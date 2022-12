Los salteños y los libros (Segunda Parte)

POR JORGE PIGNATARO

Esta es la segunda parte de la nota iniciada el pasado sábado, donde, como cada fin de año y

primeros días de enero, reseñamos aquellos libros publicados por autores salteños -residentes

o no en Salto- a lo largo del año que culmina.

-EL OJO DEL ALMA, de Marcelo Cattani

El hombre que desde hace décadas escribe con imágenes, en este 2022 decidió reunir algunas

de ellas y acompañarlas de palabras. Así surge “El ojo del alma”, de Marcelo Cattani, quien

explica en el prólogo:

“Todo comienza en mi infancia; en la cocina familiar, cuando mamá ante la ausencia de un

televisor en el hogar, nos leía «Cien años de soledad». Ya a esa altura el Coronel Aureliano

Buendía, era como un familiar. La llegada de Melquiades a Macondo con sus inventos me

transportaba a imágenes fantásticas, desde allí, nace mi relación texto e imagen.

La literatura ha tenido mucho más que ver con mi trabajo fotográfico que un catálogo de

fotografía. Siempre, los textos me generan imágenes y salir ansioso a su encuentro. Desde esa

cocina me dije que quería ser fotógrafo. Con catorce años en mis vacaciones del liceo, me fui

a trabajar a la construcción con la fija idea de traducir ese esfuerzo en comprar mi primera

cámara, una Yashica de visor directo, lente fijo. Tenerla fue un sueño cumplido. De allí en

más desde ese último día en la construcción, no he hecho más que vivir por, para y de la

fotografía.

Mi padre me decía «dejá eso de las fotos y dedicate a estudiar», casi cumpliendo su

«mandato», mis años de estudiante concluyeron al abandonar las aulas de la Regional Norte.

Abandoné la carrera porque iba a ser el abogado más triste del mundo y me dediqué por

completo a mi gran pasión, la fotografía. He andado con ella a cuesta toda mi vida.

Y este Ojo del Alma no es otra cosa que mi propia vida a través del visor de mi cámara. Mi

«ojo», desnuda mi alma y abro las puertas de ella para contarles cómo veo el mundo”.

-SALTO EN MI CARPETA, de Leonardo Garet

Es, como bien lo dice el propio autor, “más bien un libro de memorias”. Es el testimonio vivo

de quien, incansablemente, transitó y transita el ambiente cultural salteño y ha decidido reunir

ese material (que dormía en carpeta), con rigurosidad dada por documentos y fotografías, en

un volumen de muy amena lectura, constituido nada menos que por 416 páginas. En ellas y

siempre en Salto como escenario, el lector también aprende que por aquí pasaron algunas de

las más altas personalidades de las letras, como Julio Herrera y Reissig o Adolfo Bioy

Casares, así como también personas y/o instituciones de enorme valor, aunque no

debidamente reconocidas en muchos casos. Dice Garet: “Este no es un libro de historia, ni de

crítica literaria; es una miscelánea. No pueden ser más diversos el enfoque y la elección de

motivos. Sólo un hilo de unión lo recorre desde la primera a la última página: Salto. Las

imprentas, las librerías, los cines, los autores que eligieron publicar en medios salteños, las

personas y las instituciones sobre las que se cree poder aportar algo para su conocimiento.

Esta miscelánea tiene crónicas, visión personal y, a la vez que atiende al rigor documental, no

pretende ser exhaustiva (…) Salto, como tantas otras ciudades del Uruguay debió crear su

mundo cultural autoabastecido porque la contribución y/o coordinación del gobierno central

llegó de manera por demás insuficiente. Además, estos “papeles” se regodean porque a pesar

del silencio de los medios capitalinos aquí se ha podido escribir, actuar, pintar, bailar y

esculpir de forma que nada tiene que envidiarle al mejor nivel de la cultura de la capital.

Estos “papeles”, como las historias departamentales que se han escrito, pretende ser fuente de

información secundaria pero que signifique un aporte para elaborar los marcos amplios de los

procesos regionales. He reunido los temas o enfoques en los que creo poder aportar por haber

estado en la escena o porque tengo material que puedo suponer es de difícil acceso. A eso se

debe el variado carácter de las notas. Alternan las que son meros apuntes con otras bastante

más exhaustivas, descriptivas, o de comentario. Algunas de mi entorno inmediato y otras que,

sin serlo, corresponden a mi tiempo. En algunas soy testigo, actor en otras”.

-MUJER DE HOGAR A LA GUERRA, de Aice Zunini (y otros)

Primero circuló en Internet y luego en papel, “Mujer de Hogar a la guerra” es un libro de la

autoría de la Magister Alice María Zunini Cesio junto a los abogados mexicanos Dres.

Jhonny Archer Rodríguez, Martín Barradas y Martín Lozano.

Se trata de una producción que hace foco en los derechos de las mujeres desde una

perspectiva psicológica, emotiva, artístico-cultural, educativa y estética. “Es a partir de ese

contenido que remite a los vínculos intra e intersubjetivos y con la naturaleza que, teniendo

presente a la persona, es posible involucrarse mentalmente en la realidad tangible de los

derechos humanos y sus avances legítimos y legales; conscientes de logros alcanzados y

materias pendientes. Conscientes de que como ciudadanos del mundo debemos estar siempre

dispuestos y activos para contribuir a que todo derecho legítimo se transforme en un derecho

legal que nos haga libres y partícipes en un mundo mejor» reflexiona la Dra. en Ciencias

Sociales, Raquel Baraibar Penco.

“Mujer de Hogar a la guerra es una obra interdisciplinar que trae con fuerza y belleza el tema

de la mujer desde una mirada integradora y multifacética. Es una invitación a reconocer en

cada contexto la mujer que enfrenta lo cotidiano con la dignidad de su condición y la fuerza

de sus convicciones”, ha dicho la Dra. en Cs. de la Educación María del Carmen Silva.