Francisco Palladino nació el 23 de enero de 1983. Tiene 39 años. Es el actual Director Técnico de Deportivo Maldonado, puntero exclusivo del Campeonato Apertura profesional.

Un par de semanas atrás, reflexionó en voz alta. Desde EL PUEBLO, vale la pena la transcripción. Es capaz de ir dejando una enseñanza.********“Hay un convencimiento muy grande, colectivo, de cuál es nuestro objetivo. Nosotros tenemos muy claro hacia dónde vamos y en ese sentido no hay posibilidad de que ninguna individualidad se anteponga al colectivo. El objetivo está por encima de todo. Uno gestiona individualidades que tiene que poner al servicio del equipo y cuando eso se va logrando siempre se está más cerca de la obtención de metas. Esa línea es la que nos ha caracterizado en la primera parte del torneo”



CUANDO TODO ES ACUMULATIVO El último domingo que pasó, con Deportivo Maldonado batiendo de local a Montevideo City Torque, para llegar a 16 puntos. 7 puntos más que Peñarol y Nacional. Tras los 90’de juego, una prolongada entrevista con Martín Charquero, reportero de VTV, quien una y otra vez recurrió al tuteo. Cuando debió responder a cada pregunta, Palladino apeló siempre al «usted». Podría decirse que Charquero quedó en «falsa escuadra». El cancherismo de Charquero y el tono respetuoso del DT. A ese nivel, fueron polos opuestos. Bien diferenciados.Pero en verdad, Francisco Palladino mandó al ruedo dos sentencias argumentales para compartir.La primera: «todo en la vida es acumulativo», aludiendo a cada etapa en fútbol, sumadas para alcanzar el producto que se pretende y la madurez que es posible adquirir frente a cada caso.La segunda: «los sueños no se cumplen, se trabajan». Una manera de reflejar en palabras este tiempo atrapante de Deportivo Maldonado, exponiendo razones para ser lo que es, a partir de una toma de conciencia que prioriza lo colectivo.*************Al fin de cuentas, casos como el de Deportivo Maldonado, se convierten EN EJEMPLO, aunque de repente su entrenador no lo admitirá así desde la razón de su llaneza, porque sabe que el camino es largo y empedrado también.De todas maneras, Deportivo Maldonado es ese ejemplo PARA CONSUMO DE VARIOS O DE TANTOS. Reconocer que es posible la dignidad en función de la defensa de conceptos y que los DT no son «harina de otro costal».Un tal Francisco Palladino lo va dejando en claro, lejos de la arrogancia, mientras los hechos juegan en su equipo. Configuran la irrebatible, tajante y bienvenida razón. -ELEAZAR JOSÉ SILVA-