Los que resisten

No es novedad que la diferencia de precios con Argentina, provoca la ida diaria de cientos y cientos de salteños a la vecina ciudad de Concordia, en tanto que feriados largos o vacaciones , se eligen destinos argentinos o brasileños para vacacionar.

Hay algunos rubros que ante está situación se enfrentan a bajas muy importantes de la venta de sus productos, el turismo y la venta de combustible por poner dos ejemplos.

También hay otros que parecen ser impensables hasta hoy que se consuman en la otra orilla, por ejemplo, ir a tomar clases de padel o festejar un cumpleaños en un salón.

Ir al súper, cargar combustible y almorzar o cenar en Concordia, es parte del plan, aunque haya que esperar hasta tres horas para realizar los tramites siempre y cuando no sean fechas claves en que las esperas pueden llegar a durar hasta 5 horas.

En Salto hay una realizada que son muchos los rubros resentidos por esta situación, que encadenan a otros porque como dice la publicidad vista en la tv o escuchada en radio, se trata de un circulo económico positivo, el consumir en el lugar donde trabajás, es una cadena en que todos se benefician.

Salones de belleza,ópticas, profesionales de la salud, farmacias, talleres mecánicos, venta de repuestos, gastronomía, hotelería, estaciones de servicios, almacenes, súper mercados y otros tantos deben enfrentar esta realidad que al parecer se prologará por mucho tiempo mas.

“Martes y jueves llegamos a un 70% de descuentos, algo importante para el bolsillo de nuestros clientes”

Farmacia Albisu, rubro perfumería y dermo cosmética son los más afectados

EL PUEBLO dialogó con Jimena y Gabriela Albisu, parte de la dirección de la tradicional Farmacia Albisu para conocer de qué manera ha afectado la apertura de la frontera con Argentina con la diferencia cambiaria existente.

– ¿Ha afectad de alguna manera el rubro farmacia la diferencia cambiaria con Argentina?

– Sin duda que ha afectado la diferencia de precios. Igualmente la farmacia al estar trabajando y potenciar toda la parte de convenios, con los médicos y varios beneficios que han surgido en los últimos meses, como por ejemplo lo que tiene que ver con el descuento de las tarjetas que ya tenemos y como la que se incorporó ahora como es la BROU Recompensa que acumula con los descuentos que ya tenemos, de cierta manera ha mejorado y amortiguado un poco el impacto, pero mucha gente al aprovechar a ir para echar combustible o ir al súper, como que toma de rutina hacer todo el tema de las compras allá, dándose por hecho que van a la farmacia de allá, por más que acá tengamos todos los convenios con sus beneficios.

– ¿Hay algún rubro en particular como el más afectado?

– Capaz que en perfumería, también en lo que refiere a la dermo cosmética con líneas puntuales que del otro lado conviene más. De todas maneras, cabe recordar que tenemos el beneficio de la tarjeta BROU Recompensa los días martes y jueves que se suma a los descuentos que ya teníamos, que de pronto hay mucha gente que no lo sabe y vemos que queda la mercadería a un precio bastante competitivo, sumado a que acá se puede pagar con tarjeta y en cuotas, que termina siendo un plus a favor que tenemos en comparación con Argentina. Por otro lado, la parte de farmacia, al tener tantos convenios y como los descuentos que hacemos se acumulan, calculamos que martes y jueves llegamos a un 70% de descuento, algo que termina siendo bastante importante para el bolsillo de nuestros clientes.

Es importante destacar lo que tiene que ver con la calidad de los medicamentos, que en el caso de las farmacias uruguayas tenemos la fiscalización del Ministerio de Salud Pública, que nos exige tener personal idóneo que sepa de medicamentos para poder así asesorar al cliente. Además, tenemos un depósito donde guardamos los medicamentos a la temperatura que tienen que estar, no pueden estar con calor y con la ventilación que deben tener. Es muy importante que la gente tome precauciones en ese sentido, porque en definitiva estamos hablando de salud.

– ¿Han tenido la necesidad de recurrir al seguro de paro con sus empleados?

– Solo en una oportunidad en la parte de perfumería, porque se nota la baja de movimiento, sobre todo a fin de mes donde la gente ya queda sin efectivo. La mayoría de quienes vienen a comprar lo hace usando tarjetas, porque cuando van a Argentina se lleva el efectivo, por lo que vemos mucho menos la circulación de dinero en la calle, cada vez se ve menos.

– ¿Piensa que podría haber algún paquete de medidas que falte adoptar por parte del gobierno que pueda ayudar a sobrellevar esta situación?

– Al tener los beneficios que nos da BROU Recompensa hemos logrado mejorar algo, si no la tuviéramos, ahí podría complicarse la cosa. De todas maneras, estimamos que sería importante la reducción del IVA y que los controles de la Aduana fuesen más estrictos, porque en verdad hay mucho contrabando, y uno ve que del otro lado hay muchos lugares que venden productos de farmacia que no están aptos para hacerlo al no estar en condiciones. Se ve que se venden productos de farmacia y medicamentos en cualquier quiosco o supermercado que los laboratorios no les pueden vender. No hablamos de medicamentos de venta libre, sino de antibióticos y otro tipo de medicamentos que no deberían venderse de manera tan liviana.

– La última palabra es para ustedes para lo que deseen expresar.

– Bien, aprovechamos para decirle a la gente que no dude en consultar precios porque realmente trabajamos mucho en tener las mejores ofertas de la ciudad, volcando siempre las bonificaciones para tener los mejores precios en plaza. Por eso en muchos productos estamos siendo realmente competitivos con los precios que ofrecen del lado argentino.

Y por último, decir que esencialmente con un consumo responsable nos estaríamos ayudando entre todos. Es importante la conciencia de nosotros, porque si apoyamos a los comerciantes y al comercio de Salto, cambiaría un montón la realidad que hoy estamos viviendo. Se trata de un círculo, que al bajar el movimiento, se comienza a tener que utilizar el seguro de paro, crece el desempleo, porque si pudiéramos ser conscientes de cómo repercute esta situación, nuestra realidad de hoy podría llegar a cambiar bastante.

Camilo Cavallo: «Más allá de lo difícil de la situación, en particular hemos tratado de brindar nuevos atractivos»

Restaurante This Time

Para adentrarse en el rubro Gastronomía, EL PUEBLO decidió concurrir a un restaurante ubicado en pleno Daymán, justo frente al complejo termal, y es así que llegó a This Time. Amablemente recibidos por Camilo Cavallo, así transcurría lo medular del diálogo:

-Hablemos a grandes rasgos del impacto de esta diferencia cambiaria…

Y la diferencia cambiaría sin duda impacta, al depender en buena medida del turista, habiendo estos optado mucho por los destinos argentinos, eso genera una merma en la venta. Estamos hablando puntualmente que estamos en termas y entonces dependemos del turista. Esto es un círculo, al vender menos se compra menos mercadería.

-¿Han tenido que reducir personal por ejemplo?

No, pero si bien no hemos tenido que mandar personal al seguro por ahora, estamos maximizando los recursos.

-¿Los propios clientes que llegan acá qué les comentan sobre este tema?

Nuestros clientes turistas que vacacionan en termas han manifestado que han ido a la Argentina, pero dada la pérdida de tiempo y el no haber encontrado gran diferencia de precios puntualmente en la comida, han regresado desmoralizados y sin intención de volver. Esto puede ser una verdad que de repente no compagina con lo que dice la mayoría de otros comerciantes, pero es la verdad, es nuestra verdad, desde este rubro y este lugar concretamente.

-¿Qué intentan hacer ustedes para sobrellevar la situación?

Más allá de lo difícil de la situación, en particular nosotros hemos tratado de brindar nuevos atractivos…

-¿Como cuáles?

Como por ejemplo show musicales los sábados a la noche y karaokes los viernes.

-¿Qué piensa sobre las medidas tomadas por el gobierno hasta ahora?

Pienso que el gobierno poco puede hacer con los turistas que deciden vacacionar en otro lado, sí puede controlar o desincentivar la pasada local, el “contrabando hormiga”. También deberían adecuar los impuestos, puntualmente BPS, dada la situación actual, exonerando en parte o de acuerdo a la cantidad de empleados que se mantengan en planilla, asegurando de alguna manera la fuente laboral sin que sea en este momento tan costoso para la empresa.

-Y sobre posibles medidas del gobierno departamental, ¿qué piensa?

Ese es otro tema, el que corresponde a las medidas que debería tomar el gobierno departamental… Es impensable, es insólito que no se acepte pagar la entrada a las termas con dinero en efectivo y solamente el turista lo pueda hacer con tarjeta, siendo que al turista hay que brindarle servicios, comodidad, etc. Tampoco es entendible que se cierre un día a la semana ya que eso hace que el turista no venga ese día, se vaya antes o venga después. Creo que el gobierno departamental debería publicitar y crear algún evento atractivo para que fuera de temporada hubiera un flujo de gente con destino a las termas. Se me ocurre poder hacer una propuesta a los estudiantes de Turismo, tal vez en grupos, donde ellos propongan qué eventos realizar y como incentivo proponerles al grupo ganador una pasantía o contrato para trabajar en la Intendencia desarrollando dicho proyecto. Esto es netamente local.

-En definitiva, si estuviera en sus manos la posibilidad de hacer algo para remediar este problema, ¿qué haría?

Para mitigar la diferencia de cambio que hace que los uruguayos vayan a Argentina, hay que hacer un control más estricto en la pasada, tal vez suena antipático, pero la verdad es que esta cadena perjudica a todos. No hay que olvidar que los comercios con sus impuestos ayudan a hospitales, escuelas, liceos, universidades, etc., por lo que se necesita que se los proteja de una manera más tangible. Entiendo que los gobiernos deberían proteger en mayor medida a las empresas. Y si me permitís, quiero decir que estas cosas pasan porque es el interior, si fuera Montevideo, arman un escándalo que ya hubiera habido una solución.

Los clientes “constantemente me informan de la diferencia en los precios de los mismos productos que vendo”

José Luis Videla, propietario de un autoservicio:

Hace dieciséis años que José Luis Videla Pereira, que ya venía de estar al frente en un comercio de otro rubro, instaló su propio autoservicio en el salón de las viviendas ubicadas en Joaquín Suárez casi avenida Barbieri. Es además, quien está permanentemente al frente del mismo. Si piensa en su labor lo largo de todos estos años, la situación que atraviesa el comercio actualmente es la más difícil que le ha tocado vivir, sostiene sin dudarlo.

EL PUEBLO lo visitó una tarde de la semana pasada y José Luis fue respondiendo a cada una de las preguntas, haciendo apenas algunas pausas para recordar cosas, sacar cuentas y razonar. De hecho, es este hombre un permanente analista de la situación económica del comercio y del país en general, temas que de continuo comparte con los clientes que llegan a su autoservicio. En este caso, su visión a futuro no es para nada optimista, al contrario, afirma que vislumbra un futuro muy complicado.

-Puntualmente en este comercio, ¿impactó más de lo esperado esto de la diferencia cambiaria con Argentina o ya lo preveía?

No… La verdad es que esperaba el impacto negativo y así fue.

-¿En qué se puede ver eso? Me refiero por ejemplo a si tuvo que reducir personal, comprar menos mercadería, o si se atrasó en el pago de algunas cuentas…

Sí…Tuve que enviar a mis dos empleados al seguro de forma alternada para bajar el presupuesto. Tuve además problemas para pagar algunos impuestos y aún hoy estoy atrasado con alguno de ellos.

-¿Ha escuchado a sus propios clientes decir que están yendo a comprar en Argentina lo que antes le compraban acá?

Constantemente; y me informan de la diferencia en los precios de los mismos productos que vendo.

-¿Se puede hablar de algunos productos en especial en los que más bajó la venta?

Sí, diría que son los productos de limpieza y los de higiene personal.

-¿Qué medidas ha tomado para seguir adelante?

Primero, como te dije, envié al seguro de paro al personal y cuando los retomé lo hice con menos horas.

-¿Qué piensan sobre las medidas que ha tomado o dejado de tomar el gobierno para mejorar el panorama?

Las medidas fueron tardías e insuficientes. Todos sabíamos que con la apertura de los puentes iba a generarse este problema; parece que los únicos que no lo sabían eran los gobernantes.

-Si usted tuviera la posibilidad de decidir, ¿qué medidas tomaría?

Las medidas deberían de ser de alivio fiscal, tanto del Gobierno Nacional como del Gobierno Departamental. Esta medida sería mientras dure la diferencia de precios. Y la medida de carácter permanente sería controlar la cadena de precios con un organismo que haga costos y fije una tasa de ganancia razonable para todos los tramos de la cadena. Esto incluiría la baja de las tarifas de UTE, de OSE y de ANTEL.

-¿Qué piensa sobre la posibilidad de que a los comerciantes les permitieran traer determinados surtidos (más de 5 k) cada tantos días?

No me parece bien, en todo caso tendrían que ir las distribuidoras, pero es un tema complejo.

-En estos 16 años que está en aquí, ¿podría asegurar que es el momento más crítico que le ha tocado atravesar?

Sin lugar a dudas; fijate que es la primera vez que tengo que utilizar el seguro de desempleo en todo este tiempo.

-¿Cómo vislumbra el futuro a corto y mediano plazo?

La verdad que no veo que alguien esté pensando en implementar las medidas que antes te mencionaba… Me parece que están esperando que las aguas se calmen para quitar alguno de los pocos beneficios que han otorgado; por lo tanto vislumbro un futuro muy complicado.

Gonzalo Texeira, mecánico: “Los fines de semana por ejemplo, uno prepara cierta cantidad de trabajos y muchos no los vienen a buscar…Después te enterás que esa gente anduvo en Concordia”

“A mí no es que me afecte tanto directamente digamos, porque todavía no empezaron a llevar máquinas a arreglar a Concordia, pero sí afecta en el tema del tiempo en que demora la gente en levantar los trabajos por ejemplo, te quedás con los trabajos prontos porque la gente fue a Concordia y se gastó la plata en otras cosas… (risas). Te dicen incluso que fueron a Concordia. Es más, uno le pone un repuesto y te dicen: pero en Concordia cuesta tanto… O le recomendás un aceite y te dicen: pero yo en Concordia consigo tal otro que me cuesta un tercio…”.

Lo anterior es parte de lo que comentaba a EL PUEBLO Gonzalo Texeira, un conocido mecánico de nuestro medio, actualmente dedicado más especialmente a la mecánica de maquinaria para jardín.

“Pero bueno, sí, en definitiva todo esto impacta en nuestro trabajo”, sostiene, y luego prosigue: “Yo lo veo, como decía en que los fines de semana por ejemplo, uno prepara cierta cantidad de trabajos y muchos no los vienen a buscar, y es clarito porque después te enterás, que esa gente anduvo en Concordia por un motivo o por otro, se quedan sin plata y dejan para el mes que viene, y ahí van quedando los trabajos”.

“Vamos a tener que empezar a pedir adelanto por los trabajos…”

Consultado sobre las estrategias que ha venido tomando para cuidar su fuente laboral, responde: “Se trata de que la gente se comprometa en venir a buscar los trabajos. No soy de la idea de pedir pago adelantado, pero en cualquier momento voy a empezar a pedir adelanto para todos los trabajos. Repito que no soy de esa idea, no me gusta que lo hagan conmigo y no me gusta hacerlo con los demás, pero creo que estamos en una etapa en la que vamos a tener que empezar a pedir adelanto por los trabajos, una seña, para por lo menos salvar algo. otra cosa no puedo hacer. Yo no creo que yo pueda tomar otras medidas; la gente que manda es la que tendría que estudiar el panorama y tomar otras medidas. Yo no estoy en eso, creo que no puedo ni opinar de eso, aunque piense algo creo que no puedo ni opinar porque hay gente que está en eso, que es la que tiene que resolver esos problemas o ayudar a menguar eso, no yo”.

El gobierno no ha hecho mucho

En cuanto a medidas adoptadas por el gobierno, se toma unos minutos para pensar y responde: “Me parece que no ha hecho mucho, ni hace mucho tampoco, más que poner trabas en el puente para que la gente demore y demore y demore…Pero eso a cierta cantidad de gente que va no le importa, ya hay gente que acampa de un lado y del otro, llevan todo como para pasar las horas de un lado y del otro del puente…los que van asiduamente no les importa la espera”.

Texeira muestra en seguida una gran preocupación cuando reflexiona: “me parece que así se van terminando las fuentes de trabajo, ¿no? Se le va terminando la fuente de trabajo a los empleados, los patrones tienen que reducir su personal…Yo en realidad no tengo personal, pero me va a reducir la entrada de trabajo también porque la gente que tiene maquinaria para arreglar, por ejemplo los cortadores de pasto, se van a ver con menos trabajo y va a disminuir el trabajo para todos”.

La diferencia cambiaria con Argentina no afectó a la peluquería masculina,

“tengo una clientela muy fiel”

Freddy Lavecchia, rubro peluquería masculina

Freddy Lavecchia tiene su peluquería en pleno centro, en calle Larrañaga casi Artigas, desde hace mucho años. En los peores momentos de la pandemia se adaptó y brindó el servicio de corte de pelo a domicilio para que la gente no tuviera que salir de sus hogares. Pasado lo peor, todo comenzó lentamente a volver a la normalidad, reconociendo que pese a la apertura del puente y a la diferencia cambiaria con Argentina, su trabajo no se ha resentido, aunque ha observado que en otros rubros del comercio salteño no la están pasando bien.

¿Cómo se vive desde su trabajo la apertura del puente y la diferencia cam-biaria con Argentina?

Por supuesto que estamos todos un poco preocupados por el tema del puente a ni-vel comercial en general. En el caso de mi trabajo, quienes han sufrido muchísimo son las peluquerías de mujeres, lamenta-blemente. Se busca mejor precio y cruzan para el otro lado. En el caso masculino, creo que no pasa por eso. Por lo tanto, no he tenido mayores comentarios de mis clientes que hayan estado del otro lado, solo acompañan para otro tipo de cosas, pero no por peluquería.

Por las manos de un peluquero pasan muchas cabezas y voces, ¿qué comenta-rios se escuchan sobre esta situación?

Pasa que se trata del bolsillo de cada uno, y por lo que he hablado con mis clientes, por ejemplo el rubro óptica aquí en Salto está sufriendo un daño bárbaro. Otros que andan mal tiene que ver con el rubro de la medicina, también en lo que refiere a depilación láser en el caso de las mujeres y todo ese rubro de estética. Todo ese aspecto del comercio la está pasando mal, y como viene la mano, da la impre-sión que esta situación desgraciadamente va a llevar su tiempo.

¿Piensa que podría haber algún paquete de medidas que falta adoptar por parte del gobierno que pueda ayudar a sobrelle-var esta situación?

No soy economista, pero me parece que debería pasar por el lado de los impues-tos como primera cosa, para poder paliar la situación. El tema es que tengo enten-dido que no es legal cerrar el puente o el cero kilo. Entiendo que la gente tendría que tener un poco más de conciencia y en vez de traer más de cinco kilos que se mantuviera dentro de los márgenes lega-les. Pasa que según tengo entendido por gente con la que hablo todos los días que a veces revisan y a veces no, les da lo mis-mo. Hay gente conocida que va y trae lo que se le ocurra, entonces uno de cada diez la Aduana hace una inspección, pero

por lo general pasan de largo. Pero en realidad, calculo que bajando alguno de los impuestos que todos pagamos, como por ejemplo y en particular, a aquellos comercios que se dedican a la parte de la alimentación o de las ópticas o aquellos rubros que se encuentran afectados con esta situación, que en definitiva termi-nan siendo los más perjudicados. Tengo un vecino que tuvo que cerrar su comer-cio porque no le era rentable.

Los servicios de agua y luz para los co-mercios se cobra por encima de las resi-dencias y eso también eleva los costos.

Por supuesto, la luz y el agua comercial son mucho más cara, me imagino lo que será eso en las peluquerías de mujeres que utilizan mucho más los secadores de pelo, porque hablamos de un artículo de tres mil watts para arriba. Calculo que en una peluquería de mujeres no bajas de cuatro mil quinientos pesos por mes. Hay que hacer cuentas con eso y sumar Impositiva, BPS, agua, luz, alqui-ler, la verdad que no es fácil.

A modo de resumen entonces, ¿las pe-luquerías masculinas no habrían senti-do el impacto del pasaje a Argentina en el trabajo diario?

No se ha sentido, es así. El hombre, ya te digo, por lo general va y acompaña a hacer otro tipo de cosas. Hay gente que dice que hasta va al dentista, pero no a cortarse el pelo. Aparte yo, gracias a dios, tengo una clientela muy fiel, y en ese sentido no he tenido problemas.

La última palabra es para usted para lo que desee decir.

La verdad que mis colegas mujeres no la están pasando bien, uno en este oficio ha pasado por muchas cosas en todos estos años, y después de la pandemia la gente se empezó a recuperar un poco, con este tema lamentablemente se retrocedió. Pero hay que esperar que se solucione porque esto va para largo. Soy solidario con la gen-te que está trabajando mal y que en algu-nos casos ha tenido que cerrar o tener que trabajar con la mitad del personal, que es muy triste. Ojalá que esto se solucione.

Toda esta situación enseña y llevamos adelante varias estrategias para salir adelante

Hugo Tellis Optica Grandjean

La óptica es otro de los rubros que se ha visto perjudicado por la diferencia cambiaria con la República Argentina . Algún emprendimiento ya cerró sus puertas debido a esta situación mientras que otros van buscando mecanismos que les permita mantenerse y sostener la fuente de empleo.

Para tener una idea de cómo el rubro puede sostenerse consultamos a Hugo Tellis principal de Optica Grandjean . En su caso las acciones van por varias áreas , desde lograr acuerdos por convenios , una campaña de información a los consumidores , buscar mejores precios con los proveedores para hacer promociones , y reforzar la publicidad entre otras .

El primero de los aspectos destacados por Tellis es el del personal.

«Lamentablemente en estas circunstancias se dió la situación de que la empleada que tenía tomó otros rumbos y por ese lado bajé el presupuesto porque no se contrató a otra persona porque la situación no lo ameritaba ya que las ventas habían bajado hasta un 40% .»

Tellis aclara que esa merma en las ventas se dió en un principio pero la situación va revirtiendo debido a que el público comenzó a darse cuenta de la diferencia en la calidad » porque un producto importado de buena calidad en Argentina es más caro que acá»

Promociones e información

Una estrategia utilizada por nuestro entrevistado para poder competir con sus pares argentinos ha sido la negociación con los proveedores para lograr promociones.

«Con algunos proveedores llegamos a acuerdos para poder hacer promociones para que los lentes puedan llegar a todas las personas con los cristales de la misma calidad alemana pero con el cambio de precio en armazones , y ese descuento lo trasladamos a los clientes . Tratamos de abaratar en armazones y mantener la mejor calidad en los cristales que en definitiva es lo más importante en el lente «

Hugo Tellis hace énfasis en la importancia de que el público cuente con información «porque se da el caso de los lentes multifocales que todos creían que allá (Argentina) costaban la mitad , yo les hacía ver que del producto que conseguían allá , acá hay 5 opciones y allá una sola . El multifocal que se compra barato del otro lado como bueno , es la opción más básica que nosotros tenemos acá y más barata .»

Dar mayor información al público es otra de las acciones que se ha tomado por parte de esta empresa.

«Como a veces hay desconocimiento lo que tratamos de hacer es brindar mayor información a la gente , yo trato de hacerlo a través de las publicidades que tengo»

Generalmente ante los problemas económicos las empresas retiran sus publicidades. En este caso se mantuvo e incluso se sumó alguna publicidad más

«Yo contraté más publicidad de la que ya tenía y ahí encontré también buena respuesta de parte de los publicistas en contemplar la situación y bajarme los costos»

Agregó que no se puede bajar mucho más en materia de costos fijos , pero que además en su caso tuvo que renovar contrato de alquiler con una suba importante.

«Lo bueno de mi caso es que toda esta situación me tomó bien equipado como para poder afrontarla , y si bien capaz me da solo para ir cubriendo todavía puedo abrir las puertas . El tener una muy buena inversión hecha antes me permite dar un buen servicio porque el cliente puede irse con un lente en 15 minutos después que elije el armazón»

«En esta promoción que estamos haciendo en la mayoría de los casos tenemos los cristales acá , y luego de hacer el estudio el lente se hace en 15 minutos, con buena calidad de cristal con antirreflejo y un buen estudio previo»

Si bien las ópticas en general viven situaciones similares , no han tomado por el momento medidas en conjunto . Cada uno va buscando sus propias soluciones y en el caso de alguno ha debido cerrar por la situación.

Por otra parte las órdenes de BPS se pagan en tiempo y forma , «eso es importante porque las medidas que ha tomado el gobierno no nos tocan»

Tellis valoró por otra parte los convenios que se han logrado como por ejemplo con el SUNCA con un beneficio que se brinda a los trabajdores y sus familiares que en la mayoría de los casos acceden a los lentes prácticamente sin costo o pagando una diferencia según el producto.

Una enseñanza

«Todo esto enseña , nosotros lo tomamos por ese lado también . De repente cuando está todo bien hay algunas cosas que se nos van escapando , y esto te va enseñando a analizar y a ver cómo actuar . Estamos siempre positivos y pensando que vamos a salir adelante»