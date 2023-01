Uno de los principales defectos que vemos en la denominada clase política es su visión

cortoplac ista. Difícilmente encontremos personas que piensen y proyecten más allá de un

período de gobierno.

En alguna medida esto se explica porque la gran ambición es llegar al poder y disponer las

acciones que entienden son las mejores para el país.De Gozar de cinco años de “dicha” (mas

dos de compensación por el “sacrificio”)

Cuando vemos que casi tres años después un gobierno se sigue enfrascando en demostrar lo

mal que gobernó su antecesor y en cambio sus aciertos en la misma función, nos

convencemos que no se está pensando en un mejor país, sino en mejores condiciones de vida

para la persona.

Nos explicamos en Salto Chico permanece ociosa la vieja usina de OSE, ubicada en un sitio

privilegiado de la Costanera Norte. En su momento fue quien abasteció a toda la ciudad,

seguramente de menor porte, pero la abastecía.

Posteriormente fue sustituida por la nueva usina de OSE, que utiliza la misma red, pero tiene

una mayor capacidad. ¿A qué vamos? Pues precisamente a que una buena inversión que con

el tiempo justificaría lo que costara sería pensar en usar parte del agua excedente del Río

Uruguay, para regar al menos una gran extensión de chacras y de producción hortifructícola

que caracteriza al departamento y hoy se encuentra tan comprometida.

Ni que hablar del agua de lluvia que en gran parte se desperdicia en el Uruguay.

Seguramente estamos hablando de una obra costosa, pero rentable a mediano y largo plazo.

No se trata de “enterrar” el dinero entre proyectos aprobados entre “gallos y medianoche”,

como la perforación infrabasáltica de OSE en el predio del cuartel Gral, Artigas, que se hizo ya

a un costo millonario. Como era de esperar salió agua termal.

Como no servía para “auxiliar” el abastecimiento a la ciudad, porque el agua caliente arruinaría

la misma, se decidió comprar una enfriadora otra inversión millonaria, se la probó y luego se

descartó todo.

Todo eso permanece “enterrado” y Salto tiene los mismos problemas que antes, Ahora

seguramente una ciudad de mayor porte, pero con escasez de agua en algunos barrios y sobre

todo comprometida su producción a campo por las dificultades inherentes a la falta de agua.

¿No será momento de comenzar por el principio y pensar en soluciones a largo plazo?

A.R.D.