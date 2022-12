Los salteños y los libros

(Primera Parte)

POR JORGE PIGNATARO

Todos los años, desde hace ya varios, por esta época del año desde EL PUEBLO intentamos hacer un compendio de los libros publicados por autores salteños (residentes o no en Salto) a lo largo del año que va quedando atrás. Es habitual que nos ocupe más de una página, por eso a esta le hemos agregado “Primera Parte”; se vienen una o dos más en próximas ediciones.

-«REFLEJOS», de José Balderrín

El 1° de abril, en sede de APLAS fue presentado el libro de poemas “Reflejos”, de José Balderrín, su primer libro. Antes, el 2 de agosto de 2018 y el 22 de abril de 2019, había publicado poemas sueltos en esta página de EL PUEBLO y en otras ocasiones en redes sociales. Más conocido como carpintero y artista plástico, fueron sus amigos Nidia di Giorgio y Jorge Menoni (fallecido este año) quienes impulsaron la publicación de “Reflejos”. Al poco tiempo, el libro fue declarado de interés departamental por la Junta Departamental de Salto. En esa oportunidad, el edil Pablo Alves decía: “…Balderrín es un creador que ya próximo a los 90 años ha dedicado toda su vida al trabajo, al arte y a la Literatura. Lo notorio de José es su humildad, su modestia, un pintor y poeta que antepone su profesión de carpintero como lo más importante como la escénica de su talento, dejándonos claro con esto la sencillez de su personalidad y la profundidad de sus versos. Yo no soy poeta, se autodefine a pesar de ser uno de los buenos….”.

-«PUENTE», de Pablo Márquez

Allá por junio se editó y comenzó a circular el segundo poemario de Pablo Márquez, titulado «Puente» y editado por la editorial Yaugurú en un volumen de 72 páginas. Se lee en contratapa: «He aquí un poemario desnudo. Sin presentaciones de terceros. Sin palabras iniciáticas. No por arrogancia, sino por vacío y orfandad. Tal como surge la escritura. Trátase de un punto tenso en el aire y, a la vez, un intento de cruzar el abismo. Trátase, acaso, de un poemario en arco y sin amarres. Donde uno es nadie y todos al mismo tiempo.Recuerde: el poeta no existe. Pero usted no está aquí para hablar de las incertidumbres al uso de la poesía actual. Usted está aquí en busca de un hallazgo inusitado. Acaso una lectura insomne. El mayor milagro de este libro es haber sido recogido por la ternura de una mujer. ¿Se puede pedir más?”

El anterior libro de Márquez (docente de historia y literatura) fue “Muelle negro”, del año 2020..

– «MORIR ES POCA COSA», de Daniel Abelenda

Fue también a mediados de año que salió a luz la última publicación de Daniel Abelenda Bonnet, salteño radicado en Carmelo: la novela de corte policial titulada «Morir es poca cosa». ¿De qué trata?: El Inspector W. O. Cáceres acaba de retirarse de la División Homicidios de la Policía de Montevideo, Uruguay. Soltero irreductible a sus 52 años, decide tomarse vacaciones en Marazul, un balneario de la costa del Río de la Plata. Casi por impulso, llevará su Olivetti portátil y en la tranquilidad del verano, comenzará a escribir sobre uno de sus casos más sonados, el asesino de putas de Bulevar Artigas, ocurrido a principios de los 90, y que Cáceres resolviera con su compañero, el joven oficial Smith. El caso le valió el reconocimiento de sus jefes y su ascenso a Inspector Principal. Imprevistamente, su labor como novel escritor, se ve interrumpida cuando dos desconocidos llegan en un auto y están a punto de asesinarlo. Morir es poca cosa cuenta, alternativamente, los días de Cáceres en el balneario como expolicía y el relato que él mismo está escribiendo. Realidad y ficción se entremezclan, sin que pueda saberse donde empieza una y termina la otra.

Cabe agregar que “Morir es poca cosa” es parte de una saga de novelas policiales, y la próxima será editada en 2023.

-«LEYENDA PARA DESPUÉS DEL VERANO», de Víctor Silveira

El poeta Víctor H. Silveira dio a conocer en noviembre un nuevo libro de poemas. Se titula «Leyenda para después del verano» y tuvo su presentación en público en la Biblioteca Departamental Felisa Lisasola, donde participaron Alberto Chiriff y Yamila González. Silveira es autor de algunos libros de poemas como “El Cochero de Arjuna” (1994) y “Mientras Homero y Whitman rugían en los pinos” (2000). En el año 2000 también publica su obra teatral “El Decir de una Dama”, recreación teatral en torno a los años 1968-1972, en que el autor integrara el “Conjunto Decir”, dirigido por Nydia S. Arenas. Anteriormente había publicado: “Cuatro Poetas Jóvenes” (1977, con Martha Peralta, Elder Silva y Juan Martínez), “Tres voces, tres poetas” (1980, con Martha Peralta y Juan Martínez), “Diez poetas del Salto” (1986, con poemas de Altamides Jardim, Marosa Di Giorgio, Artigas Miláns Martínez, entre otros). En 1995, “Juglar, llave de arena”, junto a Rolando Faget y otros escritores. Entre 1993 y 1996 la Editorial La Balanza edita, en Salto y Montevideo, varias plaquetas suyas. En Barcelona, la editorial Montebarna publicó “Mutaciones”, poemas de “El Cochero de Arjuna”. Otras de sus obras son “Réquiem a la Hora del Lobo” (obra teatral sobre Tchaikovsky, Primer Premio en su categoría en la VI Bienal de Primavera, 1996), “Rapsodia por Kafka” (1998, inédito) y “El Centinela de la Osa Mayor”, que se publicó en el mismo volumen con “Mientras Homero y Whitman rugían en los Pinos”.

-«ROUND 12», de Diego Moraes

Diego Moraes, el escritor salteño (radicado en Montevideo) que lleva publicados ya varios libros sobre diferentes temas (aunque sigue siendo «Bestiario del Salto Oriental» quizás el más recordado), presentó en 2022 una nueva obra, publicada por Editorial Sudamericana. Se titula «Round 12», es una biografía novelada y fue presentada en la Intendencia de Montevideo, en el marco de la 44° Feria Internacional del Libro. «El 16 de mayo de 1977, en Estados Unidos, Alfredo, un anónimo boxeador de veintidós años oriundo del barrio Villa Española, de Montevideo, hizo realidad su sueño dorado: combatir, por el titulo mundial de los pesos pesados, contra el legendario Muhammad Alí. Diecisiete años después, el destino lo encuentra caído en desgracia, acusado de un crimen ominoso, preso y a la espera de un juicio en la terrible cárcel madrileña de Carabanchel. ¿Qué oscuros pensamientos atormentan al exboxeador que, enfrentado al espejo del pasado, debe someterse a un veredicto más despiadado que el de la ley: el examen de su propia conciencia? Round 12 es la autopsia literaria de una hazaña fenomenal. Una ficción histórica o una biografía novelada en la que Diego Moraes, utilizando las armas de la imaginación, aunque apoyado, a la vez, en una rigurosa, paciente y documentada investigación, arroja luz sobre los entretelones de una de las anécdotas más espectaculares de la vida y la trayectoria deportiva de un gran ídolo del boxeo de Uruguay y España. Jesús Quintero, Sylvester Stallone, Oscar Ringo Bonavena, Victor Galindez, José Manuel Urtain, Kid Tunero y Don King, entre otros, son también personajes de esta aventura maravillosa, que invita a los lectores a reflexionar sobre la fuerza de voluntad, el coraje, la dignidad, el amor y la esperanza».