«Los movimientos y el saldo de caja no cierran con los fondos que posee la Liga»

Desde el Cr Juan Gabriel Silva Albertoni y el informe sobre el Balance no aprobado.

«Este informe surge de la necesidad del Consejo Directivo actual de la Liga Salteña de Fútbol, de verificar la documentación respaldatoria, de la información incluída y de procedimientos de armado del balance anual del año 2019-2020Se acordó el estudio y análisis de toda la documentación de ese año, así como las bases, sobre las que se confeccionó ese balance. Este trabajo se realizó sobre los meses de noviembre y diciembre del año 2021. No se efectuará una auditoría, sobre el balance al 30-11-20 y por lo tanto no se emitirá, una opinión sobre el mismo»

Se trata en esta caso, la introducción en tema que plantea el Cr Juan Gabriel Silva Albertoni, quien fue contratado por la Liga Salteña a esos efectos. No está demás evocar la situación de hecho, desde el momento que el Balance NO fue aprobado en la asamblea anual ordinaria de la Liga, desarrollada en el mes de marzo del año 2020. Tras ello, el objetivo de obtener esclarecimientos respecto a áreas que aparecen confusas en el balance, por lo menos a entender de los delegados que obraron en consecuencia.Antes que el Cr. Silva Albertoni, hubo otros profesionales que analizaron cuestiones globales del balance, pero dejando sin efecto sus roles. Por lo tanto de última, los neutrales de la Liga dieron con el profesional que en definitiva analizó la documentación. Entre otros aspectos, verificar los movimientos de la cuenta bancaria, evaluar los controles internos de la administración, revisando la confección del balance aludido, «basándose en los cumplimientos de los lineamientos de las normas estables».El Cr Silva Albertoni detalló los procedimientos realizados, con un renglón no menor: «verificación del total de movimiento de caja»

LA FALTA DE CONTROLES Y FALTA DE DOCUMENTACIÓN

Esa noche del lunes pasado en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, resultó para el impacto mismo de algunos delegados. Sucede que algunos de ellos, «sabían de antemano las observaciones más notorias que incluiría el informe del Contador».Desde los neutrales no hubo opinión ni pronunciamiento alguno, desde el momento que la decisión fue una: que una copia del informe sea derivada a la Comisión Fiscal, para que esta imponga del contenido a quienes sustentaron el control de la Liga en ese tiempo que ahora parece surgir cuestionado. Por eso en el Consejo, desde el propio delegado de El Tanque, se invocó «el derecho a réplica que a los exneutrales les puede caber. Nosotros tenemos una versión de los hechos. Hay que suponer que necesitamos la otra».Mientras la lectura del informe, subraya una serie de puntos ineludibles, como «la falta de controles internos y la documentación de distintos rubros de la Liga que no siguen las normas. No hay controles sobre la información que sustenta algunos pagos realizados rutinariamente por la Liga; un ejemplo de esto, es el pago a los jueces. En varios meses no se realizan recibos de sueldos, en otros se realizan pero no están firmados por quienes deberían», señala el Cr Juan Gabriel Silva en su informe.Sobre el final, el profesional establece que «los movimientos y el saldo de caja no cierran con los fondos que posee la Liga». Mientras acentúa que «hay documentación duplicada», en relación a determinados rubros de la selección mayor.