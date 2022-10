Los Teros 7’s llegan a Hong Kong

Por Nicolás Caiazzo

Los Teros 7’s, que obtuvieron la histórica clasificación al World Sevens Series, inician su camino en el Circuito Mundial con el gran objetivo de lograr la permanencia entre los mejores equipos del planeta.

El camino se inicia con el Hong Kong Sevens, torneo en el que Uruguay integrará el Grupo B ante las poderosas Selecciones de Sudáfrica, Gran Bretaña y Francia.

El Staff comandado por Ivo Dugonjic dio a conocer el plantel de 13 jugadores que defenderán a la Celeste en el certamen que se disputará en tierras asiáticas: Ignacio Álvarez, Baltasar Amaya, Diego Ardao, Bautista Basso, Koba Bazionis, Carlos Deus, Tomas Etcheverry, Ignacio Facciolo, Jose Iruleguy, Guillermo Lijtenstein, James Mc Cubbin, Marcos Pastore, Mateo Viñals.

LOS TEROS SE SIGUEN PREPARANDO PARA EL MUNDIAL

Los Teros tendrán una exigente Ventana Internacional de Noviembre en la que disputarán tres Test Matches como parte de la preparación de Uruguay rumbo a la Copa del Mundo de Francia 2023.

El combinado Celeste, dirigido por Esteban Meneses, iniciará su gira enfrentando a Georgia en Tbilisi el domingo 6 de noviembre, posteriormente jugará contra Rumania en Bucarest el domingo 13 y finalmente se medirá ante Tonga, nuevamente en Bucarest, el sábado 19.

Rugby en todas partes para nuestra Selección.

Para estos partidos, Los Teros dieron a concer la lista de convocados que está compuesta por Felipe Aliaga (Ceibos), Juan Manuel Alonso (Montevideo Cricket), Santiago Álvarez (Carrasco Polo), Santiago Arata (Castres – FRA), Felipe Arcos Pérez (Old Boys), Manuel Ardao (Old Christians), Matías Benítez (Champagnat), Felipe Berchesi (DAX – FRA), Lucas Bianchi (Los Cuervos), Santiago Civetta (Old Boys), Manuel Diana (Old Christians), Eric Dosantos (Lobos), Ignacio Dotti (Los Cuervos), Juan Echeverría (Old Christians), Felipe Etcheverry (Carrasco Polo), Mathias Franco (Carrasco Polo), Nicolás Freitas (Vannes – FRA), Facundo Gattas (Hindú – ARG), Tomás Inicarte (Old Christians), Germán Kessler (Provence – FRA), Manuel Leindekar (Bayonne – FRA), Diego Magno (Montevideo Cricket), Gastón Mieres (Lobos), Ignacio Péculo (Old Christians), Reinaldo Piussi (Carrasco Polo), Guillermo Pujadas (Champagnat), Mateo Sanguinetti (Los Cuervos), Rodrigo Silva (Carrasco Polo), Andrés Vilaseca (Vannes – FRA) y Juan Zuccarino (Montevideo Cricket).