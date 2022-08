Los Teritos en Canadá

Por Nicolás Caiazzo

Después de una prolongada inactividad por la pandemia de coronavirus, Los Teritos se aprontan

para volver a la competencia internacional y lo harán desde este sábado en el U20 Canadá

Conference.

El equipo uruguayo que tendrá a Guillermo Storace como entrenador debutará este sábado a las

15:00 frente a Chile y luego enfrentará a Zimabwe el jueves 18 para cerrar su participación el

martes 23 ante el anfitrión Canadá.

El plantel celeste que viajó el lunes rumbo a suelo canadiense está integrado por Ignacio Álvarez,

Bautista Araújo, Mateo Barreiro, Juan Cambón, Martín Civetta, Nicolás Conti, Juan David, Iñaki

Echeverrigaray, Simón Galperín, Francisco García, Javier Garese, Juan González, Gonzalo Jodal,

Máximo Lamelas, Juan Lorenzo, Pedro Marsico, Agustín Méndez, Joaquín Myszka, Augusto

Paullier, Agustín Perillo, José Perrone, Facundo Rizzo, Manuel Rosmarino, Ignacio Rúa, Alfonso

Silva, Guillermo Juan Storace, Joaquín Suárez y Juan Bautista Zerbino.



El plantel uruguayo debuta hoy

TRÉBOL SIGUE FIRME

Tres partidos jugados y tres partidos ganados es el saldo de Trébol de Paysandú en las primeras

jornadas del Súper URU de rugby de Primera División.

El equipo sanducero volvió a ganar y lo hizo en su regreso al Golf Club Paysandú frente al

Montevideo Cricket Club.

En un partido parejo y luchado, Trébol se quedó con la victoria por 22 a 12 para sumar su tercer

triunfo consecutivo en este certamen y ser el único líder e invicto en la tabla de posiciones con 13

puntos.

Un try de Manuel Rodríguez convertido por Alejo Durán abrió el marcador para el local que con un

penal de Durán estiró para ponerse 10-0 arriba ante el Decano que reaccionó apoyando y

acortando diferencias (10-7), pero con try de Diego Pereira convertido por Durán el conjunto

sanducero se fue al descanso 17-7 arriba.

En el complemento, Trébol aprovechó la superioridad y con otro try de Manuel Rodríguez se fue

22-7 arriba, aunque la reacción de la visita iba a llegar nuevamente con un try cerca del final que

no le iba a alcanzar para la remontada y el local se quedó con una importante victoria por 22-12.

Bien de cerca al sanducero lo persigue Old Christians, que se recuperó y tras la caída con Old Boys

en el clásico de la segunda fecha derrotó como local en su campo deportivo de San Patricio con un

ajustado 12-7 a Champagnat, que se llevó el punto de bonificación defensiva tras perder por

menos de siete.

De esta manera, los azules, que sumaron su segundo triunfo en el Súper URU con los únicos

escoltas del líder Trébol con 10 unidades.

Y tras la disputa de la tercera fecha el que escaló más fue Carrasco Polo, que jugando como local

en Servando Gómez vencí a Old Boys y pasó al tercer lugar de las posiciones.

El Caballito se quedó con la victoria en cifras de 31 a 15 consiguiendo además el punto de

bonificación ofensiva para trepar al tercer lugar de las posiciones y quedar a cinco unidades del

líder Trébol, mientras que el azulgrana está quinto junto a Cricket con 5 unidades cada uno.

En lo que tiene que ver con el Uruguayo Primera A, se jugó la segunda fecha que dejó a dos

equipos en lo más alto de la tabla de posiciones.

Los Cuervos, que derrotaron a Círculo de Tenis de Montevideo 38-18 con bonificación ofensiva

incluida, lideran con 10 puntos al igual que PSG, que derrotó en su campo deportivo de Liceo

Francés a Ceibos por 24 a 20.

Los dos punteros tienen 10 unidades y a un solo punto está Seminario, que el fin de semana

venció a Lobos 15-10.

En la tercera fecha jugarán: Seminario-Remeros, La Olla-Lobos y Círculo de Tenis-PSG.