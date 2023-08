Los socios de la coalición no tienen planes , ideas ni liderazgo, no me veo representado en ellos

Germán Coutinho en lanzamiento Lista 10

El sábado pasado Vamos Salto realizó el lanzamiento de la lista 10 hacia las internas del año 2024.

El grupo se define como colorado, batllista , de acción y trabajo.

Dentro de las figuras que participaron en el acto , hicieron uso de la palabra Andreina Rossi, el Dr.Enzo Paique, Luis Amaro, Lucía Martínez, Dr. Matías Rocha, el Secretario General de Vamos Salto Sergio Acuña cerrando el acto la oratoria del Senador Germán Coutinho.

La dirigente Andreina Rossi reafirmó que es una agrupación horizontal donde nadie está por encima de nadie , o que como han manifestado en la convocatoria » aquí naides es más que naides», como filosofía de la lista 10.

Según se destacó también en el lanzamiento la Lista 10 , el grupo inserto en el sublema de Vamos Salto es heterogéneo y lo integran personas del centro y barrios de Salto, del interior, con jóvenes y adultos , profesionales y trabajadores.

Se enfatizó además que el grupo pretende dar un empuje fuerte , ya que sus integrantes tienen proyectos , metas y un marcado entusiamso » para sacar adelante un Salto triste» según Rossi.

La sede de la nueva agrupación se ubica en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Rivera y Sarandí.

PARTIDOS SOCIOS SIN IDEAS

En momentos en que se viene dialogando para lograr la coalición en el departamento, en su oratoria el Senador Coutinho criticó duramente a los socios argumentando que no están trabajando a la altura dado que queda poco tiempo para las elecciones y no muestran planes o ideas nuevas.

Enfatizó que no se ve representado en los partidos que conformarían la coalición departamental.

«Sinceramente , comienzo a mirar las posibles opciones para sacar este departamento adelante y no las veo» manifestó el Senador líder de Vamos Salto.

«Comienzo a repasar los socios de la coalición , sus candidatos y sus programas y sus planes y veo que falta un año y se están quedando ahí. O buscan opciones reiteradas y no nuevos planes que me sienta identificado para poder representarlos. Algunos de ellos caminando con algunos de nuestros ex compañeros , casi en la misma circunstancia , casi sin planes, casi sin ideas, casi sin opciones, casi sin conducción, casi sin liderazgo. No me veo representado en ellos » sentenció Continho.

Por otra parte señaló que «los compañeros buscaron impulso , buscando el corazón, buscando la movilización y veo que se van dando cuenta que no es tan fácil»

Coutinho dijo que los socios de la coalición generan hechos políticos muy aislados «porque no es fácil tener una continuidad política como la de este Vamos Salto de 20 años»

«Es fácil organizar un evento , pero es muy difícil militar todos los día como militamos nosotros en 20 años. Y veo también lo que son las opciones de una continuidad y definitivamente digo que aquel Germán de los 40 años ya no es, a este de los 55 con tres veces Senador y con toda la experiencia de haber estado en estos lugares no me deja otra opción y responsabilidad de venir a Salto , volver a estar con todos ustedes y empezar a militar cuadra por cuadra, barrio por barrio, lugar por lugar para volver a recuperar un departamento que definitivamente nos vuelve a necesitar y volverle a ganar a las peleas reales que siempre dimos que fueron a la pobreza, al desempleo, a la tristeza , al desánimo con políticas sociales en serio.»

Coutinho también fue crítico con la actual administración por las condiciones en las que se encuentra el departamento de Salto, al que calificó como el Salto de la tristeza , » y un departamento al que le han perdido el respeto» dijo.

La obtención del título de Campeón del Interior del Club Universitario lo llevó a tomar como ejemplo la actitud de un hincha de ese club que va de traje a los partidos más importantes, «es un gesto de jerarquizar el evento, de jerarquizar a las otras personas, de decir estoy en un lugar importante. Y para mi también, digan lo que digan, cuando ganemos la Intendencia se van a poner todos el traje , se van a lustrar los zapatos porque van a estar en el lugar más importante que tienen que estar , ninguno va a faltar a un acto patrio , van a cantar el himno del Uruguay y van a cantar el Himno de Salto y van a volver a amar al departamento como tienen que amarlo, porque le perdieron el respeto y el respeto se recupera»