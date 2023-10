Los pendientesque se juegan

Torneo Clausura.

Sábado 07/10/23

PARQUE JULIO POZZI

15 hrs. S. América – S. Uruguay. Sub. 15. Árbitros: Robert Aguirre, Guillermo Araujo, Marcos Reboiras.

Lunes 09/10/23

PARQUE CARLOS AMBROSONI

19 hrs. R. Plate – Gladiador. Sub. 15. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Andrés Acosta, Gimena Rodríguez,

CANCHA DE UNIVERSITARIO

20:30 hrs. Universitario – F. Carril. Sub. 15. Árbitros: Sebastián Hernández, Stephanie Cardozo, Luciana Pereira.

