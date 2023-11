Los semáforos no deben ser para sancionar sino para evitar siniestros

Es uno de los temas más “trillados” de la jerga popular. El tránsito tanto carretero como urbano se rige por las mismas reglas que podríamos resumir en una sola, prudencia. Si todos los conductores demostraran prudencia, seguramente que los denominados “siniestros” (antes eran “accidentes”) serían mucho menos.

Desde luego que vemos con buenos ojos la instalación de más y mejores semáforos en el Este del país y en Montevideo . Pero honestamente pensamos que el problema del tránsito no se arregla con esta instalación que nos parece muy acertada.

El problema del tránsito sólo mejoraría notoriamente si después respetáramos a rajatablas tanto los semáforos, como también las demás señales, porque el hecho no es la falta de semáforos, ni de señales, sino la el respeto que le tenemos luego a estos.

Es mas, diríamos que luego depende del manejo que se haga de ellos. Hay semáforos en las rutas nacionales que no tiene sentido que estén allí´. Sabemos que quien viaja quiere llegar lo más pronto posible a su destino, máxime cuando los salteños que aquí vivimos estamos a seis horas promedio de Montevideo, pero debemos asumir una conducta responsable en estas circunstancias como en las restantes situaciones de la vida.

En materia de transito nos hemos cansado de reclamar el estricto cumplimiento de las normas. Hemos ejemplificado en el tramo de ruta 3 entre la ciudad y Termas del Daymán donde frecuentemente hay policía de tránsito. Allí no hay motonetista alguno que no transite por las banquinas lo que está prohibido y que sepamos es una infracción grave. Pero no sólo esto sino que en muchos casos hasta adelantan por la derecha cometiendo una segunda infracción.

Ni que hablar de los motonetistas que transita sin la cinta refractaria correspondiente. Lo peor de todo esto es que estas infracciones muchas veces se cometen a la vista de la Policía y sin que ésta notifique o advierta al menos de la infracción.

Recientemente en los accesos a la Capital una moto se “comió” un automóvil que estaba detenido por deterioro en la banquina, con graves consecuencias. ¿Quien o quienes han sido los culpables?

En la ocasión hubo varias irregularidades, que sepamos un vehículo con desperfecto debe detenerse en la banquina y colocar los conos señaladores del obstáculo, pero además hay una cosa que tendría que saberse y respetarse. Las banquinas no son transitables.

Estoda idea de quién o quienes han sido los responsables del accidente, por acción u omisión, aunque como siempre no aparezcan.

A.R.D.