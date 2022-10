Los postergados de Diego Alonso   …y se quedaron al costado de la historia

Diego Alonso entregó este viernes la lista de 55 futbolistas reservados para el Mundial de Catar; a partir de ella se hará la definitiva, de 26. Debido a esto, algunos jugadores con pasado en la selección se quedarán fuera de la cita. Una de las bajas más resonantes es la de Nahitan Nández, quien nunca fue convocado por Alonso, pese a ser uno de los indiscutidos en la era de Óscar Washington Tabárez, y participó incluso del último Mundial. Su situación en la selección cambió luego de que su expareja presentara una denuncia por violencia de género a fines de 2021. Se liberó una orden de detención y no volvió a pisar el país, por lo que no fue ni siquiera reservado en este nuevo proceso. Otro que no estará será Brian Rodríguez, quien tampoco llegó a ser reservado por el Tornado Alonso, pese a ser una pieza indiscutible durante las Eliminatorias con Tabárez. En setiembre, en una entrevista en México, aseguró que “está todo bien” con el entrenador. Por su parte, Gastón Pereiro, autor del gol de la victoria frente a Ecuador en el Campeón del Siglo, lo que le dio vida a Uruguay en las Eliminatorias, tampoco se encuentra en la lista. En su caso, sí estuvo reservado, pero no convocado. Martín Campaña también ha estado reservado, pero jamás fue convocado. Pero, en su caso, se está recuperando de una fractura en su mano. Nicolás Vikonis y Kevin Dawson estuvieron en la primera reserva, pero no llegaron a ser convocados.

STUANI, EL NUNCA DESDE ALONSO

En la defensa, Agustín Oliveros fue citado por el anterior entrenador y Alonso lo reservó la primera vez, pero no fue convocado, al igual que Emanuel Gularte. Durante las Eliminatorias estuvo Camilo Cándido, pero no con Alonso. Juan Manuel Sanabria fue reservado por Alonso y nunca quedó en el corte final, mientras que Rodrigo Zalazar tampoco está; esto se debe a una lesión que lo dejará fuera de las canchas hasta enero. Santiago Rodríguez fue otro nombre que apareció en la primera lista larga de Diego Alonso, pero luego de eso no estuvo en consideración. Lo mismo sucede con Federico Martínez, al tiempo que Cristhian Stuani jamás fue convocado, pero sí entró entre los reservados, incluso en la última lista de setiembre.