Los que vuelven al club y Toriani…el que se va

Tras no clasificar para la liguilla final, al hincha de Ceibal no le faltaron decepciones. Para un barrio notablemente futbolero que el equipo no asista a las definiciones, se transformó en un trago demasiado amargo. Desde la Comisión Directiva va rigiendo un pensamiento: «hay que volver a ser». Por eso no solo se apunta a la Dirección Técnica, sino al retorno de determinados jugadores que fueron cedidos en préstamo y que se sumarán al plantel 2022. Casos concretos de FABIO ANDRÉS RONDÁN (Hindú), NICOLÁS RODRÍGUEZ (golero, en El Tanque) y dos en Ferro Carril: GUSTAVO SILVEIRA y FRANCO DE MORA (Ferro Carril).

Aunque la idea es la conservación del plantel y el fortalecimiento a partir de los retornos, uno para dejar de ser de Ceibal: RICHARD TORIANI, quien se sumaría a un equipo de Primera División.En la temporada pasada, una vez y otra vez Julio Santín, le puso acento «al gol que nos cuesta, porque simplemente goleadores netos en el plantel no tenemos».Nada descarta que Ceibal se juegue las fichas a un delantero central. ¿Pero quién?Mientras la estadística golpea la puerta y sacude la memoria: la última vez de un Ceibal Campeón Salteño en el 2013, con Ruben «Padilla» González en la Dirección Técnica. Después nunca más.

El último Ceibal Campeón Salteño. Aquel del 2013. El de «Padilla» González y el de los más de 20 goles de Pablo González. ¿Y qué Ceibal en versión 2022?