Los partidos del Femenino en el VispoMari: ¿contra reglamentación vigente?

El deportista con años en el medio y puntual observador de las realidades, elevó un mensaje-alerta a EL PUEBLO. Dejó planteada más de una duda, teniendo en cuenta la situación creada en torno al Fútbol Femenino. Es del caso reproducir el texto.

**************»Ayer (por el domingo pasado) comenzó el Campeonato Femenino, un equipo de las muchachas privadas de libertad jugaron defendiendo a Sud América. LO HICIERON EN EL VISPO MARI. Ojo. Un equipo del sector 1 jugando en una cancha del sector 2 con arbitraje de la Liga y organizado por el Consejo Femenino. Todo antirreglamentariamente, ¿se puede jugar así?. Si mañana Tropezón y Corralitos quieren jugar por su campeonato en el Ambrosoni, Ceibal o en el Estadio Dickson, ¿pueden hacerlo?, ¿no habrá sanción de parte de OFI?, ¿que dice el Reglamento al respecto?, ¿es para investigar no les parece?»



***************Antes los signos de interrogación planteados por el lector, cabría una puntualización sin más trámite: por determinados ámbitos de la Liga Salteña de Fútbol, no pareció admitirse un aval específico para que partidos del Fútbol Femenino se disputen en un escenario QUE CORRESPONDE A OTRO SECTOR. Pero además, si una solicitud de ese tipo encontrase el camino de la autorización, SE ESTARÍA VIOLANDO LA DISPOSICIÓN VIGENTE y la Liga Salteña de Fútbol podría ser blanco de una sanción, de plantearse una denuncia.Por lo demás no faltan quienes apuntan a que se va generando un complejo antecedente. ¿Qué ocurriría si en un futuro más o menos inmediato, un club de la B fija la cancha de VJ (Liga Comercial), para afrontar un partido como local? No es fácil rescatar en la historia una situación como esta: partido de la Liga Salteña, en un escenario de la Liga de las Colonias Agrarias.Solo cabe recordar que el Fútbol Femenino funciona bajo la órbita de la Liga Salteña y por lo tanto, no podría contravenir disposiciones de la propia Organización del Fútbol del Interior.