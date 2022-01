Los miserables del racismo

Furioso ataque a Deborah Rodríguez. «Soy negra, ¿y qué?»

Desde Fútbol.uy, el hecho fue revelado y sucedió ayer jueves. Establece que la atleta uruguaya y tres veces olímpica, Déborah Rodríguez, debió terminar su entrenamiento antes de tiempo en la pista del Campus de Maldonado luego de recibir insultos racistas y ser agredida con botellas que le lanzaron desde las tribunas.

“Estaba haciendo regenerativo cuando me empezaron a gritar desde la tribuna”, contó Rodríguez a FútbolUy: “trate de calmarme y no responder, hacer como que no escuchaba”. “Negra de mierda y la concha de tu madre”, fue uno de los primeros insultos que recibió y siguieron con “negra gallina como tu hermano, negra hija de puta”, hasta que la corredora no resistió más los agravios. “Fui y les pregunte ¿soy negra y qué?” contó la corredora actual campeona sudamericana de los 800 metros llanos y máxima referente del deporte femenino de nuestro país, inmersa en un estado de nervios y angustia total. Pero lejos de calmarse la situación, las personas además de insultar le empezaron a tirar cosas a la pista: “cayeron botellas y ahí me asusté mucho”. Ante ello se acercó a un policía de la Guardia Republicana que estaba en las inmediaciones el cual le mencionó que lo mejor que podía hacer era retirarse del lugar: “con esos tipos no se puede razonar”.