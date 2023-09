Los niños no deben trabajar

Desconocer este alcance sería desconocer la realidad de los sectores más pobres del Uruguay y sobre todo del denominado “Uruguay profundo”. En muchos casos –la mayoría diríamos- los niños desde temprana edad, a los 12 o 13 años, deben salir a trabajar, y es trabajo ayudar a su familia o a sus padres específicamente para que puedan hacer frente a las exigencias del hogar.

Es la realidad del interior y el Intendente Caram (que no es santo de nuestra devoción), no ha dicho nada nuevo, ni nada desconocido para la gente del interior. Es la dura y cruel realidad. Que a los 7 u 8 años ya se deba salir a trabajar es habitual y no decimos que esté bien, ni que no sea una infracción grave, pero es la realidad.

De nada sirve escandalizarse porque haya trascendido esta realidad. Lo positivo sería darles a todos esos niños y sus familias lo imprescindible para que no tuvieran que salir a trabajar, sino que se dedicaran a jugar que es lo que les corresponde a las edades que mencionamos y controlar para que les llegue.

No sirve de nada el escándalo que se hace cuando se destapan estas situaciones, pero luego “desaparecer” cuando se requiere solución a las verdaderas causas los verdaderos motivos que llevan a trabajar a esta edad.

Nos preguntamos, cuanto piensan que pueden aportar estos menores de edad al presupuesto familiar, ¿no será posible sacar esto del presupuesto de los órganos que integran, donde un sueldo promedio de cada uno de los casi 130 legisladores no baja de los 250 mil pesos?

Pero la cuestión es que el tema revelado por el intendente de Artigas, se repite en Bella Unión, en Constitución, en Belén, en Salto, en Rivera, en Paysandú y diríamos que en todo el interior del país y que sepamos nunca se hizo nada por estos niños.

Que ahora “se asusten” por la situación es hipócrita. Han pasado muchos gobiernos. De todos los partidos políticos diríamos, y lo que siempre conocimos y supimos es que esta es la verdadera realidad.

Los niños más fuertes no se sienten discriminados y lo toman como algo “normal”, porque los mayores sostienen en más de una ocasión que “el trabajo no mata” y tienen razón. Pero no es justo, no es lo que corresponde y sobre todo no es el país que pretendemos, porque los niños deben tener lo suficiente como para no trabajar y de ello nos debemos preocupar todos.

No sólo debemos decirlo, denunciarlo y escandalizarnos, sino ocuparnos para que estos uruguayos tengan lo suficiente para no tener que trabajar, ni ellos, ni sus familias.

¡Que quede claro!

A.R.D.