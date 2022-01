Edinson Cavani en EFE

Montevideo, enero (EFE).- El delantero internacional uruguayo Edinson Cavani arribó este domingo a su país para comenzar a preparar el duelo por las eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022 ante Paraguay, y afirmó que los malos momentos, como el que atraviesa la Celeste, se revierten «cuando menos te lo imaginás». Así lo enfatizó a la prensa el goleador del Manchester United a su llegada al Aeorpuerto Internacional de Carrasco, ubicado en las afueras de Montevideo.

«Los momentos se revierten cuando menos te lo imaginás. Me ha pasado como delantero, a nivel de grupo, de equipo… Nos ha pasado en la selección. Nunca sabemos cuándo puede cambiar todo. Muchas veces la energía en un momento cambia, las cosas empiezan a salir y cuando te querés acordar todo fluye», subrayó.

Asimismo, Cavani dijo que cuando se está sufriendo o pasando mal, Uruguay «ha demostrado la rebeldía» y en esta oportunidad tratarán de hacer lo mismo para volver a estar en zona de clasificación de cara al Mundial.El goleador sostuvo que tanto él como el resto de sus compañeros darán «lo mejor» de cada uno para llevarse una victoria, tanto ante Paraguay como en el siguiente partido ante Venezuela.

«Las eliminatorias son así, nos ha tocado estar con la calculadora, ahora no podemos perder puntos, tenemos que sumar lo más que se pueda en estos cuatro partidos que quedan de cara al mundial», resaltó.

Con respecto a la llegada de Diego Alonso como nuevo entrenador, tras la salida de Óscar Tabárez luego de más de 15 años al frente de la Celeste, opinó que todo cambio «tiene su desequilibrio» y que él intentará sumar lo mejor de él para ayudar al nuevo técnico.

«Creo que hoy el entrenador será el que guiará un poco pero de ahí a que me diga quiero esto o lo otro. Nos conocemos, hace mucho tiempo que uno está en la selección, sabe lo que le puedo dar y estaré a las órdenes de lo que pida», resaltó.

Sobre las caras nuevas que se sumarán en esta oportunidad, como el portero Sebastián Sosa, el delantero Nicolás López o el joven extremo Facundo Pellistri, enfatizó que él siempre está dispuesto a recibir a todos «de la mejor manera», fundamentalmente a los más jóvenes que llegan con «la necesidad de ser protegidos y escuchados».

Junto a Cavani, este domingo arribaron otros futbolistas como el portero Martín Campaña o el volante Giorgian de Arrascaeta y se espera que en las próximas horas lleguen Luis Suárez, José María Giménez, Diego Godín y el preparador físico Óscar ‘el profe’ Ortega.

Uruguay es séptimo, con 16 puntos, los mismos que Chile -sexto, con mejor saldo de goles-.

La tabla es liderada por Brasil y Argentina, ya con su billete en la mano para Catar 2022, por delante de Ecuador (23), Colombia y Perú (ambos con 17).