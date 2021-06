Los mejores clubes del Interior en Liga Mayor en el 2023; Salto para sumarse

Básquet: desde el presidente Renzo Giacometti

El aporte informativo del presidente de la Liga Salteña de Básquetbol, RENZO GIACOMETTI, deja cosas en claro. O por lo menos, tenerlas en cuenta desde ya. Como la asunción del Esc. Diego Cervieri, para convertirse en el delegado ante la Federación Uruguaya. Para Renzo, «una manera de retornar a una comunicación fluída con ellos, desde el momento que la habíamos perdido en el tiempo. Simplemente que no existía. teníamos la relación cortada. Somos la única Liga que tenemos un delegado en la Federación»

En esta, sumas a favor desde cada ámbito hacia el otro. Pero no todo pasa por cuestiones de relacionamiento, también de decisiones que van alumbrando la actividad del futuro.

Una de ellas, para el 2023, en que «se crearía una Liga mayor a nivel nacional. con la participación de los mejores clubes del Interior, de cada departamento. La idea de jugar de marzo a junio en cada Liga y de agosto a diciembre, el torneol que es parte de la idea. Hablamos de Primera División. Salto, Paysandú y Mercedes a nivel del Litoral. En tanto si de categoría formativas-juveniles se trata, los representantes serán las selecciones.

VOLVIENDO ANDAR

El hecho es que gradualmente los clubes afiliados a la Liga Salteña de Fútbol, van ofreciendo señales para el retorno del básquetbol, sobre todo si de entrenamientos se trata. En el caso de Círculo Sportivo, va consumiendo el primer mes de acción previa. El lunes 14 despuntó Universitario y hoy lunes 21 el turno, la hora de Ferro Carril. Si de Salto Uruguay, Nacional y Juventus, aún no. Por ahora los tres al margen. Quienes iniciaron, cumplimiendo con las disposiciones sanitarias, impuestas desde l Secretaría Nacional del Deporte.

Con la mira en el mañana del básquetbol salteño, el Atlético Juventus propuso crear una sub 23. Los neutrales no descartan esta opción, pero una restante pero una restante proyección también se plantea: la divisional Reserva. «Una manera de recuperar o ampliar la clientela del básquetbol, ya sea desde quienes competirán en esa categoría o quienes serán aficionados.

Finalmente un aspecto a tener en cuenta: la Liga Salteña de Básquetbol tendrá su propio teléfono de línea después de años sin disponer de un número a su cuenta de contacto.

Las iniciativas se van acumulando. Por ahora no es posible avanzar hacia etapas básicamente deportivas, pero los perfiles de búsquedas están planteados.