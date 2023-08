¿LOS TERCIOS SON LA SALIDA?

Por: EQUIPO DE ASUNTOS POLÍTICOS DE EXODO SIGLO XXI.

CABILDO ABIERTO.

Desde hace algún tiempo venimos diciendo que al electorado salteño se le quiere imponer la idea de que la próxima administración departamental será nuevamente del FA, a no ser que se logre un acuerdo que apoye en bloque, a quien a priori, aparece como el de mayor apoyo popular.

En nuestro caso, desde hace algún tiempo, venimos diciendo que lo que urgen son soluciones para la recuperación urgente y drástica de nuestro departamento.

Lamentablemente, los actores que desde hace años están en la esfera política departamental, que cuentan con presencia Nacional y que tienen una responsabilidad política clara, son, de una u otra forma, parte de la debacle socioeconómica que sufre Salto. Han demostrado carencia al ejecutar, falta de sensibilidad y poco compromiso para quienes les han dado el apoyo a través de las urnas.

En lugar de cumplir, ponen excusas y siguen prometiendo soluciones futuras, continúan haciendo diagnósticos y parecen no darse cuenta que el periodo de gobierno se les termina. Es un ciclo negativo que se ha cumplido, ya no pueden generar esperanza en la ciudadanía porque se les ha agotado el crédito, y están recurriendo desesperadamente a estrategias electoralistas, manteniendo un pequeño círculo de privilegiados que los adula para lograr permanecer en sus cargos y así no renunciar a sus privilegios.

En la última elección departamental, dos de cada tres salteños no votaron la administración que hoy gobierna al departamento. Es decir, más del 60% de los votantes lo hicieron por otros candidatos.

Una correcta interpretación de estos resultados, desprendida de ideologías o de prejuicios tendenciosos, deja, claramente, al descubierto que en Salto, la ciudadanía se manifestó en tercios.

El tema central de cara al 2025 es analizar si esta realidad de tercios de la ciudadanía salteña puede o no conducirnos a encontrar la salida a esta debacle que estamos viviendo y que no tiene una percepción de cambio positivo.

En nuestra humilde opinión, la solución es política y no electoral, aunque estará directamente relacionada a la forma en que se integren estos tercios. Es imprescindible que se desarrolle un programa serio con medidas de impacto que solucionen los problemas más grandes pero que además se instalen desafíos de desarrollo de magnitud, con grandes inversiones públicas y privadas. Inversiones tendientes a generar las herramientas para que hagan crecer el empleo, impulsen la reactivación económica y la recuperación social.

Ese programa solo puede ser creado por actores políticos, seguramente nuevos, que sean creíbles, confiables para la ciudadanía. Será responsabilidad de los Salteños elegir entre las opciones que se presenten; deberán elegir al que consideren que reúna las mejores condiciones, de honestidad y capacidad para gobernar.

Éxodo trabaja día a día en esta línea, convencidos de que nuestro partido está seriamente comprometido con los problemas reales de la gente, como lo ha demostrado en todas las ocasiones que ha tenido la oportunidad. Trabajamos seriamente para Cabildo Abierto crezca en Salto, pensando en soluciones a mediano y largo plazo, pero con ideas concretas para solucionar los problemas de la gente hoy.

Debemos transformarnos en una alternativa real, con gran base departamental a través de muchas agrupaciones fuertes con distintos perfiles y diferentes personas que sumen sus ideas y esfuerzos a transformar la realidad de Salto sin demora.

Éxodo es una agrupación abierta, que está formando sus propios recursos humanos para llevar adelante los programas y contribuir al cambio. Nuestra líder, Cecilia Eguiluz ha demostrado su serio compromiso con la gente y su capacidad para llevar adelante estas transformaciones que la gente requiere.

Salto está sumergida en una crisis que no es solo económica, sino social y de falta de esperanza, y llegó el momento de revelarse, cuestionar el status quo, pero por sobre todo, aportar lo mejor de cada uno para traccionar juntos y sacar a flote a este hermoso departamento que es Salto.