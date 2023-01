¡Los reyes de la pelota!

Desde la Sub 13 y la Sub 16 de Nacional en femenino

Ignacio «Nacho» Moreira tiene años de fútbol. Como jugador. Y no solo en Nacional.

Pasó por otros equipos. Pero no hay dudas que el sentimiento está enraizado en tiendas tricolores. No por nada es parte de la Dirección Técnica del Nacional Femenoino en categoría de 13 y 16 años.

En la noche del 6 de enero, el propio «Nacho» Moreira, para exponer lo sucedido. Y lo relatado, guarda relación con ese día tan singular de la fantasía.

Por eso, la propuesta surgió de quienes son parte de esas categorías, jugadoras y familiares directos que se sumaron también.

Por eso la actitud humana que partió de ellos, para acopiar juguetes y repartirlos en dos direcciones: el merendero del barrio e igualmente en el hospital.

Para «Nacho» Moreira y sus compañeros, la validez que supone superar la frontera de lo futbolístico, para que sea posible generar señales de bien entendida solidaridad, «con quienes son parte nuestra o no están lejos de lo que somos. Es una invitación para que a partir del fútbol, podamos ser parte de iniciativas como estas. Nadie discute que en este caso el fútbol Femenino nos junta y los campeonatos que alcanzamos son parte de la alegría, pero no dejar de pensar en quienes tienen sus urgencias y también sus sueños. Concurrimos a esos dos ámbitos y creamos un espacio de felicidad, para niños que de repente en ese día no tienen la recompensa de un juguete».

LAS MIRAS DEL MAÑANA

Lo apuntado por los integrantes del Cuerpo Técnico de Nacional, abre la puerta a la misión futura. La de este año nomás, en que se pretende el impulso de nuevos fines.

El propio «Nacho» Moreira plantea en voz alta el sentir que los junta, «porque a través de la instituciones deportivas podemos servir. Que tengamos un compromiso que nos abarque.

Lo comentamos a través de EL PUEBLO, para que se sepa que es posible tender una mano o buscar que una sonrisa aparezca a través en este caso, de juguetes que sumanos y repartimos. ¿Cuántos niños de repente no lo han tenido? En el caso de la Sub 13 y Sub 16 de Nacional nos propusimos lo que alcanzamos y estamos convencidos que valió la pena».

Las fotos que se suman y que desde el diario compartimos, son una manera de reflejar lo sucedido. Para quienes son parte del merendero, sin dudas que se trató de un 6 de enero especial, distinto, abarcador y humano. Igualmente en el Hospital, la proyección de la iniciativa que ganó espacios. No se podría discutir que Nacional en este caso, produjo algo más que una señal. Más bien, la elocuencia del hecho. Tan vital….como gratificante.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-