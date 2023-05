Los salteños nos quedamos de manos vacías: Broli sacó a Gauthier de la selección Sub 20

Para los salteños no es buen tiempo este que transcurre, desde el momento que Luis Suárez se vinó al fútbol sudanerucano para jugar en Gremio, Edinson Cavani pelea el descenso con Valencia en España y ayer lunes, mala noticia para sumarse, desde el momento qu VALENRTÍN GAUTHIERb fue eliminado del plantel por parte del entrenador, de cara a a la cita mundialista de este mes en Argentina. A la información la traduce FÚTBOL.UY, mencionando que horas después de que Alan Matturro se integrara al grupo, Marcelo Broli dio a conocer el plantel definitivo que defenderá a la selección uruguaya sub-20 en el Mundial de Argentina a partir del lunes 22 de mayo.

De los 26 jugadores que estaban ejercitándose en el Complejo Uruguay Celeste, quedaron desafectados el arquero Kevin Martínez (Danubio), el zaguero Valentín Gauthier (Juventud), el mediocampista Rodrigo Cabrera (Defensor Sporting), y los delanteros Joaquín Lavega (River Plate) y Emiliano Rodríguez (Boston River). En comparación con el plantel que disputó el Campeonato Sudamericano, se meten Andrés Ferrari, que había sido baja por lesión, y Alan Matturro, a quien el Genoa italiano no cedió por no tener la obligación de hacerlo. Además, entra Santiago Homenchenko, de Peñarol. Los que salen son Gauthier, Cabrera, Emiliano Rodríguez, Álvaro Rodríguez (Real Madrid no lo cede) y el lesionado Renzo Sánchez. Uruguay disputará un partido amistoso ante Honduras el próximo miércoles a las 15 horas en Belvedere, y el sábado jugará frente a Uzbekistán a las 18 horas en el Estadio Centenario.