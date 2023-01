Los salteños y los libros. (Tercera Parte)

POR JORGE PIGNATARO

Y llegamos hoy a la tercera entrega de la reseña que por esta época del año solemos hacer de los libros publicados por autores salteños, a lo largo del año que pasó.

“APUESTA AL 98”, de Leonardo Garet

Salió a luz allá por abril y demostró que el escritor salteño, además docente y académico, sigue precisamente «apostando» a que la literatura se estudia en páginas de libros. Es además una apuesta a la necesidad de encontrar referentes de valor en la tradición, o dicho de otra forma, de reencontrarse con aquellos autores que han sido y puden seguir siendo guías para nuevos creadores o simplemente lectores. Es así que viaja a fines del siglo XIX para rescatar lo mejor de la «Generación del 98», grupo de escritores fundamental para aquel momento y también para la evolución de la poesía en lengua española. Antonio Machado, Ramón del Valle Inclán, Pío Baroja, Miguel de Unamuno, Azorín, son los escritores que surgen con brío en una España en que predominaba la sensación de decadencia y la incertidumbre. No solo el ejército, el pueblo español todo sentía la humillación de una serie de derrotas, y es ahí que estos autores apuestan a rescatar en sus páginas lo mejor del país. Ahora Garet apuesta a ellos y nos invita a leerlos, o releerlos, para volver a descubrir a una de las mejores generaciones de escritores que ha dado la lengua española. Datos biográficos pero también observaciones sobre sus obras y estilos, encuentra el lector en estas 120 páginas, en esta «Apuesta al 98» que acaba de editar Ediciones Aldebarán. Más que razonado -que por supuesto lo es también-, el prólogo de Garet es sentido. Siente y dice las cosas que le preocupan en este tiempo de frágiles horizontes, de difusas y hasta peligrosas referencias, que pueden resultar nocivas no ya para la literatura sino para la humanidad toda. De ahí que se aferra a los valores de viejos y al mismo tiempo siempre renovados autores, capaces de arrojar luz en medio de tanto desconcierto, de tanta sombra incierta que arroja esta «civilización del espectáculo», diría Vargas Llosa.

-“DIBUJAR EN EL ESPACIO”, de Diego Santurio

Sobre el libro del artista visual Diego Santurio, Informaba EL PUEBLO en noviembre: La empresa GN 360 propuso la impresión independiente de dos libros catálogos; el de Diego Santurio intitulado “Dibujar en el Espacio” y el de Marcelo Cattani, “El Ojo del Alma” (comentado en nuestra edición del pasado sábado). En su libro, Santurio hace una retrospectiva de sus obras públicas; Santurio distingue esta oportunidad ya que para muchos artistas se les hace cuesta arriba solventar los gastos de promoción de sus obras. Por ello reviste gran importancia el involucramiento de las empresas privadas en el desarrollo de los artista y el fomento de la cultura de una ciudad, sobre todo cuando no existe un interés de la elite gubernamental de apoyar dichos emprendimientos. A casi diez años de la obra “Árbol” de Diego Santurio que se encuentra en Plaza Flores, cuando se empezó con la misma, el empresario Marcos Aguiñagalde fue quien apoyó y contribuyó con los materiales para la obra en forma desinteresada. Árbol recibe la visita de más de quinientos escolares y sus docentes al año.

-“SÍNTOMA”, de Valentina Viettro

2022 también fue el año en que la salteña Valentina viettro, radicada en el exterior desde hace varios años, publicó su novela “Síntoma”. Del prólogo, escrito por Isabel de la Fuente, extraemos estos pasajes: “Y de repente somos todos protagonistas de una película distópica clase B… Una mujer está sola en su pequeño apartamento en una ciudad muy lejana a la que la vio nacer. Piensa en escribir sus memorias y se sorprende, es joven aún para eso, pero recuerda que a esa misma edad morían los indígenas de su tierra, o al menos eso decía el libro de 2° grado. El afuera se desdibuja y pierde sentido tras los vidrios de las ventanas. Las calles vacías y el silencio puntualmente interrumpido por el camión fumigador. Lo que no se interrumpe es la retahíla de pensamientos: hay que recomponer las rutinas, pensar estrategias, administrar las provisiones y la ansiedad, organizarse, prepararse, aunque no se sepa bien para qué. La libertad cambia sus acepciones y esa mujer migrante, sola en su apartamento se enfrenta a la novedad de un mundo pandémico lleno normas y protocolos. Se enfrenta a nuevos temores y a las nostalgias de siempre. Piensa y repiensa en la nueva realidad de un mundo que se cae a pedazos y nos marca la agenda. Un mundo en el que hemos quedado como obedientes marionetas de un titiritero perverso. Pero esa mujer no se da por vencida, los pensamientos no se detienen y la piel tampoco. El deseo se abre como una grieta entre lo posible y lo inefable (…) El afuera es cada vez más borroso. La mujer es una Alicia distópica saltando a través de las paredes espejo. Atravesando lo ignoto y lo prohibido para construir otra realidad, otro mundo posible, porque nos pueden dividir, pero no nos pueden separar”.

– “¿CÓMO HACERSE PASAR POR UN SER HUMANO?”, de Mateo Arizcorreta (y Diego Ruiz)

En diciembre, en el mercado 18 de Julio, Mateo Arrizcorreta presentó su nuevo libro. Junto a él estuvieron Joaquín Rodríguez Frau (también salteño, encargado del diseño del libro y del resto del catálogo de Tajante) y el escritor Miguel Méndez en carácter de moderador. Arizcorreta ya había presentado en nuestra ciudad sus novelas “Alguien controla los dados” y “¿No has oído hablar de Cardoso?”, también co-escrita, junto a Diego Ruiz, “Basado en el supuesto de que los extraterrestres viajan frecuentemente al Planeta Tierra para hacer turismo aventura, Mundo Terrícola funciona como un manual que explica preguntas acuciantes que se hacen los visitante: ¿Cómo hacer un correcto uso de la vestimenta?, ¿qué es eso de los cumpleaños?, ¿Cómo saber qué tipo de relación tengo con alguien?, ¿Cómo obtener un empleo? ¿Qué hacer durante un desastre natural?, ¿Cómo saber si estoy en una orgía?, ¿Cómo responder a un duelo?, ¿Puedo gritarle un gol a mi ex equipo?, ¿Cómo distinguir una mascota de un animal salvaje?, ¿Qué cosas puedo embalsamar?” explicó el autor. Arizcorreta sostiene que el libro parte de la premisa de que nuestro planeta recibe constantemente la visita de extraterrestres que vienen a hacer turismo aventura.