibáñez Escalera y rápidamente con Cristian Moreno para emparejar las acciones. En los últimos diez minutos, el apertura español Beau Finnian Peart marcó un penal y en la última jugada, Escalera anotó su doblete para irse al descanso 24-15 arriba.

En la segunda etapa, Los Teritos arrancaron mejor, descontaron en el arranque con un try de Canessa y si bien buscaba otra conquista para dar vuelta el partido, los europeos fueron contundentes. Hubo un try por lado y a los 66 Pedro Hoblog le dio la ilusión a los charrúas que quedaron 32-34 abajo, pero a falta de cinco para el cierre, Diego González Blanco terminó las ilusiones con un try que le permitió quedarse con el título a España.