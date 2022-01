Los pantalones largos de los colegas sanduceros «Volveremos el día que cambien los dirigentes»

Desde que nació a la vida en la web. «HEROICA DEPORTIVA», fue planteando un periodismo sin ataduras. Libres para exponer sus pensamientos, los colegas de Paysandú no andan con vuelta para asumir posiciones. El fin de semana pasado se iniciaba en aquellos lares la temporada local en la Divisional «A». Frente a esa secuencia de la pelota nuevamente en movimiento, la postura del portal es concreta. Desde EL PUEBLO, vale la pena reproducirla.



«Este próximo fin de semana vuelve el fútbol local de la divisional A, continua el fútbol local de la divisional B, pero HD no cubre más el fútbol local, volveremos el día que cambien los dirigentes y lleguen neutrales decididos a darle un verdadero cambio a nuestro fútbol, y sin atacar a nuestro medio.

Algún día volveremos y de eso estamos seguros !!!!!! Seguiremos luchando por la libertad de prensa !!!!

No es lo que se dice, una posición cómoda de parte de un medio periodístico. Cuestión de decisiones. «Heroica Deportiva», plantó bandera. Asume una resolución y establece el porqué. Heroicos los colegas y a la distancia, parecen estar regulados por principios de los cuales no se alejan. Eso además….¿se llama coherencia entre el decir y el hacer?. Ocurre que en un tiempo de tanto doble y maloliente discurso, la coherencia no es cosa de fácil aplicación. Que conste.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA