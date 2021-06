Los neutrales van por el Intendente y cargar las baterías sobre el Dickinson

Entre crónicas y tomas gráficas al paso de los últimos meses en EL PUEBLO, una manera de testimoniar el amparo de la Intendencia a quienes en el Interior del departamento, cultivan determinadas actividades deportivas. Ligas o clubes en particular, aunque puede convenirse que no solo el fútbol como eje. Otras disciplinas como parte de lo posible.

La comuna dispone de un departamento a esos efectos con Rafael Sosa Pintos a la cabeza, mientras la Dirección de Descentralización, potencia un rol que no es menor.

UNA BÚSQUEDA INTEGRAL

El propio jefe comunal, tiene en claro la incidencia del deporte, como herramienta social a todas luces comunicante y motivadores de fines. Desde Salto Fútbol Club los encuentros se generaron con las autoridades municipales, por lo que en el Parque Juan José Vispo Mari puede descubrirse la realidad: mano de obra desde la Intendencia, para crear las condiciones de recuperación integral del escenario en el que Salto será local cuando a partir de agosto afronte el calendario de la Primera División Amateur.

LA HORA DE LA LIGA

Para los neutrales de la Liga Salteña de Fútbol, no faltan cuestiones pendientes en relación al Parque Dickinson. Algunos mejoramientos ya vienen siendo contemplados, pero uno en especial será puesto a consideración del Dr Andrés Lima, como primer paso: el corrimiento del muro norte del Parque Dickinson, para que el campo de juego recupere las medidas reglamentarias. Ese corrimiento no implicaría «ganarle un espacio» a la vereda, pero sí al sector del terraplén.

Planteado de esta manera, no distorsiona el paisaje ni la funcionalidad de la zona. No la afectará. La entrevista de los neutrales con el Intendente pretende ser abarcadora, pero ese punto es especial en la agenda.

LA PELOTA EN PROYECCIÓN

De lo que no hay dudas en tanto, es el puente tendido de la Intendencia con la Liga Salteña de Fútbol en general y con los clubes en particular. La sumatoria del gobierno municipal, para el desarrollo de iniciativas que no faltan y en el caso específico del Dickinson, una manera de tornarse viable para el desarrollo de actividades futuras. Si Salto Fútbol Club pretendiese jugar algún partido en el Dickinson es impensado, teniendo en cuenta que no registra las medidas reglamentarias. Por lo tanto, su amplicación, una cuestión básica.