«Los referentes que jamásdejaron hundir este barco»

«Se nos terminó, y si duele pero duele porque sentimos en el corazón estos colores, reprocharnos? Ni pensar, fuimos nosotros siempre fuimos solo nosotros.

Excusarnos?? Mucho menos, dejamos todo simplemente fuimos superados porque así es el fútbol no es por merecimientos es por resultados.



Agradecido a la vida por compartir momentos con personas maravillosas, gracias muchachos a todos por permitirme formar parte de este plantel, me llena de orgullo el saber que viene gente joven con ganas y con hambre de lograr cosas importantes y se que van por buen camino, orgulloso de los referentes que jamás dejaron hundir este barco con aliento y motivación para los mas chicos.

Es tan fácil desahogarse acá, pero no es tan fácil tomar acción y por ese amor que dicen le tienen a la selección dar una mano, o simplemente intentar hacer algo mas productivo que criticar. No somos los jugadores ni el cuerpo técnico que falla, fallamos como sociedad porque para apuntar con el dedo siempre hay todo tipo de persona, ahora si hay que extender una mano ya no son todo tipo de persona son pocas y que de igual manera lo sacan adelante.

Se que Bella Unión va a volver, porque así somos de porfiados y para bajarnos nos tienen que matar. Amo a mi selección y jamas voy a desistir»

-Desde RAFAEL PAIVA, el arquero de Bella Unión, luego de la derrota y eliminación frente a Mercedes por semifinales del Campeonato del Litoral. Fue el «1» de El Tanque en la pasada edición del Campeonato Salteño 2023. Bella Unión lució en la primera fase y no pudo en la segunda. Quedó esa pena.